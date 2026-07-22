Okamura v Číně potopil evropské automobilky. Stačila mu k tomu návštěva jedné tamní fabriky
Doma Tomio Okamura využívá pohodlí služební limuzíny BMW. Stačila ale jediná návštěva Číny, aby se tradiční evropský autoprůmysl v očích českého politika proměnil v opožděný skanzen.
Cesty ústavních činitelů do zahraničí většinou provází striktní protokol a zdrženlivá rétorika. Během návštěvy Tomia Okamury v čínském showroomu značky Zeekr však šla opatrnost stranou. Pohled na záplavu velkých displejů, masážní křesla a technické parametry vyvolal u českého politika neskrývané nadšení. Netrvalo dlouho a do světa zamířilo prohlášení o tom, že starý kontinent už v automobilovém závodě hraje pouze druhé housle.
V České republice je denním chlebem Tomia Okamury zadní sedadlo luxusního vládního BMW řady 7. Mnichovská automobilka představuje po desetiletí vrchol německého umu a luxusu. Čínští výrobci však nyní útočí dravým vývojem, brutálními výpočetními výkony a interiéry připomínajícími obýváky budoucnosti.
Značka Zeekr přitom není v automobilovém světě žádným neznámým nováčkem. Vznikla jako vlajková loď elektrické divize koncernu Geely, tedy stejného gigantu, pod jehož křídla patří švédské Volvo nebo britský Lotus. Její modely, jako je Zeekr 001 nebo opulentní MPV Zeekr 009, nabízejí parametry, z nichž evropským konstruktérům vstávají vlasy hrůzou. Zrychlení na úrovni supersportů, ultrarychlé nabíjení a dojezdy, o kterém si většina evropské konkurence může nechat zdát.
Pro člověka zvyklého na konzervativní německou školu představuje setkání s čínskou špičkou opravdový kulturní i technologický šok. Otázkou však zůstává, zda je tato záplava světel, displejů a asistované jízdy důkazem definitivního vítězství východního průmyslu, nebo jen obratně namíchaným pozlátkem pro oči, kterému lze v prvním okamžiku snadno podlehnout.
„Schválně, běžte se posadit. Je to fakt na vysoké úrovni,“ řekl Okamura po vysednutí z vozu Zeeker pro iDnes.cz. „Po prohlídce společnosti Geely je zřejmé a shodujeme se tady na tom s celou delegací, že Evropa v tomto směru holt zaspala a že teď už není otázka, jestli předehnat čínské technologie, ale spíš otázka, jak se jim vůbec přiblížit,“ řekl Okamura serveru iDnes.cz.
Zastánci rychlé elektrifikace vidí v asijském pokroku neodvratnou realitu. Odpůrci zase připomínají, že mezi nablýskanou prezentací na autosalonu a dlouhodobou spolehlivostí na evropských dálnicích je stále dlouhá cesta. Porovnávání aut už každopádně zajímá i samotné politiky.
Zdroje: Blesk, ČTK, iDnes