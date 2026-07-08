Palivová krize donutila Rusy zase sednout na koně. Vyhnuli se tak cestě na jatka
Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději čtvernožce místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic, při vyjížďkách do lesa či při obhospodařování polností, uvedl zpravodajský kanál Maks, působící v sociální síti Telegram.
Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to i pod titulkem „Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně“.
Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně. Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, se za poslední měsíc podařilo prodat sedm či osm zvířat.
„Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější, než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100.000 až 200.000 rublů (asi 27.700 - 55.400 Kč) v závislosti na věku, plemeni a výcviku,“ napsal Mash.
Kůň má ovšem také provozní náklady: podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a další krmivo a také občas potřebuje veterináře, jehož péče podle odhadu serveru vyjede na 6000 rublů ročně. Ale pro mnohé obyvatele venkova jsou tyto náklady příznivější než u auta, dodal Mash.
Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si řidič smí natankovat. Velmi často je zakázáno tankovat do kanystrů.
Zdroj: ČTK, foto: archiv auto.cz