Pakistánci slibují vodíkovou revoluci. Levné auto ujede 1800km a vodík si vyrobí doma
Vodíková auta zatím díru do světa neudělala, ačkoliv jim několik automobilek dává maximální podporu. Změnit to může novinka, která slibuje nízkou cenu a extrémní dojezd. Anebo také ne, protože pochází z Pákistánu a už na první pohled jde o podvod.
Pákistán se zatím ve světě automobilů moc neprojevil. Je sice 15. největším výrobcem vozů na světě, žádný z nich ale není vlastní konstrukce. Těch pár lokálních značek pouze montuje čínské vozy z dovezených kitů. Stejně jako v sousední Indii je nejúspěšnější značkou v Pákistánu Suzuki, která zde má vlastní továrnu a její podíl na trhu je kolem 50 %. Naprostá většina prodaných vozů jsou levné modely se spalovacím motorem, elektromobilita se v zemi zatím vůbec neuchytila.
Proto je překvapující novinka firmy Nippon Energy, která slibuje sofistikovaný vodíkový pohon a dojezd přes 1500 km na jednu nádrž. Pro srovnání, Toyota Mirai nebo Hyundai Nexo jsou s dojezdem někde kolem 600 až 700 kilometrů. Pákistánská novinka si navíc musí vystačit jen s 3kg náplní vodíku, zatímco mirai a nexo mají kolem 6 kg.
Stačí ale pohled na samotný vůz, aby bylo jasno. Zjevně jde o čínskou těžkou čtyřkolku z kategorie LSEV, tedy obdobu evropských aixamů a citroënů Ami. Tyto vehikly stojí v Číně nízké desítky tisíc Kč a odpovídá tomu kvalita i úroveň techniky. Originál se dá koupit třeba na Alibabě od více výrobců/překupníků a jde o generický model zjevně inspirovaný range roverem. Prodejní cena začíná kolem 1200 dolarů, tedy v přepočtu kolem 25.000 Kč. V takové specifikaci má vozítko olověné baterie a dojezd pár desítek kilometrů.
Pákistánská verze má mít elektromotor o výkonu 30 kW a maximální rychlost 90 km/h. Ve voze je kromě vodíkové nádrže na 3 kg a palivového článku také baterie, která má zvýšit kombinovaný dojezd až na 1800 km. Minimálně to tvrdí „výrobce“, protože reálně nic takového v hranatém autíčku určitě není. Na výstavě se vedle vozu ukázala také technika, což byla náhodná směs komponent propojených průhlednými plastovými hadičkami a s nápisem Nippon AI. Vedle stála také motorka, která má mít stejný pohon.
Prodejní cena vozu má být v přepočtu 200.000 Kč a Nippon HEV tvrdí, že hned první den dostali přes 1200 rezervací na auta a přes 8000 na motorku. A také padlo, že vystavené prototypy byly dovezeny z Japonska, v budoucnu má ale výroba probíhat v Pákistánu s 85% podílem lokálních komponentů. Nezůstává ale jen u samotných vozidel, Nippon slibuje celý ekosystém.
Naprostý nedostatek vodíkových plniček v zemi chce řešit prodejem domácích generátorů vodíku. Ten bude poháněn solárními panely a má vytvořit 3 litry vodíku za minutu, což odpovídá 120 gramům při tlaku 700 bar. Naplnění 3kg nádrže pak má domácí systém zvládnout za 20 sekund. Pro srovnání, 6 kg v mirai trvá kolem 3 až 5 minut na veřejné 700barové stanici.
Firma Nippon Energy se snaží vyvolat důvěru spojením s Japonskem, ačkoliv autíčka jsou už na první pohled čínská. Jde na to i svým názvem, Nippon totiž znamená Japonsko v japonštině. Sídlo má ale v Pákistánu a její vedení je také lokální. Webové stránce firmy dominují slova Coming soon a dva obrázky velmi zjevně vygenerované AI. Připravované auto je tak místo hranatého minivozíku zbastlenou audi. Jediné existující promo fotky jsou ostatně také z AI.
Rozporovat se dá každé tvrzení firmy. Minivozítko sice bude mít nízkou spotřebu, ale že by ujelo 500 km na 1 kg vodíku, je velmi nereálné. Stejně jako možnost, že by se tato sofistikovaná technika a mohutné nádrže dovnitř vůbec vešly. Ještě bizarnější je domácí generátor vodíku, který by pro naplnění nádrží za 20 sekund potřeboval extrémně vysoký tlak.
A to ani nezmiňujeme efektivitu takového systému. Na výrobu 1 kg vodíku elektrolýzou je potřeba zhruba 50 až 55 kWh elektrické energie. Pro naplnění 3kg nádrže by tedy pákistánská domácnost potřebovala přes 150 kWh elektřiny ze solárů. S běžnou domácí solární elektrárnou by výroba náplně trvala několik dní plného slunečního svitu.
Pákistánci si od projektu slibují snížení závislosti na dovozu ropy a nižší emise. Součástí mají být i nové bateriové technologie pro použití v autech i pro bateriová úložiště. Provoz vodíkových a elektrických vozidel má být pro Pákistánce mnohem levnější než na fosilní paliva. Jak je ale z dostupných informací zjevné, dojde spíše na okradení důvěřivých zájemců.
Nebylo by to ani poprvé, téměř totožný podvod totiž v Pákistánu zkusil už v roce 2012 člověk jménem Agha Waqar Ahmad. Ten tvrdil, že jeho doma vyvinutý kit dokáže z každého auta udělat vůz poháněný vodou. Z jednoho litru vody mělo auto vydolovat až 40 kilometrů dojezdu, v domácím použití měl generátor na 1 litr vody udržet v chodu elektrickou síť pro domácnost na 2 hodiny. Prohlašoval také, že sady lze vyrábět za pár stovek dolarů a Pákistán díky tomu okamžitě přestane dovážet ropu, ušetří miliardy dolarů a začne technologii vyvážet do celého světa.
Po představení jeho vynálezu byl Ahmad v médiích prohlášen za národního hrdinu. Ministr pro náboženské záležitosti Syed Khurshid Shah a ministr pro vědu a techniku Mir Changez Khan Jamali vzali Waqara do kabinetu. Federální kabinet se sešel celkem třikrát, aby projednal „post-ropnou ekonomiku Pákistánu“. Vláda dokonce přislíbila projekt plně financovat a dát Waqarovi ozbrojenou ochranku, aby ho „nepronásledovaly západní ropné korporace nebo americká CIA“. Dokonce i tehdejší prezident Asif Ali Zardari vyjádřil nadšenou podporu. Že je to vše jasný podvod, musela dokázat až místní akademie věd.
Zdroj: Pakwheels, zdroj foto: Pakwheels, zdroj videa: Wise Wheels