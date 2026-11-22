Paliva v Německu dostanou cenový strop. Levnější být nemusejí
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Spolková vláda chce od ledna na tři měsíce zastropovat ceny benzinu a nafty. Nepůjde ale o pevnou částku za litr: maximum se má odvozovat z mezinárodních tržních cen, takže při zdražování ropy může růst i strop. Zároveň končí dosavadní daňová sleva.
Německá vláda reaguje na vysoké ceny paliv po krizi v Perském zálivu. Od října platí nižší energetická daň z benzinu a nafty: sazba klesla o 14 centů (asi 3,40 Kč) na litr, s DPH to u stojanu dělá zhruba 17 centů (asi 4,10 Kč). Sleva ale skončí poslední letošní den a od ledna ji má vystřídat cenový strop.
Vláda už uvedla, že přípustné maximální ceny se mají určovat „transparentním vzorcem“ navázaným na mezinárodní tržní ceny. Opatření má zatím platit tři měsíce a nesmí ohrozit zásobování. Počítá se proto i s možností regionálních výjimek.
Smyslem tedy není stanovit jednu cenu za litr a tu zmrazit. Podle dosavadního návrhu ministerstva hospodářství se má strop měnit spolu s náklady: když zdraží benzin nebo nafta na velkoobchodním trhu, může se posunout nahoru i maximální povolená cena. Regulace má podle koalice zabránit hlavně cenovým přirážkám, ne stlačit palivo pod úroveň trhu.
Vzor z Beneluxu? Levné palivo nezaručuje
Jak by mechanismus mohl vypadat, ukazují Belgie a Lucembursko, které Berlín už v září označil za vzory. V Belgii počítá ministerstvo hospodářství maximální cenu každý pracovní den. Vychází z kotací hotového benzinu a nafty na rotterdamském trhu, přepočtených z dolarů na eura. K nim přičítá pevně stanovenou distribuční marži, která pokrývá dopravu, skladování i prodej, dále příspěvek na strategické zásoby a daně. Nová cena navíc neplatí okamžitě: výsledek výpočtu musí překročit stanovený práh a změna se projeví až od následujícího dne. Krátký výkyv na burze se tak u stojanu neprojeví hned.
Lucembursko postupuje podobně. Podle popisu OECD vychází z kotací pro Antverpy, k nimž přičítá standardní náklady na dopravu do země, distribuční marži dovozců a čerpacích stanic, náklady na povinné zásoby a daně. Ministerstvo hospodářství každý den rozhoduje, zda maxima jednotlivých paliv změní. V klidném období se mění zhruba dvakrát do měsíce, při výkyvech častěji.
Samotný strop přitom palivo levným nedělá. V Belgii platí od 20. listopadu maximální cena nafty 2,274 eura (asi 55 Kč) a benzinu E10 1,819 eura (asi 44 Kč) za litr. Že se v Lucembursku tankuje levněji než u sousedů, má na svědomí hlavně nižší zdanění, ne cenový mechanismus.
Rozhodnou detaily vzorce
Právě ve vzorci tkví největší neznámá německého návrhu. Zatím není stanoveno, z kterého obchodního trhu bude Německo vycházet, jak dlouhý průměr použije ani jak vysokou distribuční marži dovolí. Pokud bude limit nastaven nad běžnou tržní cenou, řidiči nic neušetří. Kdyby byl naopak příliš nízký, mohlo by se některým dodavatelům přestat vyplácet vozit palivo do vzdálenějších oblastí. Hrozí i opačný efekt, kdy by se maximální cena v praxi změnila v cenu cílovou. Čerpací stanice, které dnes prodávají levněji, by se k ní potom mohly přiblížit.
To je pro Německo podstatnější problém než pro malé Lucembursko. Delší přepravní trasy, rozdílné zásobovací cesty a regionální náklady mohou znamenat, že jedna celostátní cena nebude fungovat všude stejně. Spolkové země proto mají mít možnost stanovit regionální maximum vyšší i nižší než celostátní.
Strop tak řidiče před zdražováním ropy neochrání. Má spíše hlídat, aby se konečná cena nevzdálila od skutečných nákladů.
U elektřiny volí Berlín jinou cestu. Od ledna chce snížit daň z elektřiny z 2,05 centu (asi 50 haléřů) na unijní minimum 0,1 centu (2,5 haléře) za kilowatthodinu, a to pro domácnosti i firmy, které nižší sazbu dosud neměly. Financování je zatím zajištěné jen na rok 2027. Úleva se týká veškeré spotřeby, ne jen nabíjení elektromobilů, u domácích wallboxů se ale projeví přímo.
Kolik řidiči od ledna skutečně zaplatí, zatím nikdo neví. Výši stropu, referenční trh ani povolenou marži vláda nezveřejnila. Jasněji by mělo být po 2. prosinci, kdy má kabinet schválit zákon i prováděcí nařízení.
Zdroj: ADAC, Kfz-betrieb, Spolková vláda SRN, Reuters, OECD