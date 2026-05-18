Opravy elektromobilů v nezávislých servisech: Chvála těm, kdo se toho nebojí
Dnešním videem začínám nepravidelný seriál o opravách elektromobilů v nezávislých servisech. Právě dostupné opravy mimo drahou autorizovanou síť jsou v Čechách dle mého názoru základní podmínkou, aby si jakýkoliv automobilový druh získal oblibu a důvěru zákazníků.
Když začnu trochu zeširoka, tak v tuto chvíli prožívám jedno silné zklamání z elektromobilů – jsou to ceny za běžnou údržbu v autorizovaných servisech. Už léta se představitelů dnešních automobilek ptám, jakým způsobem mají vymyšlené financování svých autorizovaných servisů poté, co jim skončí takzvaná pohádka o oleji. Tedy jeho nutná pravidelná výměna nejpozději každých 30.000 km plus extrémní marže na něm, kdy nákupní cena je do 200 Kč, prodejní obvykle nad 800 Kč. Právě banální výměna oleje totiž spolufinancuje čím dál dražší vybavení nutné k opravám dnešních aut a hlavně sanuje ztráty, které autorizované servisy utrpí na takzvaných servisních a svolávacích akcích.
Pod tlakem bezpečnostních a emisních norem, konkurence a stále vyšších požadavků zákazníků totiž automobilky uvádějí nové modely na trh s četnými nedostatky, které se pak odstraňují za provozu v servisech. Jelikož těchto servisních akcí přibývá a naopak ekonomické podmínky automobilového průmyslu v Evropě se zhoršují, tak automobilky toto „dodělávání auta za provozu“ svým servisům velmi špatně platí. Jejich argumentem je, že když věc uděláte, udržíte si spokojeného zákazníka, který k vám pak bude jezdit na hrazenou údržbu, jejíž nejziskovější část jsou právě ty výměny oleje.
Na elektromobilech není technických servisních a svolávacích akcí méně, úměrně nové technice (nejde ani o druh trakce, ale o to, že EV bývají uváděny na zcela nových platformách s novou 12V sítí atd.) spíš více. Jelikož elektromobily nemají olej v motoru (respektive ty novější zase mají, používají ho pro chlazení rotoru a vinutí statoru, ale výměna není předepsána), nemají zapalovací svíčky, nemají mokré dvouspojkové převodovky s předepsanou výměnou oleje, nemají rozvodový řemen, nemají sací ani palivový filtr, tak jejich pravidelný očekávaný servis by měl stát maximálně třetinu toho, co servis spalovacího auta.
Jak si má autorizovaný servis vydělat na zmíněné ztrátové akce? Jak má zaplatit všechny ty nadstandardní požadavky, kterými jej automobilka moří? Od zástupců automobilek jsem se zatím žádné odpovědi nedočkal – nanejvýš vyhýbavého, ono to nepůjde tak rychle. Děsí mě, pokud opravdu nemají žádnou strategii. Pravděpodobnější je, že tuší, že tak početná dealerská síť nemůže přežít, ale nechtějí to říkat nahlas, neboť nechtějí zesilovat kritiku zespodu, která už teď je silná.
Výsledkem je, že autorizované servisy stanovují takové hodinové sazby na údržbu elektromobilu, abyste tam za to skoro nic, co se v rámci předepsaných prohlídek dělá, zaplatili to samé, co za prohlídku s výměnou oleje u spalováku. Často se argumentuje vyšší potřebnou kvalifikací mechaniků, což je však při pravidelné údržbě argument lichý.
Potřebná kvalifikace, dnes navíc dosažitelná ve třídenním kurzu, je nutná tam, kde je elektrické auto poškozené nárazem nebo kde má závadu. Třeba přilepené stykače neumožňují odpojení trakční baterie. Takže ano, náročnější na kvalifikaci jsou opravy po nehodách a při závadách, nikoliv běžná údržba. Některým servisům není blbé účtovat 4000 Kč za hodinu práce, a to i tak jednoduché, jakou je výměna lišt stíračů či kabinového filtru. Jiné pro jistotu schovaly „údržbu elektromobilu“ do jednotkové položky bez uvedení časové normy, takže na faktuře najdete „Údržba EV 1 ks – 4200 Kč“. A k tomu výměna kabinového filtru, dezinfekce klimatizace a jsme na těch 8000 Kč, které potřebujeme. Zastoupení automobilek naše výtky na toto téma řeší lakonickou větou: „Naše autorizované servisy jsou samostatné subjekty a cenová politika je plně na jejich rozhodnutí.“
Hrozné na celé věci je, že elektromobil samozřejmě potřebuje servis. Podobně jako u spalovacích aut je v servisním plánu jen naprosté minimum a vůz, který má být dlouhodobě v pořádku, potřebuje víc. Každých 60.000 km by to chtělo změřit geometrii, neboť podvozky pod těžkými vozy na českých cestách trpí. Nejpozději po stejné vzdálenosti rozebrat a vyčistit brzdy, byť díky rekuperaci nejsou opotřebené. A třeba po 120.000 km vyměnit olej v reduktoru.
Kdyby toto automobilka dala do servisního plánu, tak by autorizovaný servis dostal peníze, které potřebuje. Zákazník by je nezaplatil za nic, ale za službu, kterou jeho auto potřebuje. Jenže automobilka to do servisního plánu nedá, neboť jako prodejní argument, jak přesvědčit majitele spalovacích aut k nákupu EV, sama používá právě slib minimálních servisních nákladů. Ještě jednou a pomalu: Automobilka slibuje velmi nízké očekávané servisní náklady u elektromobilů. Když pak její autoservisy účtují naopak vysoké částky, řekne, že za to nemůže, že cenotvorba je v jejich kompetenci. Jsem velký ctitel absurdního divadla a tohle je moc i na mě.
Jedinou možnou regulací tohoto stavu je volná ruka trhu, tedy dostatek nezávislých servisů, které nakupují servisní data a umí udělat pravidelnou údržbu dle předpisů výrobce, takže k nim můžete jezdit i v záruce. Autorizáky se vám pak budou uplatnění záruk (ty musíte uplatnit jen u nich) snažit osladit dlouhými čekacími lhůtami, ale tomu už se ubráníte: Při jednání s infolinkou to budete udávat jako důvod, proč příště koupíte jiný vůz, pár bohatších se s nimi bude soudit. A dostatek servisů, které si jsou schopny poradit i se závadami elektromobilů včetně jejich hnacího řetězce, které pochopitelně s léty a najetými kilometry budou také přicházet.
Rozhodl jsem se proto, že budu jezdit na reportáže do nezávislých servisů, které se už elektromobilů nebojí, dnes začínáme zkušeným mechanikem Janem Spilkou ze Sedlčan.
Pokud jste normální automechanik či autoelektrikář, začněte se zajímat o opravy EV. Cesta k tomu není složitá. Rozpoznání vysokonapěťového vozidla, jeho uvedení do beznapěťového stavu, práce na něm a opětovné připojení jsou součástí dvoudenního kurzu „Technik vysokonapěťových vozidel“, který LKQ nabízí za 15.000 Kč bez DPH. Získaná kvalifikace odpovídá zákonu 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (§ 4). „Podmínkou k přijetí do kurzu jsou plnoletost, svéprávnost a minimálně vyučení v oborech automechanik či autoelektrikář,“ vysvětluje Michaela Dvořáková, tisková mluvčí LKQ.
Absolvování předmětného kurzu také musí předcházet školení Hybridy a EV 1 a Hybridy a EV 2, každé za 5800 Kč. Takže za čtyři dny a 32.186 Kč získáte oficiální kvalifikaci, abyste mohli demontovat či vyměnit jakoukoliv součást elektromobilu včetně trakční baterie. Koncern Volkswagen této kvalifikaci výstižně říká vysokonapěťový technik. Otevřít trakční baterii a opravovat ji už smí jen ten, kdo má regulérní elektrotechnické vzdělání a oprávnění pro práci pod napětím dle paragrafu 6.
Koncern Volkswagen této kvalifikaci říká vysokonapěťový expert. Krom oprav akumulátorů je potřeba tam, kde je vozidlo poškozené nehodou (aby zkontroloval, zda práce na něm bude bezpečná) či kde se třeba kvůli zmíněným přilepeným stykačům nedaří uvedení do beznapěťového stavu. Překvapivě však ani cesta k tomuto vzdělání není nic nepřekonatelného – stačí, když jste autoelektrikář, maturitu mít nemusíte. Nicméně není pravděpodobné, že by se běžné servisy pouštěly do opravy baterií – scénář zde předpokládáme podobný jako třeba u turbodmychadel či vstřikovacích čerpadel – automechanici umí diagnostikovat jejich závadu, díl vymontují a předají jej specialistům s drahými zkušebními stanicemi a vyššími znalostmi.
Když se naučíte opravovat elektromobily a budete ohledně nich mít zajímavé poznatky, jistě se se mnou a kameramanem Markem uvidíte.
Zdroj: Autorský text