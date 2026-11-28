Parkování smykem, krabí chůze i dvě lednice: Vyzkoušeli jsme dostupný luxus od BYD
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BYD má zatím v české nabídce levnější modely, které technikou příliš nezaujmou. Zajímavější je jeho značka Denza, která cílí na prémii. Některé její modely už se u nás dají koupit a my vyzkoušeli obrovské SUV Denza N8L.
BYD letos v Evropě spustilo svou prémiovou značku Denza, která by se měla v dohledné době dostat i k nám. V portfoliu má sporťáky, ostré sedany a také veliká MPV a SUV. Některé modely si ale můžete v Česku koupit už dnes. Vzhledem k dobrému poměru ceny a nabízené techniky jsou totiž také populárním artiklem individuálních dovozců. To platí i pro Denzu N8L, kterou jsem dostal na pár dní od firmy China EV Marketplace. Je už v Česku, přihlášená a za překvapivě dostupnou cenu.
Ačkoliv nejde o vlajkovou loď značky Denza, je i N8L pořádný macek. Na délku má přesně 5,2 metru, takže je jen o 58 mm kratší než vrcholná Denza N9. Na českých silnicích je tak nepřehlédnutelná, ostatně přerůstá i takové BMW X7, Range Rover a naprostou většinu existujících SUV v Evropě. A nepřehlédnutelný je také design, který vznikl pod taktovkou německého designéra Wolfganga Eggera. Hladká příď bez masky je u podobných SUV dost nezvyklá, stejně jako svítící logo značky na obou koncích karoserie.
To podstatné se ale odehrává v interiéru, kde Denza nabízí nevídaný komfort. N8L má vždy tři řady sedadel v uspořádání 2+2+2. Už v té poslední je překvapivě hodně místa a také výhřev pro oba pasažéry, což rozhodně není obvyklé. Nejlépe se ale mají cestující ve druhé řadě, kde jsou veliká pohodlná křesla. Ta už mají krom výhřevu i odvětrávání a masáž, ze stropu se vyklápí veliká obrazovka a také je tu ve středovém tunelu lednice.
Ty jsou v autě dokonce dvě, druhá je v loketní opěrce mezi předními sedačkami. Nemá tolik nastavení co ta zadní, ale plechovku s limonádou si tu vychladíte. I vepředu si k tomu můžete zapnout masáž, nebo sedačky rovnou přepnout do komfortního režimu, při kterém se vysune podpěra nohou a opěrka se sklopí do nižší pozice. Případně je můžete úplně vyrovnat se zadními sedáky a vyspat se, nebo si na velkém displeji pouštět filmy. K tomu je tu i prémiový audiosystém Devialet s 20 reproduktory a výkonem 1 600 W.
Denza N8L je vždy PHEV se sériovo-paralelním hybridem, spalovací motor se tedy umí připojit i přímo ke kolům. Pod kapotou je přeplňovaný dvoulitr, který doplňují hned tři elektromotory, z toho dva vzadu. Baterie má kapacitu 47 kWh a umí se nabíjet výkonem až 100 kW. Kombinovaný výkon systému je 560 kW a na stovku zrychlí za 3,9 sekundy.
To jsem zkoušel na vlhké vozovce, po sešlápnutí plynu se zadní kola sklouzla do boku jako na sporťáku, ale elektronika situaci zachránila a auto vyrazilo kupředu s brutálním zátahem. Dynamika navíc neuvadá ani při dálničních rychlostech. A co je důležité, pohon funguje velmi plynule, v podstatě se chová jako elektromobil, kterému občas začne potichu bručet motor pod kapotou.
Nejzajímavější na voze je ovšem podvozek. N8L je postavené na platformě e³, má inteligentní vzduchové odpružení DiSus-A a aktivní řízení zadní nápravy. Zadní kola se dokážou natáčet v úhlu až 10 stupňů, takže 5,2 metru dlouhý vůz se dokáže otočit na poloměru 4,58 metru, což je méně než třeba Škoda Fabia. Na to, jak dobře auto manévruje, je nutné si chvíli zvykat, ale po chvíli vám přijde naprosto přirozené. Při dálničních rychlostech se zadní kola natáčejí souhlasně s předními, což virtuálně prodlužuje rozvor a zvyšuje stabilitu při rychlých vyhýbacích manévrech nebo změně jízdního pruhu.
Výhody má i použití tří elektromotorů. Ze sociálních sítí možná znáte způsob, jakým vozy Denza umí parkovat. Vůz dokáže zablokovat vnitřní přední kolo, zadní kola natočit do opačného směru a pomocí nezávislého vektorování točivého momentu zadních elektromotorů opisovat kružnici přímo kolem své přídě.
V praxi to funguje tak, že do podélného parkovacího místa najedete předkem našikmo, kliknete na tlačítko podvozku pod displejem a na tom už jen nastavíte, v jaké pozici se má auto zastavit. Po stlačení tlačítka start se zadní kola roztočí a zadek překvapivě elegantně vklouzne do mezery. Nejlépe to samozřejmě funguje na vlhké vozovce, zvládne to ale i na suchu, jen nechá trochu gumy na asfaltu. Vyjet pak zvládne úplně stejným způsobem.
Nebo můžete zapnout crabwalk, všechna kola se natočí stejným směrem a auto vyjede bokem. V tom jej samozřejmě limituje jen oněch 10° zadních kol, i tak to vypadá i působí velmi nezvykle. Podvozek umí i další trik, který jsem naštěstí nemusel vyzkoušet. Pokud dojde k proražení pneumatiky, a to i při rychlostech nad 130 km/h, řídicí jednotka během milisekund upraví tuhost tlumičů, odlehčí poškozené kolo a nezávislým rozdělením točivého momentu na zbývající kola udrží vůz v přímém směru bez vybočení ze stopy.
DiSus-A na rozdíl od jednoduchých jednokomorových vzduchových podvozků, které umějí jen měnit světlou výšku, jde o plnohodnotný dvoukomorový systém s uzavřeným okruhem stlačeného vzduchu a elektronicky řízenými tlumiči. Díky vysokorychlostnímu elektromagnetickému ventilu mezi komorami také umí skokově upravovat tuhost pružení o 30 až 40 %.
Podvozek také využívá čelní kamery a senzory asistenčního systému, které sledují povrch silnice před vozem a s předstihem upravují tuhost tlumičů CDC a světlou výšku ještě předtím, než na překážku najedou přední kola.
V komfortu opravdu patří Denza N8L mezi ta nejlepší SUV, skvěle tlumí velké i malé nerovnosti a za každé rychlosti se plavně nese. S naprostou špičkou třeba od německé prémie se zatím rovnat nemůže, ale není do toho daleko. Platí to i o odhlučnění, které je celkově velmi dobré, ale od podběhů by zasloužilo trochu vylepšit.
Denza N8L je impresivní ukázkou toho, jak čínské automobilky přistupují k prémiové třídě. Neexistující historii a jméno dokáží vynahradit moderní technikou, kterou ani zavedená prémie nenabídne, a k tomu záplavou komfortní výbavy. A ne že by N8L stálo jen na tom, jde po všech stránkách o velmi dobře vyladěné auto.
Své chybky má a částečně za to může i fakt, že jde o auto pro čínský trh, to ale vynahrazuje příjemná cenovka. China EV Marketplace nabízí testovaný kousek jako předváděčku za 1.759.000 Kč s DPH. To je v rámci konkurence velmi příznivá cena a nic takto velkého s takovou technikou v Česku za podobnou cenu neseženete.
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: BYD