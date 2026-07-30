Penzista svérázně bojuje proti plošnému sledování. Má podporu lidí
Floridský důchodce Carl Gunn blokuje kamery, které čtou registrační značky projíždějících vozidel, transparentem na síťce k čištění bazénu. Jeden z projíždějících řidičů nabídl, že za něj zaplatí kauci, když ho zatknou.
Že je někomu 77 let a je v penzi, neznamená, že by musel sedět doma a hledět do slevových letáků, či jednou za týden dojít si zahrát bingo. Dokazuje to Carl Gunn, důchodce žijící ve floridském městě St. Petersburg.
Toto město je, stejně jako řada jiných, prolezlé kamerami, které skenují registrační značky všech projíždějících aut. Je jich tam zhruba padesát a Carl Gunn se každou sobotu před jednu z nich posadí a zablokuje jí výhled síťkou na vybírání nečistot z bazénu, na niž si přilepil transparent z kartonu.
Proč takto? Viděl ostatní lidi, jak v rámci nesouhlasu s čím dál rostoucím počtem podobných kamer sahají k vandalismu. „Oni ničí majetek. To nechci. Takže co můžu dělat, abych vyjádřil svůj názor?“ cituje ho televize Fox 13. „Někdo nás sleduje, sleduje nás všechny,“ dodává Gunn.
Samozřejmě si ho všimla policie a nejméně jednou s ním hovořila. Zda ho zadržela, však žádná zpráva nezmiňuje. Jeho činy vandalismem nejsou, protože nic nepoškozuje, jen sedí na rozkládací židli na trávníku a drží v ruce síťku. Přesto, zda je to celé skutečně legální, není zatím jasné.
🚨WOW!!!— Matt Van Swol (@mattvanswol) July 28, 2026
A 77-year-old Florida man staged a one-man protest against a Flock camera, blocking it's view by holding a 12-foot POOL SKIMMER against it.
He was caught on camera being interrogated by police and a man driving by says, "What's your name? I'll bail you out!"
Then… pic.twitter.com/jjfl9Xl3pQ
Situaci, kdy se o Gunna zajímala policie, zachytilo video neznámého řidiče a uživatel sítě X Matt Van Swol ho sdílel. Ve videu slyšíme, jak řidič vozu a autor videa nabízí Gunnovi, že pokud bude zatčen, přijede pro něj do věznice a zaplatí za něj kauci. Podle Van Swola Gunnovi vozí lidé nápoje či občerstvení.
Sledování kamerami se schopností rozpoznávání registračních značek se v poslední době ve Spojených státech rozmáhá poměrně výrazně. Názory veřejnosti se zásadně liší – podle některých se nemá čeho bát ten, kdo nedělá nic zakázaného, a že kamery jsou užitečné v boji proti zlodějům aut či jiným kriminálníkům.
Bez sledování a prověřování všech aut samozřejmě není možné odhalovat ty jehly v kupce sena, o které má policie z nějakého důvodu zájem. Podle jiných názoru je navzdory tomu nepřípustné sledování občanů, kteří nejsou z ničeho podezřelí a nikdo ani nemá soudní příkaz ke sledování či shromažďování dat o jejich pohybu.
Že kamery schopné strojově číst registrační značky umí vytvářet mapy pohybu jednotlivých vozidel, je známo. Umělá inteligence se v rámci sledování pohybu aut nejen po amerických silnicích používá už minimálně od začátku roku 2022, jak vyplývá z obsáhlé zprávy magazínu Forbes z léta 2023.
V květnu letošního roku vyšly na povrch informace o tom, že pomocí kamer schopných číst registrační značky policisté sledovali pohyb svých bývalých partnerů, současných partnerů, nebo i prostě lidí, o které měli zájem. Došlo k nejméně 14 takovým případům.
Zdroje: Carscoops, Fox13, Forbes