Pět miliard za kilometr! Francouzi staví nejdražší silnici světa
Píše se rok 2026 a na francouzském ostrově Réunion v Indickém oceánu pokračuje jedna z nejneuvěřitelnějších bitev člověka s přírodou. Projekt extrémně nákladné silnice už dávno překročil hranice běžného stavitelství a stal se legendou nejen mezi inženýry.
Strategická dopravní tepna nesoucí oficiální název Nouvelle Route du Littoral – tedy Nová pobřežní silnice – představuje technologický monument, který svou velkorysostí i rozpočtem definuje zcela nové limity moderního stavitelství.
Tato silnice nad mořskou hladinou Indického oceánu, jejíž cena za jediný kilometr v přepočtu přesahuje pět miliard korun, již dnes slouží prvním řidičům. K úplnému dokončení zbývá položit ještě několik kilometrů asfaltu, ale už nyní se díváme na nejdražší silniční dílo planety.
Pevnost na osmačtyřiceti pilířích
Hlavní hrdina celého projektu, 8,7 kilometru dlouhý viadukt, už dnes spojuje klíčové body ostrova a dává řidičům zapomenout na noční můru v podobě staré silnice pod drolícími se útesy.
Monolitická konstrukce je navržená tak, aby přežila „stoletou vodu“ a cyklóny s větrem o rychlosti přes 200 km/h. Každý z osmačtyřiceti pilířů musel být do mořského dna usazen s milimetrovou přesností pomocí speciálního plavidla Zourite (Chobotnice), obřího samohybného člunu, který na svých bedrech nosil betonové díly vážící tisíce tun. Právě nutnost vyvinout unikátní technologie a zajistit stabilitu v hloubkách, kde se do silnice opírají desetimetrové vlny, vyšroubovala cenu do astronomických výšin.
Když dojde kamení
Ani miliardové rozpočty však neřeší všechny problémy. Původní plán počítal s tím, že zbývající část trasy vytvoří klasický sypaný násyp. Realita roku 2026 je ale jiná: kritický nedostatek vhodného kameniva v místních lomech a nevole k jeho dovozu z okolních států donutily projektanty k radikálnímu kroku. I zbytek cesty bude tvořit druhý, navazující viadukt.
Změna sice znamená další miliardové náklady a posun konečného termínu dokončení k roku 2030, ale zároveň jde o cestu nejmenšího odporu vůči křehkému mořskému ekosystému. Stavba probíhá pod přísným dohledem francouzských ochránců přírody a vystavěny budou například podvodní protihlukové clony pro ochranu velryb či umělé útesy.
Mimořádnost projektu podtrhují i technologické detaily, které běžný řidič při průjezdu po hladkém asfaltu neregistruje. Celý viadukt je uvnitř dutý a ukrývá rozsáhlou revizní galerii, kde se technici mohou pohybovat v malých elektrických vozících a kontrolovat stav předpjatého betonu doslova z nitra stavby.
Extrémní důraz byl kladen také na ochranu biodiverzity prostřednictvím světelného designu. Svítidla mají speciálně kalibrované barevné spektrum a sklon, aby svým jasem neoslňovala ohrožené mořské ptáky (buřňáky) a nepletla mořské želvy, které se při navigaci na pláže orientují podle svitu hvězd.
Trocha mezinárodního kontextu
Pro lepší představu o rozměru této investice se nabízí srovnání s českou realitou, byť jde o disciplínu připomínající porovnávání jablek s hruškami. V České republice se na základě dat z roku 2025 a plánů pro rok 2026 průměrná smluvní cena za výstavbu kilometru dálnice na zelené louce pohybuje mezi 300 až 350 miliony korun bez DPH. Úsek na Réunionu však vychází v přepočtu na více než 5 miliard korun za kilometr – je tedy zhruba čtrnáctkrát až sedmnáctkrát nákladnější než běžná tuzemská dálnice.
Inženýři na Réunionu museli v ceně zohlednit vývoj unikátních námořních strojů, extrémní logistiku na izolovaném ostrově a materiály schopné po desetiletí odolávat agresivní mořské soli v hloubce desítek metrů. Nová pobřežní silnice je navíc nezbytnou pojistkou pro přežití ekonomiky ostrova, původní vozovka by jinak zůstala napospas padajícím skalám.
|Nejdražší silniční úseky světa (náklady na 1 km)
|Název projektu
|Země
|Cena za 1 km (cca)
|Důvody vysoké ceny
|Nouvelle Route du Littoral
|Francie
|5 miliard Kč
|Stavba na pilířích v moři, extrémní odolnost vůči cyklónům.
|A148 (Soči – Krasnaja Poljana)
|Rusko
|3,5–4,3 miliardy Kč
|Extrémní horský terén, mosty, tunely a olympijský spěch.
|Big Dig (I-93 v Bostonu)
|USA
|3–3,8 miliardy Kč
|Přeložení dálnice pod povrch v centru hustě zastavěného města.
|WestConnex (Sydney)
|Austrálie
|2,5 miliardy Kč
|Komplexní systém městských dálničních tunelů.
|Dálnice M25 (okruh Londýna)
|Velká Británie
|1,1 miliardy Kč
|Nejdražší pozemky v Evropě a složité protihlukové bariéry.
Zdroje: Région Réunion, Vinci Construction, Bouygues Construction, Réunion la 1ère, France 24