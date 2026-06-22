Palivové články Toyoty budou mít širší uplatnění. Z mirai do elektrárny budoucnosti
S palivovými články si u Toyoty spojujeme zejména model Mirai, nabízený v současnosti ve druhé generaci. Jenže uplatnění této techniky výroby elektřiny je mnohem širší.
Palivový článek zní sice stále trochu jako technika z říše snů, ve skutečnosti se v kosmickém průmyslu používá už od prvních letů do vesmíru v 60. letech 20. století. Pokud zůstaneme u automobilů, tak lídry v jeho používání coby specifického zdroje elektřiny pro elektromobily jsou kromě Toyoty také Honda (model FCX Clarity) a Hyundai (model Nexo).
V minulosti jsme mohli vyzkoušet modely všech tří uvedených značek a v porovnání s bateriovými elektromobily mají ty s vodíkovými články výhodu v rychlosti plnění, které časově téměř odpovídá tankování vozidla se spalovacími motory.
Toyota nyní oznámila, že její vodíkové články, které vyvíjí už několik desetiletí, by mohly najít také širší uplatnění. A sice v podobě stacionárních generátorů elektřiny, v kterých by mohly nahradit klasický pohon generátorů, kterým je velmi často spalovací motor, případně některá forma turbíny. Palivové články v porovnání s nimi nevytvářejí žádné emise uhlíku a rovněž se mohou pochlubit nižší hlučností.
K tomu je ovšem zapotřebí splnit určité podmínky, které podmiňují zisk potřebných certifikátů, konkrétně FC 1 a FC 6. Vodíkové články Toyoty již nyní mají certifikaci Amerického národního institutu pro normalizaci (ANSI) a rovněž celosvětové normalizační organizace CSA Group.
„Přísné certifikace by měly zákazníkům dodat jistotu, až přijde čas, aby jejich podniky investovaly do ekologičtější výroby elektřiny,“ uvedl Thibaut de Barros Conti, viceprezident společnosti Toyota Hydrogen Solutions.
Smysl využití palivových článků ve veřejné elektrické síti ale není pouze ekologický. Výhodou je také možnost pracovat v roli vzdáleného zdroje elektrické energie v oblastech, které nejsou připojeny k veřejné elektrické síti. Jde například o místa po přírodních katastrofách nebo jen odlehlé oblasti daleko od civilizace. Opět jde o náhradu klasické centrály se spalovacím motorem coby pohonem generátoru proudu.
Zdroj: tisková zpráva Toyota, Wikipedie, starší autorské články