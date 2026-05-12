Opel potvrdil nový model s čínskou technikou. Má jasně dáno, na co může sáhnout
Tradiční německá automobilka Opel celé dekády dávala základ modelům značek jako Cadillac, Saturn, Buick nebo Holden. Dnes se situace obrátila a místo čínského Buicku založeného na evropském opelu Corsa budeme v Evropě vídat elektrické SUV se základem v čínské technice.
Se zahájením výroby vozů Leapmotor ve španělské továrně Stellantisu se vyrojily spekulace o budoucím využití čínské techniky ve vozech evropských značek tohoto koncernu. Že byly tyto zdroje tentokrát dobře obeznámeny se situací, potvrdila tisková zpráva, kterou Stellantis vydal koncem minulého týdne. Potvrdil v ní, že se opravdu chystá nový Opel, který bude využívat základ od Leapmotoru.
V roce 2028 se tak na trh dostane zatím nepojmenované kompaktní SUV. Jeho vývoj má trvat jen dva roky, což i s hotovou platformou a další technikou je na evropské poměry vskutku velmi rychlé. Ostatně podle automobilky na něm bude pracovat mezinárodní tým v Německu a Číně.
Že půjde spíše o lidi v Chang-čou, dokládá fakt, že koncern Stellantis nedávno oznámil plány na zrušení 650 inženýrských pozic v historickém sídle Opelu v Rüsselsheimu, čímž se počet zbývajících technických pracovníků sníží na přibližně 1000 osob. Ještě v roce 2017 zde přitom pracovalo 7700 lidí. Nyní místní tým svůj záběr zúžil na oblasti, jako jsou umělá inteligence, software, asistenční systémy, bateriové technologie a digitální systémy osvětlení.
Spolu se zprávou se objevil také první obrázek, který ukazuje relativně hodně. Vidět je na něm auto s jasnými prvky současného designového jazyka značky a proporcemi ukazujícími na využití základu ve voze Leapmotor B10. Tedy stejného modelu, jenž se bude vyrábět i v továrně v Zaragoze.
Opel nic moc dalšího nepřiznal, zmínil ale, že auto „využije klíčové komponenty nejnovější elektrické architektury a bateriové technologie Leapmotor“, přičemž přínos Opelu bude omezen na design, naladění podvozku, technologii osvětlení a konstrukci sedadel. Podle zprávy má jít o elektrický vůz a není zmíněno, jestli se do Opelu podívá i sériový hybrid, který B10 nově také nabízí.
Elektrický Leapmotor B10 má na délku 4515 mm a je tak konkurencí třeba pro Škodu Elroq. Ve všech verzích má jeden elektrický motor, pohon zadních kol a výkon 160 kW. Baterie jsou na výběr dvě, LFP o kapacitě 56,2 nebo 67,1 kWh. Verze se sériovým hybridem má baterii o kapacitě 18,8 kWh a pod kapotou atmosférickou patnáctistovku od automobilky Seres.
Jednou z konkurenčních výhod nového Opelu by měla být nízká cena, ostatně Leapmotor B10 u nás začíná na 690.000 Kč v hybridní verzi a 705.000 Kč v elektrické. Z tiskové zprávy není jasné, jestli půjde o zcela nový model, nebo náhradu některého stávajícího. Pravděpodobnější je doplnění, protože právě SUV s délkou kolem 4,5 metru v nabídce Opelu chybí. Spekuluje se ale také o nástupci elektrické Mokky s využitím základu v Leapmotoru B03X.
Tomu by ostatně nasvědčoval i výrok Antonia Filosy, generálního ředitele Stellantisu: „Tento plán na rozšíření našeho úspěšného partnerství se společností Leapmotor – důvěryhodným partnerem a jedním z nejrychleji rostoucích a nejuznávanějších výrobců vozidel na nové energie na světě – představuje skutečné vítězství pro obě strany.
Očekává se, že tento krok podpoří výrobu a pokročí v lokalizaci evropské produkce špičkových elektromobilů za dostupné ceny, které naplní reálné potřeby zákazníků. Dnešní oznámení odráží náš záměr prohloubit toto partnerství a učinit další krok směrem k ještě rozsáhlejší spolupráci v budoucnu.“
Zpráva se zmiňuje také o další továrně Stellantisu ve Španělsku. Ve Villaverde u Madridu se dnes vyrábí Citroën C4, který zde má ale v roce 2028 skončit. Tou dobou by jej zde mohl nahradit nový model Leapmotoru. Zároveň je ale zmíněno možné převedení vlastnictví ze Stellantisu na Leapmotor International. To je společný podnik mezi Stellantisem a čínským Leapmotorem, ve kterém evropská strana drží 51% podíl. V samotném Leapmotoru má dnes Stellantis podíl 20 %, a to od roku 2023.
Kromě Leapmotoru B10 se v Zaragoze bude zřejmě vyrábět také další model postavený na stejném základě. Zatím nepojmenované SUV od čínské značky Hongqi určené primárně pro Evropu už se představilo na autosalonu v Pekingu a jde spíše o lehce upravenou B10. Následovat by měly i další modely Hongqi postavené na základě Leapmotoru, eventuálně by se jich tedy v Evropě mohlo vyrábět více.
Stellantis už má dřívější zkušenosti s využitím čínské techniky v modelech vlastních značek, většina se ale nikdy nepodívala do Evropy. Výjimkou je pouze na Ukrajině prodávaný pick-up Peugeot Landtrek, který má základ ve voze Kaicene F70 od Changanu. Peugeot ale prodává na mimoevropských trzích také vůz Peugeot Pickup, který má základ u Dongfengu.
Tato automobilka také dodá techniku a vývojáře pro nové modely Peugeotu, které budou určeny primárně pro čínský trh. Kombík a velké SUV se už také ukázaly v Pekingu jako koncepty, v budoucnu se tyto modely možná dostanou i na evropský trh.
