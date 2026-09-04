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Pajero je hlava rodiny. Mitsubishi chystá nejméně dvě menší verze

Mitsubishi chystá nejméně dvě menší verze

Mitsubishi chystá nejméně dvě menší verze Zdroj: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Nové Mitsubishi Pajero nebude jediným modelem tohoto jména. Je prvním členem rodiny, jejíž další členové se odhalí postupně v dalších měsících a letech.

Mitsubishi Pajero se vrátilo ze záhrobí zhruba takové, jaké si ho pamatujeme – poctivý offroad s tuhou zadní nápravou, redukčním převodem a pevnou uzávěrkou zadního diferenciálu. „Jen“ se posunulo trochu luxusním směrem, podobně jako Toyota Land Cruiser 250.

Automobilka zároveň uvedla, že toto pajero nebude osamocené. Má být vlajkovou lodí a připojí se k němu nejméně dvě menší SUV. Automobilka je ukázala pod plachtami na obrazovce při představování pajera. Více informací k nim zatím nesdělila.

Není tak jasné, zda budou mít také rámovou konstrukci, anebo přejdou na samonosnou karoserii. U toho nejmenšího, které vypadá pod plachtou skoro jako kei car, je samonosná karoserie vysoce pravděpodobná – pokud nechce Mitsubishi začít konkurovat Suzuki Jimny.

U prostředního modelu je to skutečně ve hvězdách, jelikož pod plachtou nevypadá o tolik menší než odhalené pajero. Pokud by ho chtělo Mitsubishi nabízet i jako konkurenta zmenšeného Mercedesu-Benz třídy G, který stuttgartská automobilka už roky chystá, je možné, že si rámovou konstrukci ponechá.

Kde odpověď stále nemáme, je, zda se bude pajero – ať už to největší, nebo nějaké jiné – prodávat i v Evropě. Takže stále doufáme.

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Mitsubishi Pajero • Mitsubishi

zdroj: Motor1

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