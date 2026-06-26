Ojetý Saab 9-3 „NG“ (YS3F): Nechci jezdit v tom, co má každý
Saab 9-3 druhé generace zůstal se švédskou automobilkou až do smrti. Nyní tak jde o zajímavou nabídku: praktické a bezpečné auto od kultovního výrobce, se kterým ještě lze žít každý den. Bezchybný ale samozřejmě není. Co ho po letech trápí nejvíce?
Vlastnit jakékoliv zajímavé či exotické vozidlo je hezká představa, často ale naráží na realitu. O to víc, pokud jde o model staršího data. Jistě, je hezké mít neotřelý vůz, čím ojedinělejší ale je, tím dražší bývá jeho servis. A to jsme se ještě nezačali bavit o faktorech jako praktičnost, bezpečnost a komfort. A o ceně taky nepadlo ani slovo…
Po Saabu 9-5 první generace a první generaci 9-3 tak přichází na řadu i druhá generace 9-3, vyráběná od roku 2002. A teď nás poslouchejte. Hezký se dá pořídit za nějakých sto tisíc, má moderní a bezpečnou konstrukci, její konzervativní design stárne pomalu, nechybí jí aura zaniklé značky, a pokud vybíráte s rozumem, nebude vás ani stát ledvinu na údržbě. Jinými slovy, je to docela současné auto s náběhem na klasiku, které se dá zvládnout.
Víc Švéd, než se říká
Kdybychom my novináři věděli, co nás bude čekat v budoucnu, tak bychom byli k posledním saabům možná i shovívavější. Mluvíme samozřejmě o všech tehdejších narážkách na vectru a spřízněnost se soudobými opely: proti tomu, jak se dnes produkty skupiny Stellantis jeden druhému podobají, je to ještě docela selanka.
Že ale 9-3 druhé generace stojí na základech platformy GM Epsilon, sdílené s třetí vectrou, to nelze popřít. Je toho ovšem více, velmi podobnou přední nápravu s mnoha stejnými díly má ještě i Opel Signum a Fiat Croma. Upozorňuje na to třeba i konstrukce s velkým pomocným podmotorovým rámem, spodní ramena přední nápravy ale klidně mohou být dle motorizace stejná. No a co. To znamená, že mnoho dílů je a ještě jich chvíli bude dostatek a za docela příznivé ceny.
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