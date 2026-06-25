Pamatujete si na amerického úpravce Saleen? Peníze na svůj návrat hledá netradičně
Na jedné straně sliby o novém americkém supersportu, na druhé straně realita finančního dna. Místo velkých investorů ale zkouší štěstí u internetového crowdfundingu. Za čepici s logem nebo schůzku se zakladatelem chce od lidí vybrat miliony. Bude to stačit na záchranu?
Saleen je známý americký úpravce zaměřený na vozy značky Ford. Proslavil se zejména úpravou modelu Mustang, kterému kromě pořádné porce výkonu napříč generacemi vždy nadělil také vlastní bodykit.
Svou úpravu nabízí i dnes pro sedmou generaci mustangu s označením S650 a také pro pick-up F-150. Především se však v posledních letech šušká o tom, že by společnost chtěla znovu postavit své vlastní superauto. Už se o to pokusila mezi lety 2000 a 2009, kdy vyráběla model S7.
Ten se ve své atmosférické variantě uměl rozjet z nuly na sto kilometrů za hodinu za pouhé 3,3 sekundy. Když v roce 2005 Saleen na sedmilitrový osmiválec namontoval ještě dvě turba, rozjela se tahle zběsilost na stovku ještě o půl sekundy rychleji.
Právě na něj se po nepříliš povedeném modelu S1 produkovaném v Číně snaží navázat s modelem S11, který má nastartovat zcela novou éru amerických supersportů. Designová studie byla představena ke konci minulého roku, Saleen však potřebuje víc peněz.
Slíbený termín odhalení produkční verze do konce letošního roku se totiž blíží a automobilka, které se dlouhodobě finančně moc nedaří, to nejspíš u tradičních investorů nemá úplně lehké. Zkouší tak opravdu zajímavou formou crowdfundingu zaujmout investory z řad potenciálních zákazníků i běžné veřejnosti.
„Investice do společnosti Saleen znamená podporu americké inovace, rychlosti a značky, která oslovuje jak nadšence, tak investory,“ snaží se společnost nalákat investory na platformě invOWN. Za své peníze investoři dostanou kapitálový podíl ve společnosti, jelikož není obchodována na veřejném trhu ani nejsou plánovány žádné výplaty dividend.
Kromě toho však investoři dostanou také drobné „výhody“. Za finanční obnos 1000 $ (21.500 Kč) dostanou čepici Saleen a digitální investorský certifikát podepsaný zakladatelem značky Stevem Saleenem. Někoho to už nejspíš oslovilo, jelikož přesně tuto částku se společnosti zatím podařilo vybrat.
Další úrovně zahrnují předběžný přístup k informacím ohledně nových vozidel společnosti za 1500 $ (32.000 Kč), pozvánku na virtuální investorský event se Stevem Saleenem za 5000 $ (106.000 Kč), prohlídku továrny Saleen za 10.000 $ (212.000 Kč) nebo si mohou investoři zajistit setkání se Stevem Saleenem za 25.000 $ (533.000 Kč). Ambiciózní, že?
Zatím nevíme, kolik by měl nový Saleen S11 stát, ovšem mezi ojetinami se některé verze modelu S7 prodávají i přes milion dolarů. Pokud by nový model měl stát podobně, pak by se nejvyšší úroveň podpory automobilky v podobě pětiprocentní slevy na její vozidla za 50.000 $ (1.000.000 Kč) investorům alespoň vrátila a podpořili by společnost jakousi bezúročnou půjčkou.
Momentálně to ale pro Saleen nevypadá příliš nadějně, jak jsme již zmínili, na serveru invOWN zatím svítí částka pouhých 1000 $. Minimum je přitom nastaveno na 10.000 $ v sekci otevřené pro všechny investory a stejné minimum je nastaveno také pro sekci akreditovaných investorů.
V komentářích se navíc ozývají nespokojení investoři z předešlé vlny podpory automobilky. „Dejte mi důvod, proč bych měl znovu investovat. Slyšíme od vás pouze tehdy, když potřebujete další peníze,“ píše nespokojený investor, který se zúčastnil dvou předchozích kol financování. Kdyby něco podobného zkoušely jiné automobilky, kterou byste byli ochotni zachránit vy?
Zdroje: Motor1, InvOWN.com, Saleen, Wikipedia