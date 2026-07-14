Omoda & Jaecoo v Česku rozdává dárky v podstatě za pozdrav. A k tomu vám ušetří až 150.000 Kč
Čínská značka Omoda & Jaecoo zahájila 8. července akci pojmenovanou Super léto, super ceny. V rámci ní lze získat letní edici modelů Omoda 7 a Omoda 9 se zvýhodněním až 150.000 korun.
Když v letošním létě zavítáte do showroomů značky Omoda & Jaecoo a požádáte o zkušební jízdu, získáte k ní letní balíček s výbavou na cesty. Přitom ale nemusíte vůz kupovat. Obsahuje sluneční brýle, plážovou tašku, ručník, nafukovací balon a omalovánky pro děti. Pokud si ale vůz koupíte, můžete jej mít za cenu nižší o 150.000 korun.
„Chceme, aby si zákazníci užili léto naplno a bez starostí v novém, bezpečném a moderním voze, kterým budou moci hned odjet. Letní balíček a cenové zvýhodnění je náš způsob, jak jim začátek léta zpříjemnit,“ říká Petra Růžičková, Country Director Omoda & Jaecoo Czech Republic.
Letní cenově zvýhodněná nabídka se týká vybraných elektrifikovaných modelů značky Omoda. Červenec patří menší a novější Omodě 7. Moderní SUV je k dispozici i jako plug-in hybrid (verze SHS) s čistě elektrickým dojezdem až 90 km a kombinovaným dojezdem až 1200 km podle WLTP. Nabízí 5 míst, zavazadlový prostor 537 l (1294 l po sklopení zadních sedadel) a pětihvězdičkové hodnocení Euro NCAP. Cena po zvýhodnění startuje na částce od 809.000 Kč včetně DPH (benzin), plug-in hybrid SHS je k mání od 929.000 Kč včetně DPH.
Ve druhém prázdninovém měsíci, tedy v srpnu, se bude uvedená nabídka vztahovat na větší model Omoda 9. Tedy prostorné rodinné SUV s plug-in hybridním pohonem a pohonem všech kol. Jeho čistě elektrický dojezd činí až 145 km, celkový, tedy v hybridním režimu, dokonce 1100 km dle WLTP. Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,9 s, nabízí zavazadlový prostor 660 l (1783 l po sklopení) a také velmi dobrý audiosystém od firmy Sony se 14 reproduktory. Cena po zvýhodnění začíná od 1.149.000 Kč s DPH.
Uvedená cenová akce se vztahuje na vozidla skladem, která jsou okamžitě k odebrání. Zde je potřeba zdůraznit, že se na ně vztahuje záruka 7 let, 3 roky asistenčních služeb zdarma a k dispozici máte více než 30 prodejen a servisů po celém území ČR. Letní akce Super léto, super ceny platí od 8. 7. do 31. 8. 2026 výhradně u autorizovaných prodejců Omoda & Jaecoo.
Zdroj: tisková zpráva Omoda & Jaecoo