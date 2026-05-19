Pagani představilo další poslední zondu. Spojuje eleganci s minulostí
Ani po více než čtvrt století a dalších dvou modelových řadách nepřestává Pagani udivovat představením dalších verzí své legendární zondy. Další se představila na břehu jezera Como po boku restaurovaného stříbrného kousku.
Společnost Pagani přivezla na prestižní akci Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026 u italského jezera Como dvě nádherné zondy, přičemž ta jedna si zde odbyla premiéru. Ano, i po 27 letech od představení první verze C12 se Pagani daří představovat nové a nové verze legendárního modelu.
Poslední iterace dostala název Zonda Cervino a pro její základ posloužila již existující karoserie, od píky nové zondy už automobilka nevyrábí – takové úsilí patří třetí generaci hypersportovních vozů, modelu Utopia. V rámci programu Pagani Unico však mohou majitelé existujících verzí požádat o kompletní renovaci a úpravu dle svých vlastních představ a přání.
Mnoho takto vzniklých a upravených modelů Zonda je ověšeno cinkrlátky a vyrobeno v nevkusně barevném karbonovém hávu, ale tentokrát lze s úlevou říci, že varianta Cervino velmi citlivě modernizuje originální tvary a jednoduchost.
Inspirována byla čistotou vrcholů Alp, což se odráží v jemném modrém lakování karoserie v kombinaci s bílomodrým interiérem. Na volantu dokonce najdeme dřevo, což inspiraci historií ještě umocňuje.
Kromě aktualizovaného vzhledu byla ale také technika posunuta na tu nejlepší možnou úroveň, kterou šasi zondy umožňuje. Pod karoserií, která je spíše uměleckým dílem, se skrývá nově vyvinutý systém odpružení s novými tlumiči a špičkovými mechanickými komponenty, které analogovou duši Zondy propojují s moderním světem.
Originál v plné síle
Program Unico představuje kreativní prostor pro majitele, kteří chtějí postavit zondu dle svého, ale Pagani se stará také o majitele, kteří chtějí svůj originál zachovat v tom nejlepším možném stavu. Program Rinascimento byl na Ville d’Este reprezentován modelem Pagani Zonda C12S 7.0L, který byl prvním individualizovaným kusem vůbec.
Specifický je svou odnímatelnou skleněnou střechou, kterou v té době Pagani nenabízelo. V roce 2000 vyrobený stříbrný kus disponuje sedmilitrovým dvanáctiválcem ve spojení s manuální pětistupňovou převodovkou a s nově představenou verzí Cervino ho mimo jiné propojuje hnědá horní a spodní část volantu, i když v tomto případě vyhotovená z kůže.
Inspirací tohoto konkrétního kusu byl na přelomu milénia Leonardo da Vinci a jeho vize o spojení umění a vědy. Každý komponent vozu byl zkontrolován řemeslníky z Pagani Officina, a pokud bylo potřeba, byl restaurován a případně znovu vyroben využitím původních technik. Zde je zřejmý rozdíl mezi „novými“ zondami a zachováním těch historických.
Celý proces restaurování, včetně originálních výkresů a technických údajů z archivů v obci San Cesario sul Panaro, byl pečlivě zdokumentován a přiložen v knižní formě k vozu při dokončení prací.
Jaký přístup byste zvolili vy? Zachování mechanické a estetické čistoty, která uchvátila svět před více než pětadvaceti lety a dala automobilce jméno, nebo zcela individuální moderní karoserii a vylepšenou techniku, která charismatickému dvanáctiválci dodává jistotu té nejmodernější technologie?
Zdroj: Pagani