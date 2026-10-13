Opel ukázal elektrické kombi budoucnosti. STX mění aerodynamiku podle rychlosti
Studie z Rüsselsheimu spojuje tradiční praktickou karoserii s technikou elektromobilu. Některé její designové prvky se později objeví na sériových modelech.
Opel představil na pařížském autosalonu elektrické kombi STX Concept. Jeho celý název Sports Tourer eXperimental odkazuje na označení, které automobilka používá pro kombi včetně současné generace modelu Astra Sports Tourer.
Studie ukazuje další vývoj designového směru značky. Nejde o oznámení konkrétního sériového modelu, některé prvky se však podle generálního ředitele Opelu Floriana Huettla objeví na budoucích vozech.
STX zároveň navazuje na dlouhou tradici kombíků Opel. Za její počátek automobilka považuje model Olympia Rekord Caravan z roku 1953, po kterém následovaly modely Kadett a Astra.
Nízká silueta, krátké převisy a rozšířené blatníky dávají konceptu sportovnější proporce než současná Astra Sports Tourer. Střecha končí výraznými zadními sloupky a záď klesá téměř kolmo. Toto řešení má vedle vzhledu zvětšit využitelný prostor pro zavazadla, jeho objem však Opel neuvádí.
Příď dále rozvíjí motiv Opel Vizor, který u současných modelů spojuje světlomety, znak a další prvky do jednoho tmavého panelu. U konceptu STX je vyšší a výraznější.
Jeho okraje tvoří šikmo orientované svislé světelné lamely, které směrem ke středu postupně mizí. Uprostřed se nachází osvětlený znak Opel, nad kterým pokračuje výrazná hrana kapoty.
Stejný princip se opakuje na zádi. Svítící nápis OPEL doplňují tenké svislé a vodorovné linky, zatímco koncová světla přebírají lamelový motiv z přídě.
Do širokých zadních sloupků zasahují prosvětlené skleněné pásy vybíhající z bočních oken až do střechy. Na bocích se nacházejí podsvícené nápisy STX a klasická zpětná zrcátka nahradily kamery.
Koncept stojí na 22palcových kolech s aerodynamicky optimalizovaným trojdílným designem. Pneumatiky jsou od Goodyearu v rozměru 285/35 R22.
Aktivní aerodynamika upravuje tvar zadní části podle jízdní situace. Při odpovídající rychlosti se zpod vozu vysunou modře zbarvené prvky difuzoru. Svislé části nárazníku za zadními koly se současně posunou do stran a dozadu. Systém má omezit odpor vzduchu a zlepšit dojezd i směrovou stabilitu při rychlé jízdě. Opel však nezveřejnil součinitel odporu ani konkrétní přínos pohyblivých prvků.
STX používá elektrický pohon všech kol a dokáže překonat rychlost 200 km/h. Výkon elektromotorů, zrychlení, kapacitu baterie, dojezd a nabíjecí výkon výrobce neoznámil.
Kabinu Opel zatím neukázal. Má dále rozvíjet přístup Painting with Light použitý u konceptů Opel Experimental z roku 2023 a Corsa GSE Vision Gran Turismo představeného o dva roky později. Automobilka zmiňuje prostorové světelné prvky a speciální lehká sedadla, další podrobnosti však neposkytla. Neznáme ani rozměry vozu nebo počet míst.
STX Concept tak zatím představuje především ukázku budoucího vzhledu vozů Opel. Současně potvrzuje, že automobilka vidí prostor pro tradiční kombi také v elektrické éře, přestože většina nových elektromobilů přichází na trh v podobě SUV.
Zdroj: Opel I Video: Opel