Opel ukázal formuli s 816 koňmi. Sportovní řadu GSE rozšíří i na astru
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Na pařížském autosalonu se Opel pochlubil závodním monopostem pro novou generaci Formule E. Sportovní označení GSE ale nezůstane jen na okruzích. Už teď ho nesou dva výkonné sériové elektromobily a brzy se v nové podobě ukážou další modely.
Výrobce představil v Paříži definitivní podobu monopostu GSE 27FE, s nímž vstoupí do mistrovství světa elektrických formulí. Samotný příchod německé automobilky do šampionátu není překvapením: oznámila jej už v březnu a v dubnu ukázala testovací prototyp. Nyní také odhalila konečné závodní zbarvení ve žluté, černé a stříbrné.
Nový vůz využívá techniku čtvrté generace (GEN4), která od sezony 2026/2027 výrazně zvedá výkony. Elektromotory poskytují maximálně 600 kW (816 koní), zatímco v běžném závodním režimu mají 450 kW (612 koní). Plný výkon je k dispozici při kvalifikaci a v režimu Attack Mode. Novinkou je také trvalý pohon všech kol. Generace GEN4 navíc používá dvě aerodynamická nastavení: s vyšším přítlakem pro kvalifikaci a s nižším odporem pro závod.
Ještě vyšší číslo najdeme u rekuperace: při zpomalování může dosahovat až 700 kW. Baterie má kapacitu 55 kWh. Podle pořadatelů Formule E zvládnou vozy GEN4 zrychlení z 0 na 100 km/h přibližně za 1,8 sekundy. Jde o obecný parametr celé nové generace monopostů, nikoli o individuálně naměřenou hodnotu Opelu.
Německá značka se k účasti v šampionátu zavázala na čtyři roky. Za tovární tým pojedou Novozélanďan Mitch Evans a Francouz Théo Pourchaire, testovací a vývojovou jezdkyní je Sophia Flörschová. Závodní premiéra je naplánována na 18. a 19. prosince v saúdskoarabské Džiddě.
Zkratka GSE znamená Grand Sport Electric a Opel chce zkušenosti z Formule E využít také při vývoji sportovních silničních elektromobilů GSE. Konkrétní technologie, které by se ze závodů přesunuly do sériové výroby, ale zatím nejmenuje.
Přímo v Paříži se při své autosalonové premiéře ukázala také Corsa GSE. Nejvýkonnější Corsa v historii má elektromotor s výkonem 207 kW (281 koní) a točivým momentem 345 Nm. Z nuly na stovku zrychlí za 5,5 sekundy, což z ní podle automobilky dělá nejrychleji akcelerující současný sériový Opel.
Výkonným motorem to ale nekončí. Corsa GSE má pohon předních kol se samosvorným diferenciálem Torsen, snížený sportovní podvozek nebo čtyřpístkové brzdy. Využitelná kapacita baterie činí 51 kWh a udávaný dojezd dosahuje 374 kilometrů podle WLTP. V Německu ji lze objednávat od září, základní cena je 39.900 eur (zhruba 972 tisíc korun). Vedle ní už Opel nabízí stejně výkonnou Mokku GSE.
Další rozšíření označení GSE představuje Astra GSE Line, která na jaře příštího roku nahradí dosavadní výbavu GS. Na rozdíl od Corsy a Mokky GSE nepůjde automaticky o výkonný elektromobil, ale o sportovně laděnou výbavu dostupnou napříč nabídkou pohonů včetně spalovacích a hybridních verzí. Astra dostane odlišné detaily karoserie, 17palcová či 18palcová kola a sportovní prvky interiéru včetně žlutého prošívání.
Opel na pozdější část roku 2027 avizuje také zvláštní verzi astry s výkonem 206 kW (280 koní), podrobnosti o jejím pohonu však dosud neoznámil. Do roku 2030 chce značka představit čtyři nové modely, mezi nimi i právě i příští generaci astry.
Zdroj: Stellantis, FIA