Opel a Alfa Romeo na čínském základě? Stellantis bude šetřit drastickým způsobem
Dovedete si představit auto tradiční evropské značky s čínskou technikou? Něco takového je asi blízkou budoucností a průkopníkem na evropském trhu se asi stane Opel s novým elektrickým crossoverem.
Jedním z hlavních způsobů, kterým automobilky šetří peníze při vývoji nových vozidel, je sdílení techniky. V tom exceluje zejména koncern Stellantis, který má velmi širokou plejádu modelů, ale omezené množství platforem a motorů. V blízké době se ale sdílení rozšíří o nový základ.
Stellantis totiž využije svého 20% podílu v čínské automobilce Leapmotor a využije její techniku pro vozy evropských značek. Už dříve se spekulovalo o Opelu, podle agentury Reuters je toto už v podstatě jistou věcí. Krom Opelu by se měl později přidat také elektrický crossover s logy Alfa Romeo.
Jako základ využijí platformu Leap 3.5 a konkrétně se zmiňuje model Leapmotor B10. Čínská strana bude zodpovědná za techniku, zatímco Němci za design, vývoj vozu bude probíhal z většiny v Číně. Vůz projektu s kódovým označením se ovšem bude vyrábět ve španělské továrně v Zaragoze, po boku Leapmotoru B10. Ten se má přímo v Evropě začít vyrábět v říjnu tohoto roku.
Podle Reuters Stellantis plánuje využití čínské techniky pro nástupce crossoveru Opel Mokka. Výroba by měla začít v roce 2028 s plánovaným cílem 50.000 kusů ročně. Tou dobou bude současná mokka stará sedm let, uvedení nástupce by tedy dávalo smysl. V tomto případě ale půjde o jiný projekt, protože B10 je s délkou 4,5 metru podstatně větší auto.
Na platformě Leap 3.5 ale vznikají i menší vozy řady A a ty podle Reuters chce jako základ využít Stellantis také. Jejich výroba by už však pravděpodobně neprobíhala na stejné lince v Zaragoze. Stellantis a Leapmotor každopádně jednají o více projektech, Opel je z nich ten v nejpokročilejším stádiu.
Leapmotor B10 má v Evropě pohon zadních kol a výkon 160 kW. Na výběr jsou baterie LFP o kapacitě 56,2 kWh nebo 67,1 kWh. Novinkou v nabídce je sériový hybrid, který má stejný elektromotor, ale doplněný o atmosférickou patnáctistovku pod kapotou. Ta pouze generuje energii, která jde do elektromotoru nebo do baterie o kapacitě 18,8 kWh.
Stellantisu by dohoda s čínskou automobilkou pomohla výrazně kratším vývojem a nižší cenou finálního produktu. Firma se navíc rozhodla věnovat více hybridním a spalovacím vozům a elektromobily jsou částečně odsunuty na vedlejší kolej. Podobný outsourcing k čínské automobilce by tedy dával smysl. K něčemu podobnému se už ostatně odhodlal třeba konkurenční Renault, který si nové twingo nechal vyvinout v Číně.
Využití čínské techniky ve vozech západních značek není žádnou novinkou. Mazda už prodává elektromobily 6e a CX-6e, které mají základ ve vozech Deepal koncernu Changan. Volkswagen nově uvedl na čínském trhu SUV vlastní značky, ale s technikou Xpeng, Audi zase využívá základ automobilky SAIC. Zkušenost má i Stellantis, který mimo Evropu prodává vozy značek Peugeot, Dodge nebo RAM se základem u čínských vozů Changan, Dongfeng nebo GAC.
V Nizozemsku sídlící Stellantis chce také začít montovat vozy Leapmotor ve své kanadské továrně. Ta po zhoršení vztahů mezi dvěma severoamerickými zeměmi po loňských výlevech Donalda Trumpa nejede zdaleka na plnou kapacitu. Brzy by se tak zde mohly montovat čínské vozy, kterým cestu otevřelo nedávné rozhodnutí kanadské vlády. V tomto případě by ale šlo jen o montáž vozů z dovezených CKD kitů.
Zdroj: Reuters, zdroj foto: Leapmotor, zdroj videa: Opel