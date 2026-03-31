Opulentní Mercedes-Benz GLS prošel modernizací. Osmiválec zůstal, uvnitř je to samý displej!
Modernizovaná třída GLS dostala umělou inteligenci, lepší a úspornější světlomety i trojici displejů už do základní výbavy. Pod kapotou nadále pracují výhradně řadové šestiválce a osmiválec; všechny motorizace jsou modernizované a mild-hybridní.
Největší SUV značky Mercedes-Benz je v současné generaci X167 na trhu už od roku 2019. Jednou modernizací už prošlo v roce 2023, nyní má však automobilka novou vizuální identitu, takže je čas na modernizaci další. Jen o hvězdičky ve světlech – dva páry vpředu a dvě trojice vzadu – však nejde, jsou tu i nové motorizace a technologie.
Začneme-li zvenčí, vidíme kompletně novou příď i záď. Vpředu zaujmou nové, výrazně větší světlomety, vzadu to je spojení lamp černým, ovšem nesvítícím panelem napříč šířkou vozu. GLS to přibližuje menším SUV, tedy GLC a GLB, které v nedávné době dostaly kompletně nové generace.
Chcete-li svítící logo, je možné mít podsvětlený „zaměřovač“ na kapotě. Důležitějšími svítícími prvky na přídi však jsou nové standardně dodávané světlomety s funkcí Digital Light, které nabízejí o 40 % větší pole nasvětlované tisíci pixelů micro-LED ve vysokém rozlišení. Samozřejmostí je funkce LED Matrix a dálková světla dosvítí až 600 metrů daleko. Také mají světlomety až o polovinu menší spotřebu energie a jsou o čtvrtinu lehčí.
V kabině je největší novinkou panel MBUX Superscreen se třemi 12,3" displeji, který tvoří většinu palubní desky. Na rozdíl od nových generací menších vozů si tu však vůz zachovává fyzické ovladače jak pro klimatizaci, tak i pro ovládání centrální obrazovky na středovém tunelu.
Všechny tři displeje jsou už ve standardní výbavě a i když jde o vůz konstrukčně starší, dostal infotainment na novém operačním systému MB.OS. Znamená to hlasové ovládání využívající umělou inteligenci, které podle tiskové zprávy umí pracovat se všemi funkcemi interiéru. Virtuální asistent navíc umí nabýt různých forem v podobě avatarů a navigace pracuje s daty Map Google.
Displeje mohou mít i zadní pasažéři, a to ve formě 11,6" obrazovek upevněných zezadu předních opěradel. Ty nabídnou jak zábavní, tak i kancelářské funkce. K mání jsou pro ně i dálkové ovladače, které mohou obsluhovat také klimatizaci v zadních zónách či elektrické rolety oken. Zadní pasažéři si mohou k vozu připojit také vlastní sluchátka, aby si skrz jeho systémy mohli pustit hudbu či film.
Novinky pro všechny motorizace
Pod kapotou zůstávají řadové šestiválce a jedna V8 ve verzi GLS 580, kterou můžeme rovnou začít. Prošla totiž zásadní změnou – místo křížové klikové hřídele má nově klikovku plochou. Podle automobilky je to třeba kvůli zajištění splnění emisní normy Euro 7. Také však má rychlejší odezvu na pedál plynu, je efektivnější a hladší. Posílila na 537 koní a 750 Nm; maximum točivého momentu je dostupné v rozsahu 2500–4500 otáček.
Zážehový šestiválec v GLS 450 má vyšší točivý moment, 560 Nm, a to díky výkonnějšímu elektrickému kompresoru, optimalizovaným sacím a výfukovým kanálům v hlavě válců a upravené sací vačkové hřídeli. Bez upřesnění změněný je také spalovací proces a čištění výfukových plynů.
Turbodiesely GLS 350d a 450d, stále 2,9l řadový šestiválec ve dvou výkonových verzích, má nově elektricky vyhřívaný systém čištění výfukových plynů. To zajišťuje rychlejší ohřátí, a tedy plnění emisních předpisů, ale i zachování optimální teploty při všech způsobech jízdy. Válce mají vložky s technologií Nanoslide, kterou Mercedes-Benz používá i ve formuli 1 a která snižuje odpor při pohybu pístu. Blok i hlava motoru jsou z hliníku, takže motory jsou lehčí než dřív.
Všechny motorizace jsou mild-hybridní – mají startér-generátor napojený na motor řetězem. Ten pracuje s napětím 48 V a zejména v nízkých otáčkách přidává svou sílu motoru k lepší okamžité odezvě na plynový pedál. Také činí startování a práci stop-startu jemnější.
Vzduchové odpružení Airmatic má novou, jemnější kalibraci a jeho příplatková funkce E-Active Body Control se dokáže adaptovat na vozovku, po které právě jedete. Pracuje rovněž se 48 volty a na každém ze čtyř tlumičů je vlastní kompresor ovládaný centrální řídící jednotkou.
Armáda jízdních asistentů a hlídačů je samozřejmostí, stejně jako adaptivní tempomat. Připlatit je možné za MB.Drive Assist, tedy poloautonomní řízení. V Evropě bude mít úroveň 2+, v Číně však vůz dostane verzi Pro, která zvládá samočinnou jízdu. V USA má tato funkce přibýt později, v Evropě také, ale jen tam, kde to legislativa umožňuje.
Ve standardu naopak je samočinný parkovací asistent, který sám detekuje parkovací místa po obou stranách vozu včetně těch, která nejsou vyznačena čarami. Parkovací manévr zvládne zcela sám a nově umí sám vyjet z parkovacího místa, i když do něj předtím řidič sám zajel. A konečně, 360° kamerový systém má nedlouho po spuštění výroby dostat funkci ochrany disků, která řidiči pomůže kola neodřít o obrubníky.
Zdroj info, foto: Mercedes-Benz