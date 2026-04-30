Paket Performance dělá z giulie a stelvia ostřejší náčiní. Stojí 130 tisíc
Alfa Romeo uvádí na trh paket Performance, který pro modely Giulia a Stelvio kombinuje inteligentní podvozek Synaptic Dynamic Control, surový karbon v interiéru a vrcholné audio Harman Kardon. Připlací se 130 tisíc korun.
Alfa Romeo se nevzdává řidičské nátury a pro modely Giulia a Stelvio představuje Paket Performance. V českých cenících už tento balíček najdete pod kódem JQY za částku 130.000 Kč, ovšem s jednou podmínkou: je vyhrazen výhradně pro vrcholnou výbavu Veloce. Nejde o revoluci v technice, ale o důmyslné sjednocení toho nejlepšího hardwaru, který Alfa pro tyto modely nabízí, do jednoho funkčního celku.
Hlavním tahákem není vizuální pozlátko, ale především podvozek Synaptic Dynamic Control. Jde o systém elektronicky řízených tlumičů na obou nápravách s elektrohydraulickými ventily, které v řádu milisekund mění průtok oleje a tím i tuhost odpružení. Celý systém je podřízen centrálnímu počítači, který neustále vyhodnocuje data z pohybových senzorů a ladí součinnost aktivního podvozku, zadního diferenciálu a brzd. Zůstává možnost manuálně upravit tuhost tlumičů tlačítkem.
Pravý karbon a vrcholné audio
S paketem Performance se v kabině pojí výhradně černá kůže s výrazným červeným prošíváním, která zdobí sportovní sedadla, a palubní desku s výplněmi dveří doplňuje pravý karbon. Sportovní šmrnc podtrhují červené detaily na loketní opěrce a palubce.
Součástí paketu je také audiosystém Harman Kardon o výkonu 900 W s dvanáctikanálovým zesilovačem. Celkem čtrnáct reproduktorů je v interiéru rozmístěno tak, aby pokryly celé frekvenční spektrum – od čtyř 25mm výškových tweeterů přes pět 80mm středových měničů až po čtyři 160mm basové woofery.
Specifická konstrukce obou vozů se projevila pouze u subwooferu: zatímco v SUV Stelvio najdete kruhový měnič o průměru 224 mm, sedan Giulia využívá kvůli efektivnějšímu využití prostoru ovál o rozměrech 180 x 270 mm.
Co se týče zadních diferenciálů, nabídka se nijak nemění. Pokud sáhnete po SUV Stelvio Veloce, dostanete mechanický samosvorný diferenciál už standardně. U sedanu Giulia je mechanický samosvor výsadou dieselové čtyřkolky 2.2 JTDm (154 kW).
U ostatních motorizací se o rychlejší výjezdy ze zatáček stará elektronický systém, který pomocí přibrzďování vnitřního kola funkci samosvorného diferenciálu simuluje. Právě díky propojení s aktivním podvozkem dokáže elektronika s přibrzďováním kol i přenosem výkonu pracovat efektivněji.
Mimochodem, přestože se v běžných cenících už s jejím jménem nesetkáte, božskou Giulii Quadrifoglio ještě stále lze objednat novou u pražské Imofy. Poslední možnost jak si nakonfigurovat ikonický sedan osazený famózním vidlicovým šestiválcem o objemu 2,9 litru!
Zdroje: Alfa Romeo, IMOFA