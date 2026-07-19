Opel říká ANO barvám a stylu: Mokka přichází v edici YES se zářivě oranžovou barvou
Pokud vám styl standardních výbav crossoveru Opel Mokka nestačí, brzy v konfigurátoru najdeme řešení. Po úspěchu akční edice YES u menší corsy se stejná výbava a zářivě oranžové lakování dostane také do nabídky mokky.
Modelovou nabídku stylového crossoveru Opel Mokka brzy obohatí akční varianta YES, která stejně jako u menší corsy sází na výrazné barvy a atraktivní sériové doplňky. Speciální edici poznáte na první pohled díky výraznému lakování v odstínu Koral Orange. Ten obohacuje také interiér. Oranžové jsou dekory kolem přístrojové desky, vložky sedadel i prošívání sedadel a dveří.
„Opel Mokka je v každé variantě opravdovým magnetem pro oči. Chtěli jsme však tento oblíbený kompaktní model ještě více zpestřit,“ uvedl Patrick Dinger, ředitel společnosti Opel Germany. S křiklavě oranžovou barvou kontrastují černé doplňky: Mokka YES obouvá standardně černá 17" kola z lehké slitiny a kromě černé střechy a vybraných částí karoserie lze volitelně vzhled obohatit také o černě lakovanou kapotu.
Křiklavě oranžový lak je sice pro edici YES specifický, ovšem zákazníci si v případě zájmu mohou model Mokka YES objednat také v barvách dostupných pro výbavový stupeň GS s odpovídajícím interiérem.
Uvnitř totiž standardně najdeme přední sedadla nastavitelná v šesti směrech a mezi nimi loketní opěrku. Veškeré potřebné informace poskytují dva 10" displeje a dostupné je také bezdrátové zrcadlení telefonu přes Android Auto i Apple CarPlay. Parkování a manévrování ve městě usnadňuje couvací kamera a soukromí a ochranu před slunečním zářením na zadních sedadlech zajišťují tmavě tónovaná zadní okna.
Pro náročnější zákazníky jsou k dispozici různé balíčky výbavy navíc. Ty technologické zahrnují funkce jako přední parkovací asistent nebo adaptivní tempomat, balíček infotainmentu obsahuje integrovanou navigaci s aktualizacemi přes internet, přirozené rozpoznávání hlasu a bezdrátovou nabíječku. Komfortní balíček nabízí mimo jiné dvojitou podlahu zavazadlového prostoru a zimní balíček zase vyhřívaná přední sedadla a volant.
Zájemci o model Mokka YES si mohou vybrat ze tří pohonných jednotek. Čistě elektrická Mokka Electric YES je s výkonem 115 kW (156 k) nejsilnější, dostatečnou dynamiku ale poskytuje i hybridní verze o výkonu 107 kW (145 k) ve spojení s elektrifikovanou šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Alternativně je k dispozici také klasický přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,2 litru s výkonem 100 kW (136 k).
Cenovka edice YES je u modelu Corsa nepatrně nižší než výbavová linie GS. Dle aktuálního českého ceníku by tak edice YES u modelu Mokka mohla na českém trhu začínat pod půl milionem korun. Verzi GS momentálně koupíte od 499.990 Kč.
Zdroje: Opel