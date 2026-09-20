Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI – Malé velké radosti
Malé městské crossovery postupně přebírají roli tradičních hatchbacků, což se projevuje na jejich rostoucích počtech. Stranou nestojí ani významní výrobci jako Opel s modelem Mokka a Volkswagen se svým nejmenším SUV T-Cross.
Jsou podobně velké jako městské hatchbacky, ale nabízí prostornější karoserie, a hlavně příjemnější nastupování. V tom je největší kouzlo malých SUV a crossoverů. Těch je aktuálně na českém trhu zhruba dvojnásobek proti tradičním hatchbackům a také se jich prodává dvakrát tolik.
Nechybějí ani v nabídce tradičních německých značek Opel a Volkswagen a možná vás překvapí, že mokka byla u nás loni nejprodávanějším modelem Opelu. To Volkswagen T-Cross má mnohem větší konkurenci i ve vlastních řadách, ale také on se řadí k nejoblíbenějším modelům segmentu. My jsme je proti sobě postavili i proto, že mají normální motory, mechanické převodovky a aktuálně se prodávají za zajímavé peníze.
Dojem
Když stojí obě auta vedle sebe, hned je jasné, pro které naše srdéčko zahoří. Aktuální, druhá generace Opelu Mokka se světu představila v roce 2020 a je postavena na modulární platformě EMP1. Stylem navazuje na koncept Opel GT X Experimental z roku 2018, který nastavil nový designérský směr značky pod křídly koncernu Stellantis. Pod označením Vizor se ukrývá inspirace vozy ze sedmdesátých let. To například znamená plnou masku, která s navazujícími světlomety vytváří jednolitý celek. Kapota je zakončena rovně a prolis uprostřed je jakýmsi pokračováním výstupku na spodní linii masky. Při faceliftu před dvěma roky se uprostřed objevilo nové logo a upravena byla grafika předních světel. Dalším rozpoznatelným prvkem je sportovně pojatá karoserie. Na vysokou delší příď navazuje úzké prosklení a splývavá linie střechy se skloněným zadním oknem připomíná kupátka.