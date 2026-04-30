Padesát rychlonabíječek co nejdříve. Šéfka evropského BYDu slibuje rychlý rozvoj
Během následujícího půlroku má BYD přinést Evropě bleskurychlé nabíjení elektromobilů. V Česku si ale počkáme ještě nejméně půl roku na start prodejů auta, které tzv. Flash Charging zvládne.
Zhruba před rokem z toho bylo haló – značka BYD prodala za duben 2025 v EU poprvé víc elektrických aut než Tesla, která se na ně specializuje. V listopadu loňského roku se na e-Salonu představil elektromobil Dolphin Surf, který je možné s dostatečnou výbavou koupit těsně pod půlmilion korun. A modelem Sealion 7 ukázala, že čínské auto nemusí mít mizerně odladěné asistenty a bídný podvozek.
Pekingský autosalon v dubnu 2026 pojal BYD megalomansky – svými značkami obsadil celou jednu halu gigantického výstaviště v okrsku Šun-i na severovýchodě čínského hlavního města. Zavítala do ní i Maria Grazia Davino, od konce roku 2024 ředitelka BYDu pro Evropu.
Do Evropy se kromě mateřské značky BYD letos dostává také Denza. Začátkem dubna oficiálně vstoupila do EU, a to konkrétně v Paříži. Vstup na český trh je však otázkou několika měsíců – mělo by k němu dojít koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Proč, když už na jiných trzích jsou denzy pár týdnů k mání? „Začínáme od vyspělejších trhů – od těch, kde jsme vyspělí jako organizace. Po Švýcarsku a Polsku budeme pokračovat v severských zemích a pak samozřejmě Česko a Slovensko,“ odpovídá Davino.
Prozatím se hovoří o shooting brake Z9GT a MPV D9, na polském trhu se má objevit také luxusní SUV N9. Ten první model bude prvním autem této firmy, který nabídne nabíjecí výkon až 1,5 MW. Jenže bude v Česku vůbec nějaká nabíječka, která ho zvládne dodat?
„Nejméně padesát, a to co nejdřív,“ slibuje Davino rychlý rozvoj nabíjecí sítě Flash Charging. „Pracujeme tady s provozovateli nabíjecích sítí, jako je Ionity. Také s dealery, ti mohou tyhle nabíječky instalovat. Je tady spousta možných partnerů,“ doplňuje a dodává, že tyto nabíječky nebudou dostupné jen bydům a denzám: „Chceme naše technologie přinést všem. Ale samozřejmě, auta musí být připravena to přijmout.“
Značka superrychlé nabíjení na autosalonu také prezentovala, a to dokonce při -30 °C. Ve své hale postavila jeden stánek jen pro Flash Charging – myšleno „bleskové nabíjení“ pro jeho slibovanou rychlost – a na něm měla dva obří mrazáky. V nich stála auta s připojeným nabíjecím kabelem a několikrát za trvání novinářského dne automobilka ukázala jejich nabíjení, které z displeje vypadalo extrémně rychle.
Jenže to mohla být simulace, pouhé video. Pokud máte v tomto případě problém slibům o nabíjecím výkonu 1,5 MW věřit, nejste sami. Automobilka nicméně uvádí, že je chlazený nejen kabel, ale i konektor pro připojení k vozu. Že tisícikoňové auto umí při takových výkonech uchladit svou baterii, je samozřejmé.
„Testovali jsme to několikrát v reálných podmínkách,“ přesvědčuje mě Davino. „Všechno je velmi rychlé díky technologiím, které máme v druhé generaci baterie Blade,“ dodává. Nezávislé ověření, že to opravdu funguje tak, jak značka slibuje, zatím nemáme, ale pokud se splní slova Davino o padesátce nabíječek v Česku co nejdřív, resp. třech tisících takových nabíječek do dubna 2027, možná to nebude dlouho trvat.
Zdroj: Autorský text | foto: BYD | video: Marek Bednář/Auto.cz