Ojetý Smart Fortwo III. generace (C453): Tady už není na co si stěžovat
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První Smarty Fortwo si musely na trhu vytvořit místo, které tu předtím vůbec nebylo. Potenciálním zákazníkům pak ztížily rozhodnutí svéhlavou technikou i v druhé generaci. Ta třetí se ale na komplikace vykašlala, a nemohla udělat lépe.
Příběh nejmenšího novodobého evropského auta a jeho levobočků je už dnes notoricky známý. První generace měla přijít jako velká voda a spolu s Mercedesem třídy A vrátit Volkswagenu to, co si začal vstupem do vyšších tříd resuscitací značky Audi. Dva a půl metru auta ale trápily dětské nemoci již dlouhé týdny před premiérou a ani po ní nikam nezmizely, což zamávalo s beztak nevalnou důvěrou zákazníků v až příliš inovativní produkt.
Po sérii problémů se stabilitou a odložených uvedení na trh tak měla novinka zaděláno na velmi složitý start, na sklonku výrobního cyklu už by se ale dalo mluvit o úspěchu. Úspěchu, na nějž druhá generace W451 navázat nedokázala navzdory úsporám nákladů a penetraci amerického trhu. Měla sice mnohem spolehlivější motor od Mitsubishi, nicméně u řazení pořád spoléhala na robotizovaný manuál, byť už alespoň klasický pětistupňový místo zvláštního uspořádání s 2x3 převody jako původní model.
Francouzská spojka
To třetí generace konečně vyslyšela hlasy kritiků, byť jinak, než by si možná původně přáli. Že se nová generace jak dvoumístné, tak nově i čtyřmístné varianty bude poprvé vyvíjet s pomocí Renaultu, totiž původně nečekal nikdo. Přesně to se ale veřejnost dozvěděla v roce 2010 při ohlášení spolupráce mezi koncernem Daimler AG a aliancí Renault-Nissan-Mitsubishi. A zatímco Daimler získal potřebné know-how a technologii pro malé vozy, aliance z dohody nejprve vytvořila nové twingo, k němuž se později přidaly třeba dvě generace užitkového citanu založeného na francouzském kangoo či řada čtyřválců Mercedes-Benz M282/Renault H5Ht.
Pro náš příběh je ale důležitá zejména první část příběhu mluvící o sdílení komponent a vývoje při tvorbě nového twinga. Zatímco na papíře to vypadalo na prevalenci renaultích technologií, výsledek je charakterem a prostorovým řešením založen spíše na smartu, zatímco Renault dodal mechanické části. Do smartu se tak dostala rovnou řada zajímavých pohonů – začínalo se atmosférickým litrovým tříválcem H4D naladěným nejprve na 52 a později i na 45 kilowattů, pokračovalo se přeplňovanou jednotkou o objemu 0,9 litru (jinak známou jako 0,9 TCe) a nabídka končila elektromobilem ED (Electric Drive), později přejmenovaným v rámci nomenklatury Mercedesu na EQ.