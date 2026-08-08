Oldsmobile Golden Rocket (1956): Hvězda Motoramy i Paříže
Dvoumístný koncept Golden Rocket postavila automobilka Oldsmobile v roce 1956 pro putovní výstavu General Motors Motorama. Designer Harley Earl (1893–1969) dal sklolaminátové karoserii odvážné tvary s vystupující přídí a blatníky připomínajícími kosmickou raketu.
„Zlatá raketa“ patřila mezi koncepty nebo studie, nazývané v Americe dream car (vůz snů) nebo show car (výstavní vůz). Kromě Motoramy byl tento koncept vystaven i na dalších autosalonech a v roce 1957 sklidil na autosalonu v Paříži značný ohlas.
General Motors Motorama byly automobilové výstavy pořádané koncernem General Motors v letech 1949 až 1961. Tyto výstavy měly podpořit zájem veřejnosti a zvýšit prodej automobilů ukázkami luxusních koncepčních vozů a dalších speciálních nebo slavných modelů. Motorama vznikla v roce 1931 při slavnostním obědu Alfreda P. Sloana, dlouholetého prezidenta a předsedy správní rady společnosti General Motors v newyorském hotelu Waldorf-Astoria. Tyto obědy se zpravidla konaly ve spojení s newyorským autosalonem, konaným tradičně v prvním lednovém týdnu. V roce 1956 se výstavy Motorama konaly v New Yorku, Miami, Los Angeles, San Francisku a Bostonu. Přišlo na ně dohromady přes 2,2 milionu návštěvníků.
Karoserie
Aerodynamická karoserie konceptu Golden Rocket (foto) byla vyrobená z lehkého sklolaminátu (vůz vážil pouhých 1134 kg) a byla nastříkána metalickou bronzovou barvou. Blatníky byly vpředu i vzadu opatřeny zašpičatělými chromovanými zakončeními, takže připomínaly raketu nebo náboj. Mezi další pozoruhodné prvky patřilo panoramatické přední okno, malé ploutvičky umístěné hned za dveřmi a dělené zadní okno.
Malé ploutvičky byly umístěné hned za dveřmi. |
Vůz měl unikátní pneumatiky s bílým kruhovým pruhem na bocích, přerušovaným na sedmi místech (foto). Pozdější fotografie pořízená v designovém centru GM ve Warrenu v Michiganu ukazuje, že vůz byl později nastříkán modrou barvou.
Vůz měl unikátní pneumatiky s bílým pruhem na bocích, přerušovaným na sedmi místech. |
Interiér
Kožené čalounění sedadel bylo v modré a zlaté barvě. Po otevření dveří byla sedadla o několik centimetrů zvednuta a otočena o 45 stupňů směrem ven, což usnadňovalo nastupování a vystupování. To usnadňovaly také automaticky zvedané střešní panely nad sedadly, podobně jako u vozu Mercedes-Benz 300 SL s nahoru zvedanými dveřmi (gull-wing doors). Další zajímavou funkcí bylo tlačítky ovládané nastavení sklonu volantu. Rychloměr byl umístěn uprostřed sklopného dvouramenného volantu (foto). Palubní deska a středová konzole byly rovněž inspirovány kokpitem letadla.
Rychloměr byl umístěn uprostřed sklopného dvouramenného volantu. |
Pohon
Zadní kola Goldenu Rocket poháněl upravený vidlicový osmiválec Rocket V8 s objemem 5317 cm3 (324 kubických palců) a rozvodem OHV, který měl nejvyšší výkon 275 k (202 kW). Řazení obstarávala automatická převodovka Hydra-Matic, kterou za války používaly i americké tanky Stuart.
Řadu designových prvků konceptu Golden Rocket využíval v roce 1958 i jeden z hliněných modelů Chevroletu Corvette (foto). Jen s malými změnami byla použita celá záď vozu s děleným zadním oknem, ploutvemi na zadních blatnících a „torpédovým zakončením zadních blatníků. Do sériové výroby se však nedostal, nahradil jej konvenčněji řešený model.
Designové prvky konceptu Golden Rocket využíval v roce 1958 i jeden z hliněných modelů Chevroletu Corvette. |
O sedm let později, v roce 1963, vznikla pod vedením Billa Mitchella, šéfa designu General Motors druhá generace úspěšného modelu Chevrolet Corvette Stingray. Ta měla rovněž (stejně jako naše Tatra 603) dělené zadní okno. To ale bylo po roce nahrazeno neděleným, které zajišťovalo lepší viditelnost dozadu.
Není jasné, zda jediný exemplář konceptu Oldsmobile Golden Rocket ještě existuje. V padesátých letech 20. století bylo běžnou praxí společnosti General Motors ničení výstavních vozů poté, co se přestaly využívat k propagaci. Golden Rocket zůstává stále nezvěstný a není potvrzeno, že byl zničen. Podle fotografické dokumentace ještě existoval koncem roku 1962, někde v New Jersey.
Zdroj: Autorský text