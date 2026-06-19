Oleje pro samočinné a manuální převodovky. Proč nejsou zaměnitelné?
Obecně vzato převodovka stejně jako motor potřebuje ke svému životu správný olej. Čím se ale liší mazivo pro manuální a samočinnou skříň? A opravdu není zaměnitelné?
Jak se vyvíjí automobilová technika a stále se zpřísňují požadavky na čistotu spalin a hospodárnost, ale zároveň se nikterak neslevuje z požadavků na výkony, jsou na maziva kladeny neustále vyšší nároky. Ty ještě podporuje skutečnost, že s vývojem automobilismu dochází k prodlužování servisních intervalů, navíc v případě převodovek, a to jak manuálních, tak také stále častěji u samočinných je jejich náplň uváděna jako celoživotní.
Jenže doživotní není žádné mazivo, tedy pokud nepovažujete za strop životnosti vozidla proběh třeba 200.000 km. Každý věci znalý servis, včetně autorizovaného, vám dříve či později výměnu oleje v převodovce doporučí. A určitě mu nejde jen o to z vás vytáhnout peníze.
Tento pocit mít přesto někdo může, jelikož výměna oleje zejména v samočinné planetové převodovce není nikterak levná. Tady záleží na tom, zda se dělá s proplachem, nebo bez něj. Někdo to bez proplachu dělat vůbec nechce, jinde proplach zakazuje dokonce sám výrobce vozidla. V každém případě je třeba počítat s částkou řekněme od 5000 korun až třeba k 12.000 Kč. Podle typu, ale také koncepce samočinné převodovky (podélné versus příčné uložení).
Jak zlepšit řazení
Pokud začneme olejem pro manuální převodovky, tak jeho výměna je výrazně lacinější než u samočinných skříní. Obecně platí, že oleje pro ručně řazené ústrojí bývají mnohem hustší (a tedy s vyšší viskozitou) než maziva pro samočinné skříně. Zde je nutné zdůraznit, že mluvíme o planetové automatické převodovce s hydrodynamickým měničem momentu. Podobně řídké jsou také oleje pro CVT (opravdový variátor, nikoliv e-CVT). A pak je tu ještě dvouspojková převodovka, která vyžaduje skutečně speciální olej. Naopak automatizované (robotizované) manuální skříni stačí olej blízký tomu pro manuální převodovku. Zde je ale třeba zdůraznit, že máme na mysli olej pro vlastní převodovku, ne pro ovládací hydrauliku spojek, případně řazení převodových stupňů.
Oleje pro manuální převodovky (MTF – Manual Transmission Fluid) mají méně úkolů než ty pro samočinné planetové s měničem (ATF). V podstatě pouze mažou uložení rotačních částí skříně a také ozubená soukolí spolu se synchronizací. Tady je důležité zmínit, že pro manuální převodovky existují v zásadě dvě dnes používané výkonnostní třídy. A sice API GL-4 a API GL-5. Rozdíl mezi nimi je poměrně výrazný, přičemž každá se používá pro něco jiného. Zatímco GL-4 je určeno zejména pro synchronizované převodovky, GL-5 se téměř výhradně používá tam, kde jsou výhradně hypoidní soukolí. To se používají v diferenciálech, ale také třeba v rozdělovacích převodovkách (transferech) u vozů s pohonem všech kol. Jinak řečeno tam, kde jsou kuželová soukolí s mimoběžnými osami. Nicméně API GL-4 je běžným mazivem u převodovek pro příčnou zástavbu, kde je mazací náplň společná pro převodovku i diferenciál přední nápravy.
Kromě výše uvedených specifikací API existují také interní normy výrobců vozidel (převodovek), které jsou stále častější. Například VW TL 726 Y. A dále je nutné dodržet viskozitní třídu SAE, která dnes nejčastěji bývá 75W-90 nebo 80W-90. Bez ohledu na to je nejdůležitější pro výběr převodového oleje údaj výrobce.
Pokud je olej v manuální převodovce starý a opotřebený, má to vliv na kvalitu řazení. Prvotním projevem je, že k manipulaci s řadicí pákou je třeba vynaložit více síly i v okamžiku, kdy je olej již ohřátý. V pokročilejší fázi se může hlásit také synchronizace, kdy jde konkrétní stupeň obtížněji řadit. A pokud už se ozývá známý zvuk „počítání zubů“ nebo naopak „kvalt“ při přidání plynu vypadne, pak už jen výměna oleje nepomůže a je to na opravu převodovky. Totéž se týká hučení, například hřídelových ložisek, která se v extrému mohou protočit v obalu převodovky.
Občas se můžete dočíst, že někteří motoristé ve snaze udělat řazení lehčí radí přidat do oleje pro manuální převodovku (MTF) trochu oleje pro automat (ATF). Tohle bychom si velmi rozmysleli. Opět platí, že údaj výrobce vozidla je tady ten nejdůležitější.
Maže, řadí, chladí…
U samočinných planetových převodovek se používá odlišné mazivo, obecně označované ATF (Automatic Transmission Fluid), které se ale může velmi lišit v závislosti na požadavcích výrobce převodovky. Na rozdíl od manuálních skříní jsou planetové automaty téměř výhradně záležitostí specializovaných firem, například ZF, Aisin, Jatco, Mercedes-Benz, Ford nebo GM.
U planetových převodovek má olej obecně více úkolů než u manuálních. Jednak maže uložení rotujících a třecích částí. Zároveň má ale také chladicí funkci, proto obyčejně cirkuluje přes chladič oleje. A dále je jeho úlohou ovládat třecí spojky a brzdy, a to přes mechatroniku (ovládací jednotku převodovky). Zároveň také olej zabezpečuje přenos točivého momentu z motoru na převodovku přes hydrodynamický měnič.
Aby olej všechny dost odlišné úkoly zvládnul, nesmí být příliš hustý. V porovnání s olejem pro manuální převodovky je tak mnohem řidší, jinak řečeno s nižší viskozitou.
Oleje pro planetové převodovky se mohou velmi lišit dle výrobce skříně. Nejznámější jsou oleje řady ATF Dexron II, III, VI a další, které jsou ale původně určené pro převodovky GM. Přesto se mohou používat i u jiných výrobců, například ZF.
Další řadou jsou oleje Mercon, coby specialita Fordu, nebo ATF+4 (Chrysler). Dnes mnohem častější jsou specifikace výrobců vozidel. Typické třeba Toyota WS nebo Honda ATF-Z1. Honda totiž používala specifickou samočinnou převodovku, jejímž prapředkem bylo ústrojí nazývané Hondamatic. Na první pohled ústrojí připomínalo manuální skříň, přičemž místo synchronizačních hlav byly třecí lamelové spojky. Zároveň převodovka nepoužívala planetová soukolí.
Samostatnou kapitolou jsou oleje do dvouspojkových převodovek. U těchto ústrojí jsou požadavky na maziva zase trochu jiné než u klasických (planetových) automatů, čili zde je skutečně nezbytně nutné dodržet specifikaci výrobce. V případě dvouspojek záleží na tom, zda skříň pracuje se spojkami v oleji (mokré spojky), nebo se suchými spojkami. U verze s mokrými spojkami slouží olej nejen k mazání převodovky, ale také k odvodu tepla ze spojek. A v případě převodovky VW DQ 250 slouží i coby kapalina ovládací hydrauliky pro mechatroniku. Jinak řečeno, olej je tady pouze jeden. Už z toho je jasné, že nároky na něj jsou velmi vysoké a zároveň pravidelná jeho výměna po ujetí maximálně 60.000 km životně důležitá. Olej musí vždy plnit specifikaci VW G 052 182. Jiný nikdy nepoužívejte.
Zdroj: webové stránky oleje.cz, starší autorské články, technická školení VW SSP na převodovku DQ 250, Wikipedie, server Jalopnik, servisní manuál na Suzuki SX4