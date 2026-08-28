Paraguayská rallye před startem: Získá Toyota mistrovský titul?
S náskokem třiceti bodů nastupuje Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) jako jako vedoucí jezdec mistrovství světa v automobilových soutěžích, jehož jedenáctý podnik startuje v Paraguayi.
V Jižní Americe se jely podniky světového šampionátu v rallye ve třech zemích - Brazílii, Argentině a Chile. Paraguay se stala loni čtvrtou. Mistrovství na této části planety zůstane, protože právě v Chile se o dva týdny později pojede dvanáctá rallye letošního MS.
Kudy po jihoamerických cestách
Při loňském debutu nebyl nový podnik tak rychlý jako ty nejrychlejší v kalendáři, ale nejrychlejší rychlostní zkouška měla průměrnou rychlost 130,9 km/h. Povrch vozovky byl relativně tvrdý a ani na opakovaných etapách se netvořily žádné vyjeté koleje. Efekt čistění byl poměrně malý, ale za mokra byly hliněné vozovky kluzké. Pneumatiky byly vystaveny obrovskému namáhání a navzdory hladkému povrchu téměř všichni špičkoví jezdci utrpěli měli alespoň jeden defekt.
Paraguayská rally začíná ve čtvrtek 27. srpna slavnostním startem v Sambódromu v Encarnaciónu. Na tomto velkolepém místě bude také umístěn servisní park. V pátek musí posádky ujet 153,38 soutěžních kilometrů rozdělených do osmi rychlostních zkoušek. V sobotu je na programu devět rychlostních zkoušek o celkové délce 137,34 kilometru. Po krátkém finále v neděli, které bude zahrnovat pouhých 68,16 měřených kilometrů, budou vítězové oslavováni v historickém Molino San José v Encarnaciónu. Celkem je na programu 22 rychlostních zkoušek v celkové délce 357,64 kilometrů.
Rychlé, ale hodně kloužou
Tovární tým Toyota má všech pět svých jezdců na prvních pěti místech v celkovém pořadí šampionátu jezdců. Velšan Elfyn Evans zůstává lídrem šampionátu s větším náskokem 30 bodů, jehož nejbližším vyzyvatelem je nyní nejmladší člen týmu Sami Pajari poté, co dosáhl svých prvních dvou vítězství ve WRC po sobě v Estonsku a Finsku.
Japonec Takomoto Katsuta a Švéd Oliver Solberg také zůstávají v boji o titul, ztrácejí 41, respektive 45 bodů na vedoucího jezdce Devítinásobný šampion a úřadující mistr světa Sébastien Ogier zaostává po nehodě ve Finsku o 62 bodů. Je však připraven na návrat v Paraguayi, kde v roce 2025 vyhrál první podnik WRC v této zemi.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu): „V Paraguayi budeme mít první příležitost zajistit si titul v Poháru konstruktérů. Minulý rok jsme zjistili, jak náročné tamní silnice a podmínky mohou být. Viděli jsme také spoustu vášně a podpory, jako to v Jižní Americe vždycky bývá, takže se těšíme. Vzhledem k tomu, že naši jezdci také jedou za svými vlastními ambicemi v šampionátu. Jsem si jistý, že to bude vzrušující ročník.“
Elfyn Evans: „Na papíře vypadaly loňské erzety přímočaré s mnoha rovinkami a křižovatkami, ale rallye byla mnohem obtížnější kvůli lesklému hlinitému povrchu a proměnlivé úrovni přilnavosti. V naší pozici, kdy jedeme úvodní den jako první posádka, může trochu deště pomoci vyrovnat podmínky, ale také se to může rychle změnit v loterii.“
Sébastien Ogier: „Finská rallye nedopadla, jak jsme doufali. I když naše naděje na titul jsou pryč, stále chceme v každé ze zbývajících rallye sezony usilovat o nejvyšší příčku. Pomoci týmu zajistit si titul v hodnocení konstruktérů.“
Oliver Solberg: „Paraguay loni uspořádala úžasnou akci a bylo naprosto výjimečné zažít tamní atmosféru a vášeň lidí. V rychlejších místech jsme s vozem Rally2 měli pocit, že jsme na limitu; s vozem Rally1 a extra přítlakem budeme schopni unést větší rychlost.“
Takamoto Kacuta: „Mám z Paraguaye skvělé vzpomínky a nemůžu se dočkat, až se tam vrátím. Podpořilo nás tolik fanoušků a byla to působivá akce. Povrch je unikátní; velmi zhutněný a velmi leštěný. Každopádně se pokusíme si to znovu užít.“
Sami Pajari: „Od Finské rallye bylo fajn mít čas si užít volno a ocenit to, čeho jsme dosáhli. Naše nedávné výsledky nemění náš přístup. Musíme se nadále snažit odvést nejlepší práci a doufejme, že se nám podaří nadále dosahovat dobrých výsledků.“
Prodlouží vítěznou sérii?
Estonec Robert Virves a Jakko Viilo, kteří v této sezóně vyhráli v rámci kategorie WRC2 na všech čtyřech soutěžích, v nichž mohli sbírat body, jsou na vzestupu. Díky vítězstvím v Keni, Řecku, Estonsku a Finsku, kde startovali s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, by tito Estonci mohli v Jižní Americe výrazně navýšit svůj náskok v bodovém hodnocení. Jelikož se do konečného pořadí kategorie WRC2 na konci sezóny započítává pouze šest nejlepších výsledků ze sedmi rallye. „Poslední čtyři rallyebyly jako splněný sen. Můj vůz si vede velmi dobře na všech typech šotoliny, ať už jsou cesty rozbité a klikaté, nebo hladké a rychlé,“ říká Robert Virves. Loni ho v Paraguayi ze stupňů vítězů kategorie WRC2 na konečné páté místo odsunul defekt na předposlední rychlostní zkoušce.
Více než dvě třetiny startovní listiny tvoří soutěžící z Jižní Ameriky. Mezi nimi Paraguayec Fabrizio Zaldívar se svým bratrem Miguelem a jejich otcem Miguelem Ángelem, všichni tři za volantem vozu Škoda Fabia RS Rally2. V loňském roce obsadili Fabrizio Zaldívar a jeho italský spolujezdec Marcelo Der Ohannesian čtvrté místo v kategorii WRC2.
Bolívijský jezdec Marco Bulacia zvítězil v celkovém pořadí této rallye před dvěma lety, kdy se tato soutěž započítávala do národního šampionátu. Teď se vrací se španělským spolujezdcem Josém Muradem a vozem Škoda Fabia RS Rally2. Celkem 11 posádek startujících v kategorii WRC2 na Paraguayské rally jede s vozy Škoda. Mezi nimi jsou i Taylor Gill a spolujezdec Daniel Brkic z Austrálie, kteří jsou novými členy týmu Toksport WRT. Tento zákaznický tým Škoda Motorsport v současné době vede hodnocení týmů kategorie WRC2.
Program Rallye Paraguay
Pátek 28. 8. - 9:03 RZ1 (24,65 km), 14:56 RZ2 (15,66 km), 15:49 RZ3 (34,08 km), 16:50 RZ4 (2,50 km), 19:19 RZ5 (24,65 km), 20:12 RZ6 (15,66 km), 21:05 RZ7 (34,08 km), 22:18 RZ8 (2,50 km). Etapa celkem 153,78 km.
Sobota 29. 8. - 13:19 RZ9 (21,15 km), 14:12 RZ10 (10,95 km), 15:05 RZ11 (19,40 km), 16:02 RZ12 (14,82 km), 19:16 RZ13 (21,15 km), 20:09 RZ14 (10,95 km), 21:05 RZ15b (19,40 km), 22:02 RZ16 (14,82 km), 23:05 RZ17 (3,10 km). Etapa celkem 135,74 km.
Neděle 30. 8. - 12:05 RZ18 (10,21 km), 13:38 RZ19 (19,63 km), 15:51 RZ20 (8,44 km), 16:43 RZ21 (19,63 km), 19:15 RZ22 (10,21 km). Etapa celkem 68,12 km).
Průběžné pořadí MS (po 10 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 201 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 171; 3. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 160; 4. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 156; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 139; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 129; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 125; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 9. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 21; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 15. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 17. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 18. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 20. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 25. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 26. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 28. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 29. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 30. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 514 bodů; 2. Hyundai 340; 3. Toyota WRT2 184. Ford 130.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Evans 37, Pajari 32, Solberg 23, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7.
Vyhrané RZ: Solberg 48, Ogier 41, Pajari 46, Evans 26, Fourmaux 16, Neuville 14, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
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