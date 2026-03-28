Omezovač rychlosti místo zákazu řízení. Uvítali byste takovou možnost trestu?
První americký stát zavede od července možnost zákazu řízení vozidel bez pevného inteligentního omezovače rychlosti pro ty, kdo byli přistiženi při velmi rychlé jízdě. V dalších státech se o tom uvažuje.
Potírat překračování nejvyšší dovolené rychlosti je významnou součástí práce dopravní policie i obcí nejen v Česku. Rychlost se měří všude na světě, větší rozdíly jsou ale v tom, jaký trest hrozí těm nejtěžším hříšníkům. Někde to je zákaz řízení, někde i vězení – a v několika amerických státech volí instalaci omezovače rychlosti.
Před několika dny to schválili zákonodárci ve Virginii, a to s platností od července letošního roku. Uzná-li soud řidiče vinného jízdou rychlostí 100 mph (160 km/h) a více, může místo plošného zákazu řízení uložit trest v podobě zákazu řízení vozidel, která nejsou vybavena tzv. inteligentním omezovačem rychlosti.
Podle dostupných informací to ale není ten stejný ISA (Intelligent Speed Asistant), který známe z Evropy a který jde snadno vypnout. Princip systému má být podobný, tedy že auto bude z dopravního značení a z GPS vědět, jak rychle se smí v daném místě jet. Na rozdíl od Evropy, kde takové zařízení „jen“ píská a to pískání jde vypnout, však ve Virginii patrně nemá vozu umožnit jet rychleji a nemá jít vypnout.
Předpokládá se, že by takový systém byl doinstalován do auta odsouzeného řidiče. V případě nových aut, která jsou vybavena navigacemi a umí číst dopravní značky, to jistě nebude nic složitého, u starších aut bez elektroniky to může být velký oříšek. Odsouzený řidič navíc nebude smět trest obejít tím, že bude prostě řídit jiné auto – řídit auto bez nainstalovaného ISA bude totiž mít zakázáno.
Virginie je první americký stát, který se rozhodl takovýto alternativní trest zavést. Téměř stejné opatření se objevilo také v Illinois, zatím ovšem v podobě návrhu zákona, který bude procházet schvalovacím kolečkem. Omezovač tam má hrozit těm řidičům, kteří budou usvědčeni z jízdy rychlostí nad 100 mph podruhé během 12 měsíců a trest má platit na 1–3 roky.
Spolehlivost je zoufalá
Z Evropy víme, že naše systémy ISA velmi často chybují v podstatě v každém autě, které je jimi vybaveno – což jsou povinně všechna auta nově registrovaná v EU od července 2024. Už se přestalo stávat, že by vůz přečetl nálepku na kamionu či reklamu jako dopravní značku, ale tady hlásí limit nižší, než ve skutečnosti je, onde tu naopak klidně o víc než 50 % vyšší.
Přínos bezpečnosti je tedy přinejmenším diskutabilní. Třebaže tento systém musí být při každém startu auta nastaven na zvukové upozornění, ve většině aut jde pískání snadno vypnout, aby z neustále chybujícího systému řidiči nepraskla hlava.
Do toho stále platí, že překročení nejvyšší dovolené rychlosti dlouhodobě není mezi desítkou nejčastějších příčin dopravních nehod – na prvním místě za poslední roky je vždy nepozornost (nevěnování se řízení) s obrovským náskokem před ostatními příčinami. Do nejtragičtějších příčin nehod se pravidelně dostává jízda nepřiměřenou rychlostí, ovšem přiměřená a nejvyšší dovolená rychlost jsou dvě různé věci, které nikdy není možné zaměnit – na ledovce mimo obec také smíte jet 90 km/h, ale nikdo rozumný to nikdy neudělá, protože přiměřená rychlost je mnohem nižší.
Zbývá tedy otázka – uvítali byste, kdyby i u nás mohl být uložen alternativní trest v podobě ISA s pevným, nevypínatelným omezením rychlosti vozidla místo zákazu řízení za vysoké překročení rychlosti?
Zdroj: Carscoops | foto: archiv | video: Policie ČR