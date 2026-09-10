Oranžový maják přednost nemá, ale zvláštní práva ano. Kdo ho smí použít?
Oranžové majáky sice nedávají řidičům do rukou absolutní přednost v jízdě, přesto jim v provozu leccos usnadňují a dovolují to, za co by běžný řidič dostal pokutu. K čemu přesně slouží, jaké výjimky z pravidel zajišťuje a co všechno musíte absolvovat, pokud jím chcete legálně osadit vlastní vůz?
Zatímco modré a červené majáky dávají záchranářům právo přednostní jízdy – i když se i oni musejí přesvědčit, že nikoho neohrozí –, oranžová barva žádnou přednost nezajišťuje a plní především funkci důrazného varování.
Oranžová signalizuje okolí, že se na silnici děje něco nestandardního. Může jít o vozidlo, které se pohybuje nepřirozeně pomalu, neobvykle rozměrný náklad, nebo zkrátka o dělníky, kteří přímo v provozu sekají trávu či opravují výtluky. Pokud takové auto potkáte, zákon vám ukládá jedinou hlavní povinnost: umožnit mu bezpečný výkon práce. V praxi to znamená zpozornět, sundat nohu z plynu, a pokud si to situace vyžaduje, klidně i na chvíli zastavit.
Jaké výjimky má oranžový maják?
Vozidlo se zapnutým oranžovým majákem sice nemá právo přednosti v jízdě, přesto však při plnění úkolů získává rozsáhlé úlevy:
Ignorování vybraných značek: Místo značek Zákaz vjezdu nebo Zákaz zastavení mohou projíždět i parkovat všude tam, kde to pracovní úkol vyžaduje.
Provoz v pěších zónách: Běžně se mohou proplétat pěšími zónami či obytnými oblastmi bez rizika pokuty za neoprávněný vjezd.
Pohyb v odstavném pruhu: Na dálnicích a rychlostních silnicích se smí krokem sunout odstavným pruhem či zastavit na místech, kde je to běžně zakázáno.
Atypická jízda a rozměry: Mohou se pohybovat výrazně pomaleji, zabírat více jízdních pruhů nebo s nadrozměrným nákladem přesahovat běžné profilové limity vozovky.
Červená na semaforu, značka Dej přednost v jízdě ani pravidlo pravé ruky pro vozy s oranžovým majákem nepřestávají platit. Své výjimky smí řidič vozu s oranžovým majákem využít jen tehdy, pokud tím nikoho neohrozí.
Cesta k majáku je trnitá
Možná vás napadlo, že by se podobná volnost hodila i vám. Fyzicky si maják pořídíte docela snadno, koupit se dá v každém lepším obchodě s autodoplňky. Tím ale jednoduchá část příběhu končí. Abyste s ním nenarazili při první policejní kontrole, musíte splnit poměrně přísná technická i legislativní pravidla.
Předně zapomeňte na levné neschválené blikače z tržnice. Každý maják používaný v provozu musí nést evropskou homologaci ECE R65, která zaručuje, že svítí dostatečně silně a ve správných úhlech. K tomu se přidává norma ECE R10. Ta pro změnu řeší elektromagnetickou kompatibilitu – zjednodušeně řečeno garantuje, že vám maják nevyruší palubní elektroniku nebo rádio.
Zákonodárci pamatovali i na přesné umístění. Maják musí být umístěn na nejvyšším bodě auta tak, aby byl přímo viditelný z kteréhokoliv místa vzdáleného dvacet metrů, a to už ve výšce jednoho metru nad vozovkou. A uvnitř kabiny? Tam si musíte nechat vyvést na palubní desku samostatný vypínač s vlastní svítící kontrolkou, která vás nenechá na pochybách, že zrovna „blikáte“.
Na magnet, nebo napevno?
Od toho, jak si maják na auto uchytíte, se následně odvíjí i případné papírování. Nejméně bolestivou cestou jsou přenosné verze na magnet nebo přísavku, které jen zapojíte do dvanáctivoltové zásuvky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o trvalý zásah do konstrukce vozu, nemusíte běhat po úřadech a nic nezapisujete do technického průkazu.
Maják nesmíte zapnout jen pro svou potřebu. Podle zákona o silničním provozu ho smíte rozblikat výhradně v situacích, kdy vaše jízda nebo práce představuje reálné riziko pro okolí (odtah vozidla, přeprava rozměrného nákladu, výstraha při poruše, údržba komunikace apod.). Bezdůvodné použití policie pokutuje.
Větší oříšek nastává ve chvíli, kdy se rozhodnete pro pevnou montáž, provrtáte střechu a natáhnete kabeláž pod tapecírungem. Takový krok úřady chápou jako nevratnou úpravu, která mění celkovou výšku vozidla a zasahuje do elektroinstalace. S čerstvě namontovaným majákem tak musíte nejdříve vyrazit na stanici technické kontroly (STK). Tam komisař ověří, zda má výrobek správnou homologaci, přeměří novou výšku vozu a zkontroluje bezpečné zapojení.
S protokolem z STK pak vaše cesta pokračuje na registr vozidel, kde podáte žádost o zápis změny do technického průkazu. Zde vás čeká poslední, ale o to důležitější úkol: úředníkům musíte prokazatelně doložit, proč maják vůbec potřebujete. Jen na dobré slovo to nepůjde.
Většinou se to řeší předložením živnostenského listu na odtahovou službu, stavební činnost, zemědělství nebo údržbu zeleně. Kdo by si chtěl blikač zapsat do papírů jen tak pro osobní potěšení, ten ze dveří úřadu odejde s prázdnou.
Zdroje: Evropská norma ECE R10, Evropská norma ECE R65, Ministerstvo dopravy ČR, Policie ČR, Vyhláška č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel, Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu