Ojetý Volkswagen Passat CC/CC (357/358): Passat na steroidech
Nabídnout stejně velké, ale méně praktické auto s identickou technikou za více peněz zní jako recept na špatný marketing. V roce 2008 se Volkswagen rozhodl obohatit tradiční řady Passat, vyráběné v šesté generaci, modelem s přídomkem CC. Výsledkem byl druhý čtyřdveřový sedan připomínající kupé.
Nabídnout dynamičtější, a tedy i hezčí karoserii, která si zachová čtyři boční dveře, nebylo v době příchodu Passatu CC ničím novým. Všichni si pamatují první Mercedes-Benz CLS z roku 2004, čtyřdveřové „kupé“ na bázi třídy E W211. Jenže ani nejstarší automobilová značka tenhle koncept karoserie nevymyslela. Už na podzim 1962 se představil Rover P5 coupé, a sice v rámci modernizace coby Mark II. Na ten už si ale dnes vzpomenou jen opravdoví znalci automobilové historie. Většině lidí se kromě Passatu CC a zmíněného mercedesu vybaví ještě Audi A7 nebo A5 Sportback.
Pro krásu se trpí
Passat CC sice v roce 2008 technicky vyšel z Passatu B6, s nímž sdílí podlahovou plošinu a zavěšení kol stejně jako některé pohonné jednotky, zároveň ale přinesl i novinky a v běžném passatu nevídaná technická řešení. Na první pohled se karoserie liší sníženou střechou. Nově konstruované tak byly střešní oblouky, které tvoří linii karoserie, a celá zadní část. Ve sloupcích A pak přibyly výztuhy. CC je ve srovnání s výchozím passatem o několik centimetrů nižší, zároveň ale širší a delší.
Z pohledu uživatele jsou největší změnou bezrámové boční dveře. Jejich skla lze seřizovat ve čtyřech směrech. Aby sklo dobře těsnilo, je vybaveno samočinným elektrickým dovíráním. To u skupiny VW známe už z prvního Audi TT. Sklo se ovládá vnější nebo vnitřní klikou přes mikrospínač. A tedy skutečně jejím pohybem, nikoliv dotykovou ploškou na vnitřní straně madla vnější kliky jako třeba u Peugeotu 308 CC.
Passat CC ale přinesl do již známého a i jinde běžného řešení jednu inovaci, kterou později převzalo také kupé Scirocco. Skla dveří se zde neovládají pouze pohybem kliky, ale také spínací skříňkou. Ta má stejný a dost neobvyklý koncept, uvedený v Passatu B6. Klíč ve formě elektronického ovladače zasouváte do slotu v palubní desce přes několik aretací. Po vysunutí ovladače skla všech dveří mírně sjedou, čímž auto předpokládá, že chcete vystoupit. Pokud se dveře do několika desítek sekund neotevřou, skla zase vyjedou. „Aby skla fungovala správně, vyžaduje systém kalibraci, která by se měla dělat v rámci každého servisu,“ říká na úvod k Passatu CC Petr Petřík, známý servisní specialista na vozy skupiny Volkswagen z pražské Malé Chuchle. Díky dovírání skel byste neměli mít problém ani v mrazu, kdy u systémů bezrámových dveří bez dovírání skla občas přimrznou k těsnění.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!