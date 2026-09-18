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Ojetý Renault Mégane IV. generace (2016 – 2027): Bořič mýtů

Renault Mégane 1.6 TCe GT 7EDC

Renault Mégane 1.6 TCe GT 7EDC Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Renault Mégane
Žloutnoucí LED lze opravit, nicméně v tomto stadiu už je to na nový světlomet. Ten stojí zhruba 10 000 Kč.
Téměř polovinu prodejů v autobazarech udělá kombi Grandtour. Není se čemu divit, má o 43 mm delší rozvor a tím konečně i důstojný prostor pro kolena zadních pasažérů.
Renault Mégane
Renault Mégane
Navíc i dobře vypadá, a jako by to nestačilo, Renault jej nabízel i ve sportovním provedení GT
Po modernizaci se GT vypařilo a zůstaly jen vizuální pakety R.S.Line
Renault Mégane
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František Pisarovič
František Pisarovič
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Někdy stačí jen málo, aby si laická veřejnost udělala obrázek o celé firmě, která může fungovat klidně jedno století. Renault o tom ví více než leckterá automobilka. Fér to není, ale solidní a schopný mégane IV. generace kvůli tomu může být váš za velmi lákavé peníze.

Jako bychom slyšeli každou druhou hospodskou debatu o autech, v níž se dříve či později objeví to profláknuté rčení „Nekupuj nic, co začíná na F: Ford, Fiat a Fšechno Francouzský“. A protože nejlepším repelentem na takové kecy je opravdu velmi povedené francouzské auto, dneska si řekneme něco málo o méganu čtvrté generace.

Svěží a odolný

Čtvrtý mégane byl veřejnosti představen v září 2015 na autosalonu ve Frankfurtu, zatímco výroba naběhla ještě na konci téhož roku. Oproti třetí generaci šlo o posun v mnoha směrech: model stál na úplně nové alianční platformě CMF-CD, kterou sdílel třeba s talismanem a z níž vychází ještě dnes prodávané modely Austral či Espace. Jde tedy o veskrze moderní auto s komplexní elektronickou sítí, veškerou dnes požadovanou výbavou a třeba i propojenými službami, přestože mu dnes již táhne na deset let. Poprvé u něj výrobce vynechal třídveřovou variantu a nedočkali jsme se ani verze bez střechy. Praktičtější kombi s rozvorem prodlouženým na 2711 mm (vs. 2669 mm hatchbacku) a sedan Grandcoupé na totožném základu přijely o pár měsíců později.

Technicky šlo už při zrodu o docela zajímavé auto. Přední odpružení tu sice zajišťují vinuté pružiny v uspořádání McPherson a vzadu bychom našli vlečenou nápravu s torzní příčkou, zajímavý zvrat ale přinesla rychlejší verze GT s přeplňovanou šestnáctistovkou či 120kW turbodieselem, jejíž recenzi najdete na konci. Ta totiž v obou verzích disponuje systémem natáčení zadní nápravy 4Control, nicméně pozornému oku jistě neunikla jednoduchá zadní náprava méganu, zatímco historicky byl s tímto systémem spjatý většinou víceprvek.

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