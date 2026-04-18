Peníze až na prvním místě. Jak se škodovce daří zaujmout firmy?
Dvě ze tří prodaných škodovek v Evropě dnes míří do firemních flotil, což z mladoboleslavské automobilky udělalo třetí nejúspěšnější značku kontinentu. Jak se v tendru poráží konkurence?
Prodej vozidel firemním zákazníkům představuje specifickou disciplínu. Základem úspěchu je sice i zde schopnost naslouchat potřebám klienta, ale firemní prostředí vyžaduje mnohem pragmatičtější přístup.
Soukromí majitelé při nákupu zohledňují emoce, věrnost značce nebo si plní své sny, ale firmy jsou v rozhodování nekompromisní a nenechají se ovlivnit sentimentem. Automobilka Škoda Auto si je tohoto rozdílu dobře vědoma, což dokazují její úspěchy v segmentu B2B.
Pro firmy představují vozidla především nákladovou položku v rámci jejich podnikání. Klíčovým parametrem je proto analýza celkových nákladů na vlastnictví, známá pod zkratkou TCO. Tento ukazatel zahrnuje kromě samotné kupní ceny také zůstatkovou hodnotu vozu po skončení užívání, výdaje na palivo, servis, pojištění a další související služby.
Velká část společností dnes financuje své vozové parky prostřednictvím operativního leasingu, kdy mají většinu těchto nákladů zahrnutu v jediné měsíční splátce. Vedle ekonomiky hrají stále důležitější roli emise, což byl jeden z důvodů, proč si norský veřejnoprávní vysílatel NRK zvolil pro svůj provoz elektrický model Enyaq.
I firmy se liší
Ačkoliv jsou finance na prvním místě, neexistuje žádný univerzální model, který by vyhovoval všem. Požadavky se liší podle oboru podnikání i geografického umístění. Zatímco ve střední Evropě firemní zákazníci stále preferují prostorné vozy s velkým zavazadelníkem, jako jsou Octavia, Kodiaq nebo Superb, v jižní Evropě hrají prim kompaktní modely Fabia a Kamiq.
Skandinávie, země Beneluxu a Velká Británie jsou zase nejdále v otázce elektromobility, kde v korporátních výběrových řízeních dominují modely Enyaq a Elroq. Právě Elroq se ve svém prvním roce prodeje stal absolutně nejprodávanějším vozem v Dánsku a pomohl značce získat na tamním trhu téměř jedenáctiprocentní podíl.
Elektrifikace flotil je celoevropským trendem, který v roce 2025 potvrdila i statistika: elektromobily tvořily zhruba pětinu trhu nových aut a dvě třetiny z nich zakoupily právě firmy. Tento posun urychluje tlak na snižování emisí a plnění přísných limitů CO2.
Jedním z největších pilířů značky i tak zůstává model Octavia, který si drží pozici nejprodávanějšího flotilového vozu ve své kategorii již více než deset po sobě jdoucích let.
Digitalizace mění přístupy
Digitalizace správy vozového parku udělala v posledním desetiletí obrovský skok. Od složitých tabulek v Excelu se firmy posunuly k aplikacím založeným na živých datech, které dokážou předpovídat údržbu, odhadovat náklady nebo plánovat servisy.
Škoda Auto na tyto potřeby reaguje pokročilými digitálními nástroji, jako je on-line konfigurátor pro firmy nebo řešení Fleet Interface, které automaticky přenáší data z vozů přímo do systémů zákazníka. Automobilka navíc připravuje platformu MyFleet Hub, která umožní spravovat všechna data na jednom místě, a to včetně vozů ostatních značek koncernu Volkswagen.
Specifickou kapitolou jsou dodávky vozů pro bezpečnostní složky nebo nadnárodní korporace, které odebírají stovky až tisíce vozů najednou. Pro tyto účely nabízí Škoda například individuální lakování FleetBox nebo přestavby modelů Enyaq a Elroq na užitkové verze.
Klíčovou roli v celém procesu hrají lokální importéři a dealeři, kteří poskytují firmám nepřetržitou podporu. I díky jejich práci a širokému portfoliu se Škoda Auto v roce 2025 stala poprvé v historii třetí nejprodávanější značkou v Evropě.
Zdroje: Škoda Auto