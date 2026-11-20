Osmiválec budeme prodávat, i kdybychom měli platit za emise, říká Ford
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Australský trh nepřijde o osmiválec ve Fordu Mustang, třebaže tato značka tam prodává hlavně velká a těžká spalovací auta. Tamní zastoupení je připraveno kupovat emisní kredity, aby se vešlo do limitu spotřeby. Jak to bude s V8 v Evropě při nástupu normy Euro 7, zatím není jasné.
Česká nabídka Fordu Mustang už docela dlouhou dobu neobsahuje nic jiného než osmiválec. V Austrálii však je základním motorem 2,3l řadový čtyřválec EcoBoost. Také tam nedávno začaly platit přísnější limity spotřeby, které znamenají problém pro auta s vyšší normovanou spotřebou – a tam mustang s osmiválcem patří.
Austrálie má od července 2025 přísnější limity pro flotilový průměr emisí CO2, tedy spotřeby paliva. Některé automobilky svůj limit překračují, jiné ho plní s rezervou – a ty první mohou kupovat tzv. emisní kredity od těch druhých. Vyhnou se tak pokutám za vlastní nadlimitní emise.
Ford sice v Austrálii nabízí řadu elektromobilů, ale taky spoustu velkých a těžkých spalovacích aut s objemnými motory – včetně mustangu. Ten se však svého osmiválce nezbaví, alespoň podle slov Ambrose Hendersona, šéfa marketingu australské divize Fordu.
Tento model je totiž pro značku příliš důležitý na to, aby jeho verzi s tradiční V8 ohrozily emisní limity. „Musíme se starat o jeho odkaz a máme v plánu tento odkaz udržet při životě mnoho let do budoucnosti,“ řekl Henderson australskému magazínu Drive.
„Emisní limity na tento vůz mají vliv, to nepopíráme,“ pokračoval. „Máme širší strategii, jak si poradíme s emisními limity. Zvládneme je skrz plánování i nákup emisních kreditů, jak bude potřeba,“ vysvětlil. Australské prodeje Fordu tvoří zhruba z 90 % pick-upy Ranger a rámové offroady Everest, které s rangerem sdílí techniku. Firma však chystá uvedení elektrické dodávky Transit City na trh a ta má s flotilovým průměrem emisí pomoci.
Odhodlání Fordu nabízet mustang s atmosférickým osmiválcem je velmi příznivou zprávou. Tentokrát se to týká Austrálie, velký tlak na emise ale je i v Evropě. Podle PR manažera českého zastoupení Fordu Petra Buriána se mustang nechystá z českého trhu zmizet ani s přechodem na emisní normu Euro 7, který se pro všechny nově registrované vozy chystá na konec listopadu 2027.
Zdroj: Drive | video: Marek Bednář/Auto.cz