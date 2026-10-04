Dnešní auta už by se bez ultrazvuku neobešla. Víte, kde všude je najdete?
Ultrazvuk, někdy označovaný jako sono, vám dokáže nejen prozradit, zda se vám narodí kluk, či holka, ale taky může pomoci při parkování. Dnes si prohlédneme a taky poslechneme parkovací asistenty.
Celou tuto kampaň jsme připravovali na polygonu. Vlastně přesnější je na polygonech. Kromě bývalé vojenské základny v Milovicích, kde bylo možné jezdit rychle a simulovat jízdu po silnici mimo obec nebo po dálnici, jsme byli i na polygonu, kde se „jen“ parkuje. Parkovací kamery a senzory je třeba taky řádně otestovat. Předtím, než s nimi vyrazí testovací řidiči do ostrého provozu, zkouší je na cvičném parkovišti.
Dnešní a taky příští díl strávíme hlavně na tomto parkovacím polygonu v areálu společnosti Valeo v pražské Hostivaři. Budeme se totiž věnovat právě parkování. Dnes si vezmeme na mušku systémy, které nám pomáhají zajet na volné místo. Za týden se podíváme na ještě vychytanější systém, který zaparkuje úplně sám.
Všechny systémy se musí samozřejmě odladit i v reálném provozu. Před lety se na stránkách s nabídkami práce objevil inzerát, ve kterém Valeo hledalo testovací řidiče. To může vypadat na první pohled velmi atraktivně. Jenže ona to je často pěkná řehole. Práce testovacího řidiče znamená, že testujete třeba právě parkovací systémy. Celý den tak jezdíte po Praze, třeba úzkými uličkami Žižkova nebo Vinohrad, a jen pořád dokola parkujete a parkujete. A to třeba v nějakém nabušeném porsche či lamborghini, které byste raději protáhli po dálnici. Ale na tu se nedostanete, maximálně se svezete kousek v koloně po magistrále.
Pozor, kamera
Při parkování nám pomáhají krom zrcátek dvě věci: jednak kamery či kamera a pak ultrazvukové senzory. Jak funguje kamera, asi nemusíme moc rozebírat.
Vše začalo jednou kamerou na zadních dveřích, která ukazovala prostor za autem. Pak se přidaly naváděcí čáry, které ukážou, jak daleko jste od překážky a kam pojedete s ohledem na natočení kol. Dnes je kamer víc, takže při parkování můžete vidět i prostor vedle auta a před ním.
Pokud někdo stojí u vašeho vozu ve chvíli, kdy je zapnutá kamera, může vypadat jako na jednom ze zrcadel v petřínském bludišti. Postava je zdeformovaná. Je to z toho důvodu, že kamera má vidět hlavně to, co je na zemi a v těsné blízkosti, abyste třeba nenajeli na kámen, nějakou tyč trčící ze země, obrubník a podobně. Cokoliv dalšího nás nemusí zajímat. Kamera je proto dělaná tak, aby ukázala bez velkého zkreslení to, co je blízko a na zemi, v případě čínského M-Hero dokonce i pod autem. Zbytek, tedy to, co je dál, není důležité, a tak zdeformování nevadí.
Kdybychom chtěli mít hezké obrázky okolí, muselo by být auto ověšené spoustou kamer. Kamer ale logicky na autě chceme mít co nejméně, takže se používá objektiv zvaný rybí oko, který snímá větší prostor. Ale obraz je soudkově zdeformovaný, jak se píše v odborné literatuře o optice.
Studio pro symfonii
Od optiky pojďme k akustice, a to jak ke slyšitelným zvukům, tak k těm neslyšitelným, tedy k ultrazvukům. Parkovací senzory fungují právě na principu ultrazvuku. Pro ladění této technologie slouží laboratoř, která vypadá jako velké nahrávací studio. Je tak velké, že by se sem vešel celý symfonický orchestr, a ještě by tady mohli mít rovnou i catering.
Ultrazvuk se chová stejně jako zvuk, takže může mít ozvěnu. Ultrazvukové senzory se tak musí testovat v místnosti, která je odhlučněná a má na stěnách molitanové ježky, které známe právě z nahrávacích studií. Tady ale místo dirigenta stojí auto a už přichází i první „hudebník“. „Tohle je normovaná překážka,“ říká vedoucí inovačního týmu společnosti Valeo Tomáš Nouza. V ruce má kus plastové trubky, skoro jsme si mysleli, že má v plánu opravovat okap. Tuto překážku posunuje blíž a blíž k autu a dává ji na různá místa, aby vyzkoušel, zda senzory nemají nějaký mrtvý úhel.
Celý den ale kolem auta zaparkovaného v laboratoři připomínající studio běhat nemusí. „My tady máme jeřáb, který tu překážku posouvá dopředu a dozadu a taky zleva doprava,“ vypráví Nouza.
Laboratoř pro ultrazvukové senzory ale není jen o obřím studiu. Je tu i jakási „předsíň“, kde je část podlahy posypaná kamínky. „Kamínky jsou nejvíc odrazivý materiál. Tahle plocha odráží ultrazvukové vlny a vytváří nám falešné překážky,“ vysvětluje Tomáš Nouza, k čemu tato nevšední podlahová krytina slouží.
Právě tady musí vývojáři odladit senzory tak, aby nepřehlédly opravdovou překážku, ale zároveň nevyvolávaly falešné poplachy. Pokud tedy vaše parkovací senzory někdy pípnou zbytečně, může to být právě třeba kamením nebo nerovným povrchem, který odrazí ultrazvuk tak, že čidlo detekuje překážku.
Ještě jeden případ, kdy senzory pískají, ale musíme zmínit. Občas si zapípají při zastavení v koloně. „Pokud máte senzory jen na couvání v zadním nárazníku, tak se vám to nestane. Tam je potřeba zařadit zpátečku,“ směje se Nouza. Kdo má ale senzory i vpředu, může se s pípáním setkat třeba i v koloně. „Ony poslouchají pořád ten prostor před vámi. Ale dávají o sobě vědět, až když se přiblížíte na třeba méně než šedesát centimetrů,“ dodává Tomáš Nouza. Roli hraje taky rychlost.
Když jedeme velmi pomalu, je to pro software řídící parkovací asistenty indicie, že asi parkujeme a potřebujeme si hlídat okolí v těsné blízkosti auta. Ve vyšší rychlosti tedy nepískají.
I když parkovací senzory fungují většinou přesně, stejně jako u všech ostatních systémů je zodpovědnost pořád na řidiči. Ten se tak musí dívat, kam jede, a v případě, že to je nutné, přibrat na pomoc náležitě poučenou osobu.
Rychlost zvuku a světla
Parkovací senzory pracují na principu ultrazvuku, front assist naopak využívá radar. Na první pohled jde u obou asistentů o to samé: změřit vzdálenost od překážky či auta. Parkovací asistent si vystačí s ultrazvukem. Je přesný, ale nevidí daleko, jen nějakých pět metrů. Naopak radar vidí do větší dálky. Důvod je velmi prostý, jde o rychlost zvuku a světla. Radarové vlny, tedy elektromagnetické záření, se pohybují rychlostí světla, takže skoro 300.000 km/s. Zvuk urazí za stejnou dobu jen 340 metrů. Při sledování cílů, které jsou třeba 60 nebo i víc metrů daleko, tak je rychlost zvuku už nedostačující. Navíc ultrazvuk má menší dosah.
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Zdroj: Svět motorů