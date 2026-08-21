Opel Frontera bude ještě dostupnější! Představuje základní výbavu Start i novou motorizaci
Oblíbené malé SUV Opel Frontera přichází na evropský trh v ještě dostupnější verzi. Nový výbavový stupeň Start zkraje příštího roku doplní nabídku o cenově atraktivní základ se vším potřebným i na českém trhu. Spolu s ním dorazí také nová úsporná motorizace pro nenáročné řidiče.
Frontera je v letošním roce zatím vůbec nejprodávanějším modelem automobilky Opel na českém trhu. Patří k jedněm z nejdostupnějších malých SUV a nejdostupnějších aut se sedmi sedadly. Oblibě se těší také v sousedním Německu, kde nyní Opel uvádí novou základní variantu Start a doplňuje tak výbavy Edition, GS a Ultimate.
Tento nový základní výbavový stupeň je potvrzen také pro český trh, u nás si na něj však ještě počkáme. První vozy by se měly objevit až začátkem příštího roku. „S novým modelem Frontera Start rozšiřujeme naši nabídku o atraktivní vstup do značky Opel,“ uvedl Patrick Dinger, šéf Opelu v Německu.
Cenová politika značky na tamním trhu je odlišná od té tuzemské; u nás jsou vozidla této značky výrazně dostupnější. Základní cena nového modelu Frontera Start je na německém trhu 21.990 € (530.500 Kč), čímž se stal nejlevnějším modelem značky vůbec. Pro českého zákazníka by měla být důležitější částka, o kterou se automobilce podařilo cenu snížit (2750 €, přibližně 66 tisíc korun).
Na českém trhu nyní model Frontera Edition startuje na 499.990 Kč, výbavový stupeň Start by tak odhadem mohl prolomit hranici 450 tisíc. Ve výbavě Start vyzdvihuje německé zastoupení v šesti směrech nastavitelné sedadlo řidiče Intelli-Seat s prohlubní uprostřed nebo standardně montovanou klimatizaci.
Místo centrálního displeje postačí držák na mobilní telefon umístěný na středové konzole, ovšem klasické budíky nečekejte, digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10" zůstává. Standardem jsou také zadní parkovací senzory a varování před opuštěním jízdního pruhu.
Náročnější zákazníci mohou připlatit za balíček Start Comfort, který zahrnuje například kosmetická zrcátka integrovaná do slunečních clon… O něco praktičtější součástí balíčku je dvojitá podlaha zavazadelníku. Ten má velkorysý objem 460 litrů a po sklopení zadních sedadel (dělených v poměru 60:40) dokonce až 1600 litrů.
V exteriéru kromě povedené barvy Kensei Blue přispívají robustnosti designu modelu Frontera 16" ocelové disky s novými černými kryty, které zakrývají pouze středovou část kol. Základní výbavu prozradí také černá vnější zrcátka, nárazníky bez lakování středového dílu a nelakované kliky dveří.
Motor pro nenáročné
Nabídku pohonných jednotek navíc doplňuje nový přeplňovaný benzínový motor o výkonu 74 kW (100 hp). „Nový základní motor o objemu 1,2 litru podtrhuje naši strategii nabízet zákazníkům přesně to, co chtějí a potřebují pro každodenní jízdu,“ doplňuje Dinger.
|Motorizace
|1.2 Direct Injection Turbo
|Počet válců
|3
|Max. výkon
|74 kW (100 k)
|Max. točivý moment
|205 Nm
|Maximální rychlost
|175 km/h
|Převodovka
|6st. manuální
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|6,0 l/100 km
|Objem nádrže
|44 l
|Hmotnost přívěsu (nebrzděný/brzděný)
|350/1250 kg
Tento úsporný benzínový motor bude dostupný výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou a slibuje kombinovanou spotřebu 5,9 až 6,1 l/100 km. Dostupný bude také pro vyšší výbavové úrovně.
Naopak spartánský výbavový stupeň Start rozšíří nabídku výbav u dalších motorizací. Zákazníkům tak bude Frontera Start dostupná jako elektrifikovaný hybrid se systémovým výkonem 81 kW (110 k) a samočinnou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou, a také jako čistě elektrický model Frontera Electric Start s výkonem 83 kW (113 hp) a baterií o kapacitě 44 kWh (43 kWh využitelné kapacity). Výkonnější varianty zmíněných motorizací nebyly v tiskové zprávě v souvislosti s výbavovým stupněm Start zmíněny.
Měly by podle vás automobilky nabízet spartánsky vybavené základní varianty za co nejlepší možné ceny častěji, nebo jsme si již zvykli na určitý standard komfortu, který je novým minimem? A co podle vás takovým minimem je?
Zdroje: Opel