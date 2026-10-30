Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ojetý Smart Fortwo III. generace (C453): Tady už není na co si stěžovat

Smart Fortwo 1.0 (52 kW) 5MT

Smart Fortwo 1.0 (52 kW) 5MT Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Smart Fortwo
Kabině fortwo třetí generace se konečně vrátila hravost.
Na obrázcích tak vidíme, jak moc barevný interiér nejmenšího smartu mohl být, k čemuž během výrobního cyklu přispěly i různé speciální verze.
Jde už o veskrze moderní auto, které zvládne i zrcadlení telefonu, mohlo ale mít ještě i klasické rádio jako v testu ojetiny.
Jde už o veskrze moderní auto, které zvládne i zrcadlení telefonu, mohlo ale mít ještě i klasické rádio jako v testu ojetiny.
Litrový atmosférický tříválec či oturbená devítistovka platí za spolehlivé agregáty, s větším proběhem ale může začít podobným způsobem vzlínat olej z víka rozvodů
Baterie se 17,6 kWh na DC stojanech nenabijete, 22kW AC nabíjení stačilo
Nabíjecí kabely si v kufru vozí i mnohem větší elektromobily, že to tak má i fortwo, nikoho jistě neurazí.
63 Fotogalerie
František Pisarovič
František Pisarovič
Diskuze (0)

Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně

Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás

První Smarty Fortwo si musely na trhu vytvořit místo, které tu předtím vůbec nebylo. Potenciálním zákazníkům pak ztížily rozhodnutí svéhlavou technikou i v druhé generaci. Ta třetí se ale na komplikace vykašlala, a nemohla udělat lépe.

Příběh nejmenšího novodobého evropského auta a jeho levobočků je už dnes notoricky známý. První generace měla přijít jako velká voda a spolu s Mercedesem třídy A vrátit Volkswagenu to, co si začal vstupem do vyšších tříd resuscitací značky Audi. Dva a půl metru auta ale trápily dětské nemoci již dlouhé týdny před premiérou a ani po ní nikam nezmizely, což zamávalo s beztak nevalnou důvěrou zákazníků v až příliš inovativní produkt.

Po sérii problémů se stabilitou a odložených uvedení na trh tak měla novinka zaděláno na velmi složitý start, na sklonku výrobního cyklu už by se ale dalo mluvit o úspěchu. Úspěchu, na nějž druhá generace W451 navázat nedokázala navzdory úsporám nákladů a penetraci amerického trhu. Měla sice mnohem spolehlivější motor od Mitsubishi, nicméně u řazení pořád spoléhala na robotizovaný manuál, byť už alespoň klasický pětistupňový místo zvláštního uspořádání s 2x3 převody jako původní model.

Francouzská spojka

To třetí generace konečně vyslyšela hlasy kritiků, byť jinak, než by si možná původně přáli. Že se nová generace jak dvoumístné, tak nově i čtyřmístné varianty bude poprvé vyvíjet s pomocí Renaultu, totiž původně nečekal nikdo. Přesně to se ale veřejnost dozvěděla v roce 2010 při ohlášení spolupráce mezi koncernem Daimler AG a aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi. A zatímco Daimler získal potřebné know-how a technologii pro malé vozy, aliance z dohody nejprve vytvořila nové twingo, k němuž se později přidaly třeba dvě generace užitkového citanu založeného na francouzském kangoo či řada čtyřválců Mercedes-Benz M282/Renault H5Ht.

Pro náš příběh je ale důležitá zejména první část příběhu mluvící o sdílení komponent a vývoje při tvorbě nového twinga. Zatímco na papíře to vypadalo na prevalenci renaultích technologií, výsledek je charakterem a prostorovým řešením založen spíše na smartu, zatímco Renault dodal mechanické části. Do smartu se tak dostala rovnou řada zajímavých pohonů – začínalo se atmosférickým litrovým tříválcem H4D naladěným nejprve na 52 a později i na 45 kilowattů, pokračovalo se přeplňovanou jednotkou o objemu 0,9 litru (jinak známou jako 0,9 TCe) a nabídka končila elektromobilem ED (Electric Drive), později přejmenovaným v rámci nomenklatury Mercedesu na EQ.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa na měsíc nebo na rok!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout tento článek rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů