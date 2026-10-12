Padnul nový český rychlostní rekord! Svět motorů a Tomáš Vavřinec pokořili 323,35 km/h
Svět motorů a jezdec Tomáš Vavřinec se rozhodli posunout český rychlostní rekord
na novou pozici a nějaké nové stanovit. Vydali jsme se proto na letištní dráhu
s elektromobilem Xiaomi a nových rekordů udělali hned šest.
Pokud byste hledali, jaký je český rychlostní rekord produkčního automobilu, téměř 20 let byste narazili na hodnotu 309,1 km/h, platnou pro letmý kilometr. Možná vám to přijde málo, ostatně aut schopných dosáhnout vyšší hodnoty je na našem trhu hned několik. Jenže najít dostatečně dlouhou plochu, která splňuje i ostatní parametry, už tak snadné není. A když navíc vezmete v potaz, že je nutné také zajistit přesné měření, přidat zabezpečení a mnoho dalšího, je z jednoduše vypadající jízdy akce s několikaměsíčním plánováním. Přesto se do ní pustil i Svět motorů ve spolupráci se závodníkem Tomášem Vavřincem, který má auto na takový pokus více než vhodné. Jeho elektrické Xiaomi SU7 Ultra je totiž podle výrobce schopné rozjet se až na 350 km/h. Pokud na to tedy má dostatečně dlouhou dráhu.
Dřívější pokusy se jezdily na letišti v Mošnově, které má jednu z nejdelších drah v Česku. A nebo na nově postavených, ale zatím neotevřených úsecích silnic, což platilo i pro poslední oficiální rekord. Jenže nic z toho tentokrát nebylo dostupné a hledání nás zavedlo na letiště v Hradci Králové. Jeho ředitel Pavel Rind po úvodním v teplotách nad 300 °C. Jenže ani 2400 metrů nakonec není tak hodně. Sami jsme to viděli při několika testovacích jízdách z pozice spolujezdce. Zatímco na 300 km/h se auto dostane neskutečně rychle, další kilometry za hodinu už přibývají podstatně pomaleji. Auto ale každou sekundu ujede až sto metrů a je nutné počítat také se stále se zvětšující brzdnou drahou. Po několika jednáních se šéfredaktorem Světa motorů Petrem Slováčkem nakonec souhlasil. „Musela se uzavřít hlavní přistávací dráha, zůstala v provozu jen ta travnatá. Ta hlavní byla pro rekord vykartáčovaná a spláchnutá vodou,“ řekl k tomu Rind.
A tak jsme se mohli počátkem října se žlutým xiaomi vydat na 2400 metrů dlouhou runway. Nejprve na zkušební jízdu, při níž jsme se museli vejít do časových mezer mezi přistávajícími letadly, a o týden později na samotný ostrý pokus, kdy pro nás letiště na čtyři hodiny provoz omezilo. To samozřejmě není také jen tak, protože letiště v Hradci Králové rozhodně netrpí nezájmem pilotů. Ostatně i přes omezení provozu jsme každou chvíli na našem stanovišti se stany, bannery a žlutým sedanem byli cílem pozornosti nízko letících vrtulníků nebo projíždějících letadel.
Před samotnou rekordní jízdou přichází příprava vozu, což u moderního elektromobilu znamená aktivaci několika funkcí, při kterých si auto například sníží podvozek nebo zahřeje baterie na optimální teplotu. Zahřát bylo nutné i brzdy, karbon-keramické kotouče totiž optimálně fungují v teplotách nad 300 °C. Jenže ani 2400 metrů nakonec není tak hodně. Sami jsme to viděli při několika testovacích jízdách z pozice spolujezdce. Zatímco na 300 km/h se auto dostane neskutečně rychle, další kilometry za hodinu už přibývají podstatně pomaleji. Auto ale každou sekundu ujede až sto metrů a je nutné počítat také se stále se zvětšující brzdnou drahou. Po šesti pokusech bylo z Tomáše Vavřince cítit lehké zklamání, protože k maximálním 350 km/h se nepřiblížil. I tak ale padlo hned šest rekordů. Včetně toho nejdůležitějšího, tedy maximální dosažené rychlosti 323,35 km/h v kategorii produkčních silničních vozů. Kromě toho padly také další rekordy, přičemž nejde jen o elektromobily, ale jsou nezávislé na pohonu.
|Kategorie
|Název rekordu
|Hodnota
|Jednotka
|Druh měření
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší dosažená rychlost
|323,35
|km/h
|Maximální rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmých 1000 m
|314,959
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmých 500 m
|296,258
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmé 1/2 míle
|317,032
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Akcelerace z místa na 1/8 míle
|5,795
|s
|Čas z pevného startu
|Produkční silniční vozy
|Akcelerace z místa na 1/4míle
|8,891
|s
|Čas z pevného startu
Kdo řídil?
Za volantem rekordního vozu seděl Tomáš Vavřinec, který Českou republiku v motoristickém sportu reprezentoval 23 let. Na svém kontě už má řadu významných úspěchů a je trojnásobným držitelem Trofeje FIA Mistrovství Evropy, dvojnásobným vicemistrem Evropy, mistrem ČR v závodech do vrchu (ZAV) i ve sprintu. Získal také ocenění Zlatý volant a Cenu Jiřího Sedláře. Vedle samotného závodění působí jako člen Výkonného výboru Autoklubu ČR a předseda komise sprintu. Zajímavostí je, že vlastní ochrannou známku na známou postavičku kocoura Vavřince, jehož má na každém svém závodním voze, a již několik desítek let pořádá soutěže krásy v čele s Miss Motorsport.
Co auto obouvá?
Pro rekordní jízdu byly použity originální pneumatiky Pirelli P Zero určené pro model Xiaomi SU7 Ultra v rozměrech 265/35ZR21 na přední nápravě a 305/30ZR21 na zadní nápravě. „Xiaomi SU7 Ultra využívá pneumatiky Pirelli P Zero s technologií ELECT, která byla navržena speciálně pro vysokovýkonné elektromobily. Rekordní jízda v Hradci Králové ukazuje, že moderní elektromobil dokáže nabídnout nejen extrémní výkon, ale i stabilitu a bezpečnost při rychlostech přesahujících 320 km/h. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí okamžiku, kdy padl nový český rychlostní rekord,“ říká Zdeněk Vacl, marketingový ředitel společnosti Pirelli pro Českou republiku a Slovensko.
Rekordní vůz Xiaomi SU7 Ultra – Od mobilů k rekordům
Vůz, který získal český rychlostní rekord, dosud většina Čechů nezná. Stojí za ním to samé Xiaomi, které všichni znají díky mobilním telefonům a domácí elektronice. S jeho vozy se zatím dá setkat oficiálně jen v Číně, ale brzy se objeví i u nás.
Xiaomi se do výroby automobilů vrhlo v roce 2023, kdy představilo svoji prvotinu, sedan SU7. Rovnou ale ukázalo také ostrou variantu s přídomkem Ultra, která o rok později zamířila i do prodeje. A mladá automobilka se rozhodně nedržela zkrátka, SU7 Ultra zamířilo mezi ty nejvýkonnější produkční vozy všech dob. Dostalo totiž hned tři elektromotory, jeden vepředu (288 kW) a dva vzadu (2x 425 kW), s kombinovaným výkonem 1138 kW a maximálním točivým momentem 1770 Nm. Zadní elektromotory se umí roztočit až do 27 200 otáček za minutu, zrychlení z nuly na stovku zvládá sedan za 1,98 sekundy a maximální rychlost je 359 km/h. Jde o jedenácté nejvýkonnější produkční vozidlo všech dob a v žebříčku jsou kolem něj jen extrémně drahé exkluzivní hypersporty jako Bugatti, Koenigsegg, Rimac, Hennessey nebo Czinger. Pokud bychom se podívali jen na elektromobily, je SU7 Ultra šesté v pořadí.
Aby to vše bylo možné také rychle zastavit, má i pořádné brzdy. Vepředu si ultra vozí 430mm karbon-keramické kotouče, ty zadní jsou se 410 mm jen o trochu menší. Vydržet mají teploty až 1300 °C. Na přední nápravě má třmeny Akebono se šesti písty a na zadní nápravě třmeny se čtyřmi písty, zastavit by 2360 kg vážící auto mělo ze 100 km/h na 30,8 metru. Zastavit z rychlosti 180 km/h by mělo zvládnout desetkrát za sebou bez snížení účinnosti brzd. A jak se ukázalo při pokusu o rekord, kdy se při testování a samotném pokusu brzdilo po sobě vícekrát, zastavení opravdu problém nebyl. Mimochodem, Xiaomi se vytáhlo i s bezpečností. Prvotina nové automobilky získala nejvyšší hodnocení v nárazovém testu C-NCAP a stala se nejbezpečnějším čínským autem, které jím za celý rok 2024 prošlo.
Možná překvapivě nebyl problém ani s energií. Čínská bestie si v podvozku vozí NMC baterii Qilin 2.0 od CATL s kapacitou 93,7 kWh a ultrarychlým nabíjením. Z 10 % do 80 % se umí dostat za 11 minut, s čímž pomáhá i 800V architektura vozu. Pro zajímavost, při jedné jízdě s plným zrychlením po letištní ploše v Hradci Králové si auto vzalo 6 % baterie. Jen s nabíjením to zatím u nás nemá ideální, žlutý kousek byl individuálně dovezen z Číny a nabíjet se musí přes redukci. Je ale v Česku normálně přihlášený, nejsou na něm žádné dodatečné úpravy a do Hradce přijel po ose. Mimochodem, i karbonová kapota s obrovskými „dírami“ je originální, Xiaomi ji nabízí jako příplatkovou výbavu.
Překonávání rekordů k SU7 Ultra patří od uvedení. Se zajetým časem 6:46,874 se v roce 2024 stalo nejrychlejším čtyřdveřovým vozem na Nürburgringu. Jenže tehdy šlo o prototyp, který do sériové produkce rozhodně nešel se stejnými schopnostmi. Xiaomi se tedy na okruh vrátilo loni v dubnu se záměrem rekord překonat i pro produkční elektrické vozy. Na 20,8 kilometru dlouhé konfiguraci okruhu sériové Xiaomi SU7 Ultra zajelo čas 7 minut a 4,95 sekundy. Tedy o dost pomalejší než prototypová verze vozu, ale dost rychlý na to, aby získalo rekord. Na okruh vyjela sériová varianta s příplatkovým okruhovým paketem, který je dostupný všem zájemcům o vůz. Xiaomi rekord popisuje jako rekord pro „elektrické manažerské vozidlo“, ale překonalo všechny elektromobily. Xiaomi to navíc zvládá za příznivou cenu. V Číně dnes verze Ultra startuje v přepočtu na 1 750 000 Kč. A pro srovnání, základní cena běžného SU7 je asi 670 000 Kč.
Do Evropy Xiaomi přijde v roce 2027 a zatím je potvrzený německý trh, ten český by měl ale být v následující vlně. Konkrétní modely zatím potvrzeny nejsou, příchod SU7 je ale pravděpodobný. Auto se letos dočkalo modernizace, kterou v Číně dokonce označují jako novou generaci. Vzhledově se moc nezměnilo, má ale nové motory, baterie i další techniku. Doplní jej SUV YU7 a možná také dvě nová velká hranatá SUV ze série SkyNomad.
Xiaomi už rozjelo i evropské vývojové centrum, které má za úkol vývoj právě ostrých variant modelů. Centrum má přibližně padesát zaměstnanců, sídlí v Mnichově a vede jej Rudolf Dittrich, který dříve pracoval na projektu závodního vozu BMW M4 GT3. V čele oddělení dynamiky vozidel stojí Claus-Dieter Groll, který dříve také pracoval pro BMW a ladil třeba BMW iX3. Je tu ale také Dusan Sarac, který pracoval na Rolls -Royce Cullinan, nebo Kai Langer se zkušenostmi z BMW i8. Designový tým povede Jean-Arthur Madelaine, který si prošel automobilkami od Saabu přes celou německou prémii či Teslu až po Polestar. Pod ním bude Fabian Schmölz-Obermeier jakožto vedoucí exteriérového designu, který dříve pracoval na Porsche 992 GT3 RS nebo Lamborghini Temerario. Za interiéry bude zodpovědný Julien Cueff, který předtím pracoval v Mercedesu. Prvním výsledkem jejich snažení je ostrý crossover Xiaomi YU7 GT s výkonem 738 kW. Do budoucna si tedy můžeme být jisti, že i naladěním podvozku se vozy Xiaomi přiblíží těm evropským.
Zajímavosti o SU7 Ultra
- Vůz využívá vlastní elektromotory vyvinuté společností Xiaomi. Dva motory typu HyperEngine V8s na zadní nápravě doplňuje jeden motor V6s na přední nápravě.
- Speciálně navržená baterie CATL Kirin II dokáže dodat vybíjecí výkon až 1330 kW.
- U sériového vozu je karbon použit na 17 místech (včetně střechy o ploše 1,7 m², zadního křídla či opěradel sedadel), přičemž 90 % dílů je vyráběno lisováním za tepla.
- Sériový vůz je vybaven rozměrným předním splitterem, U-vrtanými vzduchovými kanály pro chlazení, aktivním zadním difuzorem a pevným křídlem o rozpětí 1560 mm. Sériová verze generuje maximální přítlak 285 kg.
- V nabídce jsou stavitelná závodní tlumičová pouzdra Bilstein EVO R a možnost volby semi-slick pneumatik Pirelli P ZERO Trofeo RS.
- V Číně díky lidaru nad čelním oknem a spoustě dalších čidel, radarů a kamer umí auto jezdit zcela samo. Podporuje autonomní jízdu z bodu A do bodu B po zadání destinace do vestavěné navigace. V Evropě ale tuto funkci neumí, protože nemá místní mapové podklady.
- Okamžitě po oficiálním odhalení sériové verze zarezervovali zákazníci přes 3680 kusů během prvních 10 minut. V roce 2025 dodalo Xiaomi zákazníkům přes 15 700 kusů čistokrevné varianty SU7 Ultra.
|Základní technické údaje Xiaomi SU7 Ultra
|Motor
|4x4, 3x elektromotor PMSM
|Max. výkon
|1140 kW (1548 k)
|Max. točivý moment
|1770 Nm
|Pohotovostní hmotnost
|2 360 kg
|Zrychlení 0 – 100 km/h
|1,98 s
|Zrychlení 0 – 200 km/h
|5,86 s
|Max. rychlost
|359 km/h
|Baterie
|93,7 kWh
|Architektura / nabíjení
|800V/480 kW
|Dojezd (CLTC)
|620 km
|Brzdy
|karbon-keramické (vpředu 430 mm, vzadu 410 mm), 6pístkové Akebono
|Brzdná dráha (100 – 0 km/h)
|30,8 m
|Rozměry (d × š × v)
|5115 × 1970 × 1465 mm
|Rozvor
|3000 mm
|Objem kufru
|468 l (přední frunk 105 l)
Zdroj: Svět motorů