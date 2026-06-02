Označení GRMN u rychlé Toyoty je zpět! Tentokrát u modelu Corolla GR
Vrcholná varianta modelu Corolla GR využívá poznatky ze závodních verzí na vodíkový pohon i náročného testování na Nürburgringu. Agresivně vypadá zvenku i uvnitř, má exkluzivní tlumiče a v Evropě ji nekoupíte.
Pamatujete na model Yaris GRMN? Ten byl v roce 2017 první ukázkou schopností dnes velmi populární divize Toyota Gazoo Racing. V roce 2022 se pak označení GRMN vrátilo pro japonský trh jakožto pětisetkusová limitovaná série ještě ostřejšího yarisu GR.
Stejný recept nyní automobilka použila pro novou variantu modelu Corolla. Verze GRMN přichází s vyšším točivým momentem, přepracovaným řízením i systémem pohonu všech kol, exkluzivně navrženými aerodynamickými díly a odpružením a dostupná bude výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou.
Model GR Corolla je dostupný pouze na domácím japonském trhu, v Severní Americe a v Austrálii a jinak to nebude ani u vrcholné specifikace GRMN. Přesto se však nevyhnul odladění na evropském Nürburgringu.
Hlavní jezdec společnosti a člen nejvyššího představenstva Toyota Motor Corporation Akio Toyoda, známý jako Morizo, totiž dříve prohlásil: „Pokud má vůz nést jméno GRMN, musí to být vůz, který si poradí s Nürburgringem,“ a vývojový tým to vzal za své. Corollu GRMN testovala Toyota také v japonské sérii Super Taikyu a ověřovala technické změny pomocí pokročilých jízdních simulátorů, ale až Nürburgring ukázal na nečekané výzvy.
Na závodní trati je především potřeba, aby i ve vysokých rychlostech auta udržela všechna čtyři kola pevně na zemi. Lepší přilnavost k vozovce zajišťují verzi GRMN agresivní aerodynamické prvky, mezi které patří výrazné lamely na předních blatnících a upravený přední nárazník s výraznými nasávacími otvory. Společně se zadním křídlem, které lze nastavit v pěti stupních, vycházejí změny z testování vozu GR Corolla poháněného vodíkem.
Najdeme zde také výrazný vzduchový kanál vedoucí skrz kapotu, který snižuje nárůst teploty nasávaného vzduchu při jízdě s vysokým zatížením. Ten byl uveden pro druhý modelový rok modelu Corolla GR. Vrcholné GRMN přidává ještě systém ostřikování mezichladiče pro zajištění stabilně vysokého výkonu motoru i při nepřetržité jízdě na plný plyn.
Z poznatků nabytých díky využití vodíkového pohonu v závodní sérii Super Taikyu čerpali inženýři také pro zvýšení krouticího momentu o 15 Nm na celkových 415 Nm a zejména jeho dostupnosti ve středním pásmu otáček. Jeho dostupnost mezi 3600 až 4800 otáčkami za minutu je totiž dle slov Toyoty klíčová pro zrychlení při výjezdu ze zatáček.
S nimi pomáhá také přepracovaný podvozek, konkrétně pro variantu GRMN exkluzivní jednoplášťové tlumiče, které zlepšují trakci vnitřního kola v zatáčce. Jejich zdvih byl vpředu i vzadu upraven s přesností na milimetr, aby byla dosažena optimální rovnováha. K tomu mimochodem pomohly testy na Nürburgringu také, jelikož má úseky, které vyvolávají značný vertikální zdvih odpružení.
Kromě toho dosahuje model Corolla GRMN vyšší stability v zatáčkách díky pneumatikám Michelin Pilot Sport Cup 2 s vysokou přilnavostí (245/40 ZR 18), které jsou o 10 mm širší než u základního modelu. Pro zatáčení a vysoké přetížení byl upraven také elektrický posilovač řízení a systém řízení pohonu všech kol.
Maximálně jeden spolujezdec
Model Corolla GRMN také v honbě za co nejlepšími výkony na trati ztratil zadní sedadla. Díky snaze o úsporu hmotnosti je verze GRMN o 30 kilogramů lehčí než běžné GR, což by se mělo společně s ostatními úpravami pozitivně projevit na zážitku z jízdy.
Není to však jediná změna v interiéru. Sedadlo řidiče vychází z polohy řidiče v závodních vozech série Super Taikyu, aby zajistilo oporu schopnou odolat vyšším bočním přetížením. Jeho bočnice jsou opravdu velké, a to dokonce i v porovnání se sedadlem spolujezdce. Pečlivě upravená délka sedadla slibuje snazší ovládání spojky a nezapomnělo se ani na hmotnost – konstrukce sedadla je z polymeru vyztuženého skelnými vlákny (GFRP). Toyota ale dodává, že sedadlo bylo uzpůsobeno také každodennímu nastupování a užívání vozu.
S červenými detaily sedadla také skvěle vypadají, což platí i pro zbytek interiéru. Cílem Toyoty bylo vytvořit prostor, který řidiči umožňuje plné soustředění. Součástí výbavy je exkluzivní flokovaný přístrojový panel a A-sloupky, další specialitou je čalounění palubní desky s podpisem Moriza.
V dnešní době nesmějí chybět dekorativní prvky z uhlíkových vláken – v tomto případě vyvinuté a vyrobené oddělením Carbon Section v závodě Toyota Motor Corporation v Motomachi. Všemu kontrastuje obložení dveří a hlavice řadicí páky s akcenty v barvě Alumite Red a o exkluzivitě informuje štítek se sériovým číslem vozu.
Ceny pro jednotlivé trhy zatím oznámeny nebyly, ale je jisté, že tato vrcholná verze nepřijde na severoamerický trh s volantem vpravo. Díky individuálnímu dovozu je už několik coroll ve verzi GR i u nás, můžeme tak doufat, že se u nás někdo odváží pořídit i absolutní vrchol nabídky. Ten bude brzy doplněn také o variantu s osmistupňovou automatickou převodovkou ve verzi Corolla Morizo RR, ale asi tušíme, o kterou verzi bude větší zájem.
Zdroje: Toyota