Opely budou mít nový design. Cíl je jasný: přilákat nové zákazníky
Říká se, že vzhled prodává. Německá značka Opel si je toho vědoma, a proto připravuje nový design svých modelů. V rámci hesla „odvážný a čistý“.
Není to tak dávno, co vozy značky Opel přinesly nový designový směr Opel Vizor inspirovaný jednak konceptem a jednak přední částí modelu Opel Manta A, který se vyráběl v letech 1970 až 1975. Dodnes je tenhle designový směr zajímavý a je v něm postavena současná generace modelu Astra, ale také třeba modely Mokka, Grandland nebo modernizovaný model Crossland.
Je proto trochu s podivem, že značka Opel plánuje změny. Smyslem je, aby byl Opel v rámci skupiny Stellantis „nezaměnitelně německý“. Alespoň tak to vidí dva hlavní designéři francouzské a britské národnosti
Nový design Opelu koresponduje s připravovanými plány skupiny Stellantis. Jak napsal německý týdeník Auto Bild, smyslem nového designu je, aby se vozy značky Opel coby tradiční výrobce více odlišily v rámci skupiny Stellantis, kam německý výrobce od roku 2021 patří.
Jak ale Opely odlišit od zbylých značek ze Stellantisu? Evropský šéfdesignér koncernu Gilles Vidal v tom má jasno: „Design je dnes hlavním důvodem ke koupi auta. Musíme navrhovat vozy, které mají na to, aby se staly skutečnými ikonami.“
Odpovědí z Rüsselsheimu je design „odvážný a čistý, ale také jasný“. Alespoň tak to vidí britský vedoucí designu Opelu Mark Adams. Podle něj se jazyk Opel Vizor ukazuje zatím jako správná cesta. Přesto by bylo možné jej trochu vylepšit.
Za vším je třeba hledat skutečnost, že elektromobily nabízejí designérům méně svázané ruce, jinak řečeno více tvůrčí svobody. Jen málo z nich ale vypadá skutečně revolučně. I to má racionální důvody. Nejde jen o neúprosné zákony fyziky, ale také o byrokracii. Sem patří zejména přísné normy pro pasivní bezpečnost, včetně ochrany chodců. Z toho důvodu je nutné zachovat obvyklou délku předního převisu, a to i v případě, kdy pod přední kapotou není rozměrný čtyřválec s převodovkou, ale výrazně prostorově úspornější elektromotor s reduktorem, střídačem a řídicí elektronikou.
Co pomalu vymírá, je klasická silueta sedanu. Tu Vidal považuje za tradiční řešení karoserie, zároveň ale s omezením týkajícím se dojezdu, což u elektromobilů představuje jednu z klíčových vlastností. Podle Vidala tak budoucnost patří aerodynamicky optimalizovaným fastbackům, tedy v podstatě liftbackům.
A zatímco zvenku nás revoluce v designu nových Opelů patrně nečeká, více změn lze očekávat v kabině. Ta by měla být více barevná. Naopak typická šeď a černé plasty ustoupí do pozadí. „Lidé požadují barvy,“ řekl Vidal Auto Bildu.
Cílem změn je také ještě více zpřehlednit infotainment. Nabídnout tak jeho intuitivnější ovládání, aniž by vyžadovalo více pozornosti řidiče. Jde o to zajistit požadovanou bezpečnost, a to i při vysokých rychlostech na německých dálnicích.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedia