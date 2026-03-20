Ojetý Smart City Coupé/Fortwo I. generace (W450): Renesance prcka
Původní Smart City Coupé a Fortwo zažily ukázkovou životní linii jakéhokoliv nového odvážného projektu. Prvotní nadšení vystřídaly dětské potíže, ty zase pozdní úspěch a dnešní renesance coby ultimativního rozvážeče jídla po městech.
Dnes už můžeme vejcovitý tvar původního městského vozítka s technikou od Mercedesu označit za ikonický, pravdou ale je, že počátky celého projektu vůbec nebyly ideální. Ba právě naopak, smart měl namále několikrát, a nejednou ještě předtím, než se vůbec ukázal veřejnosti. Celá idea totiž pochází z hlavy excentrického švýcarského podnikatele Nicolase Hayeka, jenž dostal na nohy vrávorající švýcarský hodinářský průmysl prostřednictvím značky Swatch. Jakkoliv náhodné se to může zdát, další milník své kariéry viděl v konstrukci neobvyklého hybridního městského vozu pro dvojici lidí.
Nakonec dokonce vyšlo místo ještě pro dvě nouzové sedačky, to když v roce 1992 Volkswagen představil veřejnosti koncepční vůz Chico. Ten byl poháněn 25kW dvouválcem s 5,9kW elektromotorem vpředu, zatímco jeho stylová oblá karoserie byla vyrobena z kompozitních materiálů. Hayek totiž původně o výrobě vozu jednal s tehdejším předsedou představenstva VW Carlem Hahnem. Když jej ale za zvláštních okolností vystřídal radikální Ferdinand Piëch, Hayekovo chico – mezitím veřejností přejmenované na swatchmobile – se stalo jedním z prvních velkých škrtů nového vedení.
Zběhlý obchodník Hayek každopádně hned věděl, na jaké dveře zaklepat – ba co víc, měl už rozjetý plán B. Nebo spíš M: Mercedes-Benz, který hledal příležitosti k expanzi a tak trochu se chtěl Volkswagenu pomstít. Dlouho totiž v Německu platila jistá rovnováha mezi dvěma největšími výrobci vozů: luxusní a drahý je Mercedes, zatímco lidový je Volkswagen. To se změnilo s Hahnovou akvizicí a znovuzrozením Audi, kdy koncern Volkswagen poprvé (a výrazně) vlezl do zelí Mercedesu.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!