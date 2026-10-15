Omodě padají zadní nápravy. V Malajsii ji proto pozastavili homologaci
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Ačkoliv se čínské vozy podstatně zlepšily, jejich kvalita je stále strašákem pro spoustu potenciálních kupců. Své o tom ví Omoda, která se potýká s nepříjemným problémem v Malajsii, kde dokonce musela zasáhnout vláda.
Dvojznačka Omoda Jaecoo slaví úspěch nejen v Evropě, ale po celém světě. Rychle se šířící vozy ale začínají sbírat i první kontroverze. Po urvaném volantu v Polsku se objevilo několik upadlých zadních náprav u vozů prodaných v Malajsii. Tam se Omoda 5 prodává s logy automobilky Chery, jinak jde v podstatě o totožný vůz.
První incident se odehrál už v roce 2024, kdy nijak viditelně poškozené omodě 5 při jízdě po silnici upadla zadní náprava a skončila úplně mimo auto. Zpočátku se lokální zastoupení Chery Malaysia snažilo situaci zlehčovat a tvrdilo, že jde o izolovaný incident. V zemi bez větší cenzury internetu ale Číňané pod tlakem ze sociálních sítí kapitulovali a reagovali svolávací akcí, která měla problém vyřešit.
Asi ne dostatečně, protože další případ se stal začátkem letošního října na voze vyrobeném v roce 2023. Zadní náprava opět skončila zcela mimo vozidlo. Podle Chery bylo okamžitě zahájeno vyšetřování ve spolupráci s malajsijským Odborem silniční dopravy.
To odhalilo, že některé sváry na vlečných ramenech zadní nápravy nemají dostatečnou pevnost. To vytváří riziko jejich prasknutí „v extrémních podmínkách“. U dodavatele nápravových dílů došlo k tomu, že robotické rameno při svařování nápravy vyměnilo svařovací trysku, ale systém nebyl správně kalibrován. Společnost Chery zároveň sdělila, že výroba modelů s tímto konstrukčním řešením již byla ukončena. Evropských kusů by se podle lokálního zastoupení neměla týkat vůbec.
Automobilka zahájila svolávací akci na 8.878 kusů modelu, aby tyto komponenty zkontrolovala a v případě potřeby je bezplatně vyměnila, vozy tohoto ročníku bude kontrolovat i na jiných trzích. Malajsijský Odbor silniční dopravy mezitím Omodě 5 pozastavil homologaci, takže všechny nové registrace modelu jsou až do dokončení technického vyšetřování omezeny.
V evropském systému je zatím dohledatelná pouze jedna svolávací akce ve Španělsku, na příbuzný model Jaecoo 5. U toho podle popisu může „neúplné zajištění spony kabelového svazku způsobit zhasnutí motoru za jízdy, což zvyšuje riziko nehod a zranění.“ Ze stejného důvodu byla svolávací akce na tento model i v domovské Číně.
V Malajsii jsou v posledních letech vozy koncernu Chery velmi populární a Omoda/Jaecoo se tam letos drží na celkově páté pozici, na šesté je Jetour a Chery samotné je na desáté. Jasnou jedničkou je v zemi stále domácí Perodua, využívající techniku japonského Daihatsu. Na druhé příčce je domácí Proton, který dnes spadá pod Geely a jeho novější modely jsou pouze upravenými čínskými vozy.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Carnewschina, Omoda, zdroj videa: Auto.cz