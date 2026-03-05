Ostřejší design, lepší interiér a dojezd až 600 km. Přichází modernizovaná Cupra Born
Španělská automobilka modernizovala svůj nejmenší elektromobil. Změny se kromě exteriéru dočkala také technika, podvozek a materiály v interiéru.
Největších změn se dočkal design přední části vozu. Dominují mu nové přední světlomety ve tvaru trojúhelníku. Pro značku charakteristický trojúhelník se nově dostává také do samotné grafiky předních svítilen, které navíc mohou disponovat technologií vykrývání protijedoucích vozů Matrix LED.
Mřížka s nápisem Cupra z přídě zmizela a její tvar je nyní čistší. Pozitivní vliv na aerodynamiku modelu mají vzduchové clony v mřížce chladiče a po stranách nárazníku jsou nyní prvky usměrňující proudění vzduchu.
Charakteristické tři trojúhelníky se dostaly také do 3D grafiky zadních světel, jejichž středu nově dominuje osvětlené logo automobilky, mimochodem také ve tvaru trojúhelníku. Sportovní vzhled vozu podtrhuje výraznější difuzor. Z hlediska praktičnosti potěší také osvětlené kliky bočních dveří.
Novinky pod povrchem
Nový born je možné objednat v jedné ze tří výkonových variant. Verze s menší baterií o kapacitě 58 kWh si musí vystačit s výkonem 140 kW. Větší baterie nabízí volbu mezi pohonem o výkonu 170 kW a sportovně střiženou verzí VZ s 240 kW.
Vůz navíc dostal pneumatiky o šířce 235 mm, a to v obou variantách velikosti disků (19" a 20"). Díky nim by spolu s progresivním řízením a módem kontroly trakce ESC Sport měl born být přesnější a agilnější. Nastavit si můžete také tlumiče DCC, a to až 15 různými způsoby.
Nově born umožňuje řízení pouze plynovým pedálem. Podle automobilky je tzv. „One-pedal driving“ intuitivnější a navíc díky němu auto efektivněji rekuperuje energii. Pro modely s větší kapacitou baterie je nově dostupný mód Launch Control, kdybyste ušetřenou energii chtěli využít k velmi rychlému rozjezdu (model VZ zvládne sprint z 0–100 km/h za 5,6 s).
Pokud takové výstřelky vynecháte, máte šanci s větší baterií o kapacitě 79 kWh na jedno nabití ujet až 600 kilometrů. Základní model s kapacitou baterie 58 kWh slibuje dojezd až 450 km. Všechny verze podporují až 185kW DC nabíjení.
Kvalita a technologie
Velkých změn se dočkal interiér. Přestože je model Born nejmenším a nejdostupnějším elektromobilem značky, není zrovna levný. Aby tomu odpovídala kvalita interiéru, přepracovali inženýři v Barceloně přední i zadní dveřní panely.
U řidiče nyní najdeme přepracovaný panel umožňující ovládání všech čtyř bočních oken (dříve bylo nutné přepínat mezi předními a zadními okny). Nový born následuje trendy a na přepracovaný volant se vrací fyzická tlačítka. Verze s větší baterií nabídnou pod volantem páčky pro ovládání intenzity rekuperace.
Zvýšil se také komfort zadních pasažérů, kteří se kromě kvalitnějších panelů dveří poprvé dočkají svěžího vzduchu. Do zadní části středové konzole jim totiž Cupra nadělila dva výdechy klimatizace.
Zásadními změnami prošly oba displeje. Ten centrální má 12,9" a běží na novém operačním systému na bázi Androidu. Nabídne tak známé funkce chytrých telefonů a integrované aplikace. Jeho ovládací prvky jsou nyní podsvícené. Displej před řidičem značně narostl a disponuje nyní úhlopříčkou 10,25" (před modernizací byl s 5,3" téměř poloviční).
Je možné nabíjet dvě mobilní zařízení najednou, každé výkonem až 45 W, případně lze využít chlazenou bezdrátovou nabíječku. Ta však operuje pouze s výkonem 15 W, v dnešní době už žádný výkřik moderní techniky.
Nabitým telefonem si Cupru Born nově můžete také odemknout. Aplikace v mobilním zařízení dokáže nahradit klasický klíč. Učinit tak můžete od léta letošního roku, kdy se modernizovaná verze dostane k prodejcům.
Zdroj: Cupra