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Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI – Malé velké radosti

Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Zdroj: Svět motorů/Michal Kollert

Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Opel Mokka 1.2 Turbo vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Opel Mokka 1.2 Turbo
Opel Mokka 1.2 Turbo
Palubní deska opelu se nese v moderním duchu. Desetipalcové obrazovky jsou spolu s výdechy ventilace opticky spojeny v jeden celek.
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Leoš Káňa
Leoš Káňa
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Malé městské crossovery postupně přebírají roli tradičních hatchbacků, což se projevuje na jejich rostoucích počtech. Stranou nestojí ani významní výrobci jako Opel s modelem Mokka a Volkswagen se svým nejmenším SUV T-Cross.

Jsou podobně velké jako městské hatchbacky, ale nabízí prostornější karoserie, a hlavně příjemnější nastupování. V tom je největší kouzlo malých SUV a crossoverů. Těch je aktuálně na českém trhu zhruba dvojnásobek proti tradičním hatchbackům a také se jich prodává dvakrát tolik.

Nechybějí ani v nabídce tradičních německých značek Opel a Volkswagen a možná vás překvapí, že mokka byla u nás loni nejprodávanějším modelem Opelu. To Volkswagen T-Cross má mnohem větší konkurenci i ve vlastních řadách, ale také on se řadí k nejoblíbenějším modelům segmentu. My jsme je proti sobě postavili i proto, že mají normální motory, mechanické převodovky a aktuálně se prodávají za zajímavé peníze.

Dojem

Když stojí obě auta vedle sebe, hned je jasné, pro které naše srdéčko zahoří. Aktuální, druhá generace Opelu Mokka se světu představila v roce 2020 a je postavena na modulární platformě EMP1. Stylem navazuje na koncept Opel GT X Experimental z roku 2018, který nastavil nový designérský směr značky pod křídly koncernu Stellantis. Pod označením Vizor se ukrývá inspirace vozy ze sedmdesátých let. To například znamená plnou masku, která s navazujícími světlomety vytváří jednolitý celek. Kapota je zakončena rovně a prolis uprostřed je jakýmsi pokračováním výstupku na spodní linii masky. Při faceliftu před dvěma roky se uprostřed objevilo nové logo a upravena byla grafika předních světel. Dalším rozpoznatelným prvkem je sportovně pojatá karoserie. Na vysokou delší příď navazuje úzké prosklení a splývavá linie střechy se skloněným zadním oknem připomíná kupátka.

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