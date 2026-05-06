Osmiválce se do vozů AMG vrátí už koncem roku. Divize se vrací ke spalovákům
Z chyb je nejdůležitější poučení, které přinesou. Jednu takovou ránu si nadělila sportovní divize AMG, když pod nátlakem emisních norem přestala nabízet osmiválcové motory. Ty se nyní vrátí, protože je zákazníci chtějí.
Mercedes-AMG se mezi svými fanoušky proslavil zejména velkoobjemovými a robustními osmiválci, jejichž objem nejprve rostl z 5,5 litru na 6,2 litru a později byl nahrazen taktéž charakterním motorem o objemu 4,0 litru přeplňovaným dvěma turbodmychadly.
Mezitím se však začaly objevovat také nižší verze vozidel značených třemi magickými písmeny a úplný zvrat přišel v momentě představení čtyřválcové varianty modelu C 63. Její prodejní debakl se zapíše do dějin jako kapitola, ke které se nikdo z automobilky nebude chtít vracet.
Šlo totiž o skvělý počin z technického hlediska, ale chybělo drama, charisma a zvuk, se kterým si zákazníci vozy z dílen AMG spojují. A zdá se, že se k tomu brzy vrátí. Deníku Auto Express sdělil generální ředitel divize Michael Schiebe: „AMG se musí stát více AMG než kdykoli předtím,“ a dodal, že to neznamená pouze výkon, ale také emoce a design.
Ve stávajících modelech se upsizing už projevil, i když zatím pouze osazením řadového šestiválce o objemu 3,0 litru do modelů GLC 43 a GLC 63 S E Performance. Koncem roku se stejná pohonná jednotka s výkonem přes 440 koní dostane také do třídy C.
Jedině osm
Už však víme, že se do vozů AMG vrátí také osmiválcové motory. Čekat je můžeme v modelu GLS po faceliftu, u kupé CLE nebo nového AMG GT Black Series. Předpokládá se také návrat osmiválce do AMG varianty třídy E. Poslední modely Final Edition byly s osmiválcem vyrobeny v minulé generaci už před třemi lety.
Osmiválec by se měl dostat také do vrcholné verze AMG třídy S. V současnosti je součástí normální nabídky ve verzi S 580 a také GLS ho dostane i po facelfitu v rámci standardní nabídky.
Na rozdíl od mnoha amerických automobilek, které se vracejí k velkoobjemovým motorům po rozvolnění tamní emisní legislativy, musel Mercedes-AMG vyřešit, jak splní nejnovější evropské předpisy. Vyvinut byl nový motor s plochou klikovou hřídelí, takže ať už bude zvuk linoucí se z výfuků jakkoli hlasitý nebo utlumený, dalo by se tedy očekávat, že bude jiný, než měly dosavadní vozy AMG.
Inženýři se však charakteristický zvuk pokusili zachovat použitím speciálně navržené vačkové hřídele. To by mělo zajistit, že nové AMG stále identifikujete podle svalnatého zvuku. Čtyřválcový motor pravděpodobně zmizí z nabídky modelů AMG GT a SL po jejich očekávaném faceliftu, osmiválec samozřejmě zůstane.
Nadcházející modelová nabídka tak podle Schiebeho nabídne pro každého něco: „Zákazníkům, kteří hledají zážitek z hlasitého výfuku a jízdních charakteristik výkonného spalovacího motoru, nabídneme osmiválcové motorizace. Kdo vyhledává zrychlení a zároveň možnost řídit v absolutním tichu, může sáhnout po některém z elektromobilů a těm, kteří se stále nerozhodli, nabídne AMG hybridy s dlouhým dojezdem.“
Elektřina v kurzu
Další rozdíl mezi Mercedes-AMG a například automobilkou Dodge je ten, že evropská automobilka stále vidí budoucnost v elektromobilitě a nebojí se do ní investovat. I sportovní divize AMG se i nadále zaměří na čistě elektrickou nabídku v čele s čtyřdveřovým kupé vlastní konstrukce.
Vycházet bude z konceptu AMG GT XX, který se světu představil loni. Produkční verze slibuje výkon přes 1000 koní a syntetizovaný zvuk „motoru“, který by měl charakteristický osmiválec připomínat. Bývalý technický ředitel Mercedesu Markus Schäfer vyzdvihl loni pro Auto Express fakt, že Porsche Taycan si „vystačí“ s perfektní ovladatelností a jízdními výkony, zatímco AMG musí emocionální zážitek nabídnout také z akustického hlediska, míry hluku, vibrací a tvrdosti. Přesně tyto charakteristiky máme předpokládat u chystaného elektrického AMG.
Čtyřdveřové kupé postaví Mercedes-AMG na zcela nové platformě zvané AMG.EA, ale do své nabídky by mělo AMG zařadit také upravenou verzi modelu CLA, a to v provedení sedan i shooting brake. Po ukončení výroby modelů A 35 a A 45 AMG se nové CLA stane vstupní branou do světa AMG.
Na závěr Schiebe uvedl, že změny se dotknou také designu připravovaných modelů. „Kupující chtějí mít osobitý, odvážný a agresivní design,“ dodal, „a to je to, co jim dodáme.“ Design těchto vozů navrhl Bastian Baudy, bývalý šéfdesignér AMG, který se nedávno ujal role šéfdesignéra pro Mercedes-Benz.
„Všechna tato auta vyrobil Bastian,“ řekl Schiebe a popisoval, že si společně v malém designovém studiu v Affalterbachu dovolili dělat bláznivé věci. Design některých připravovaných modelů prý bude revoluční.
Zdroj: Auto Express