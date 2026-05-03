Opel Corsa 1.2 Hybrid 145 e-DCS6 vs. Renault Clio 1.8 E-Tech full-hybrid vs. Seat Ibiza 1.5 TSI 7DSG – Lepší zůstanou
Mezi malými auty nezůstal poslední dobou kámen na kameni. Zdražují jak vozy, tak i palivo a právě tento segment musí stačit ekonomicky orientovaným zákazníkům i zájemcům o moderní technologie. Podívali jsme se, jak jim to jde.
Dojem, cena, pohodlí
Malá auta kdysi bývala nejprodávanějším segmentem u nás a také na sousedním Slovensku. Jak ale roste naše ekonomická síla, už tomu tak dávno není. Pokud se tedy pořád najde pár zákazníků nezlákaných módou SUV, míří nyní spíš do nižší střední třídy, jak dokazují statistiky registrace nových aut dle Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanějším segmentem je za první tři měsíce roku 2026 třída souhrnně označovaná SUV s více než polovinou všech prodaných vozů na trhu (55,21 %), druhým nejoblíbenějším segmentem je v Česku nižší střední třída s 12,47% tržním podílem. Tu následuje střední třída s 9,95 % na trhu a kdysi tak oblíbená malá auta stačí pouze na bramborovou medaili se 7,97% tržním podílem a 4829 prodaných kusů celkově.
Souboj vyvolených
Lehce pod 5 tisíci prodaných vozů od začátku roku, to na celý segment není moc. Není tedy divu, že podobně jako v jiných třídách kanibalizovaných SUV se výběr zúžil pouze na pár vyvolených, kteří navíc stojí jenom na pár platformách. Tady opravdu platí ten samý slogan jako v populární reality show, tedy že zůstanou jen ti nejlepší: CMF-B od Renaultu jakožto základ nového clia či Dacie Sandero, nejprodávanějšího auta Evropy, MQB-A0 coby základ všeho volkswageního od fabie po Audi A1, koncern Stellantis zastupuje mimořádně rozšířená platforma CMP, hybridy reprezentuje Toyota s yarisem (a Mazdou 2) či nováček MG3. Čestné uznání získává Suzuki se svérázným a skvělým swiftem, nicméně pro dnešní srovnání mu chybí automat a spousta výkonu.
Spolu tak jeden segment tvoří šest platforem, z nichž tři nejprodávanější dnes stojí proti sobě: Opel Corsa zastupuje tým CMP, za MQB-A0 kope Seat Ibiza a nejnovější iteraci CMF-B představuje nový, ještě teplý Renault Clio šesté generace. Na dnešní utkání jsme si ale nevybrali základní motorizace, podívali jsme se spíš na to, jak si stojí jejich nejpropracovanější varianty slibující jak vysoký výkon, tak i slušnou spotřebu a dávku stylu odpovídající cenovce kolem 600.000 korun.
