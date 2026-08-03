Pět modelů s krizí identity: Tato auta mezi generacemi vystřídala několik koncepcí
V poslední době automobilky reinkarnují názvy ikonických modelů ve snaze zvýšit prodeje svých nových crossoverů, často čistě elektrických. Že se zažitý název objeví na vozech s různými typy karoserie, však není zcela ojedinělé. Zaměřili jsme se na pět takových.
Kdo z vás zná vůz, který za svůj život vystřídal více než pět různých typů karoserie? Přesně na tolika různých karosářských variantách se totiž objevilo označení Ford Maverick. Vše začalo v roce 1970 představením pohledného dvoudveřového kupé, které se díky velmi příznivé ceně 1995 dolarů (dnes přibližně 360 tisíc korun) a designu inspirovanému u populárního modelu Mustang stalo velmi oblíbeným.
Následoval čtyřdveřový sedan na stejné platformě, ovšem o necelé dvě dekády se označení Maverick objevuje také na rámovém offroadu založeném na Nissanu Patrol v generaci Y60. V podobném směru pokračoval maverick i v dalších generacích, už však s využitím samonosné karoserie spíše jako typické kompaktní SUV.
V roce 2022 se Ford rozhodl označení Maverick vrátit, když představil malý čtyřdveřový pick-up postavený na platformě sdílené s modely Escape a Bronco Sport. Ford díky velmi příznivé zaváděcí ceně 19.995 dolarů (420.000 korun v roce 2022) navázal na úspěchy i ethos prvního mavericku a tento model je dodnes oblíbený, i když konkurenti jako Hyundai Santa Cruz se potýkají s výrazným poklesem zájmu.
Éra zvláštních zádí
Zkraje milénia se zejména francouzský Renault pustil do éry kaskádovitých zadních partií svých vozidel. Každý z nás si vzpomene na Renault Mégane druhé generace, avantgardní Vel Satis a dvoudveřové MPV Avantime.
Ani španělský Seat se však tomuto přinejmenším zvláštnímu trendu zcela nevyhnul, přičemž záď s jakousi poličkou nadělil v roce 2004 třetí generaci modelu Toledo. Karoserii pětidveřového hatchbacku (nebo spíše MPV) navrhl Walter de'Silva a její zadní část měla být odkazem právě na spojení označení Toledo s karoserií sedan.
Když vynecháme dvoudveřovou závodní variantu Marathon určenou pro rallye Dakar, bylo toledo vždy typickým tříprostorovým sedanem, troufám si říct i velmi pohledným. Po experimentální třetí generaci se toledo vrátilo ke klasičtějším tvarům, praktická karoserie typu liftback mu však zůstala.
Poslední toledo bylo založeno na tuzemské Škodě Rapid, která sama představuje vůz, jenž změnil nejen tvar karoserie (z kupé na liftback), ale také koncepci pohonu (vše vzadu na vše vpředu).
Když zanikne kategorie
Kategorie MPV byla z evropského trhu postupně vytlačena, a zatímco u některých modelů to znamenalo přezutí do pohorek, jiné se transformovaly o něco víc. Za příklad těch prvních lze považovat například Peugeot 5008, který ve své první generaci reagoval na úspěšné modely MPV velmi typickým tvarem karoserie, ale ve svých dalších generacích už je spíše městským SUV. To stejné platí i pro jednoho ze zakladatelů segmentu, model Renault Espace.
Zajímavější je však příběh modelu Mercedes-Benz třídy A, který debutoval v roce 1996 jakožto první kompaktní model s trojcípou hvězdou na kapotě a následně s prodlouženým rozvorem o tři roky později. Díky inovativní sendvičové podlaze šlo o auto spíše patřící do kategorie kompaktních MPV, což vydrželo až do druhé generace (ta navíc nabídla i dvoudveřovou variantu).
V té třetí se však třída A transformovala na pravý hatchback blíže konkurující mnichovské třídě 1, ovšem pohon předních kol měla i nadále. Dokonce se dočkala také tříprostorové varianty sedan, která se ale na českém trhu příliš neuchytila. Místo původní koncepce třídy A postupně zaplnil model GLA, který více odpovídá dnešním trendům.
Kupé s batohem
Do nynějška jsem vybíral modely, které se v jednotlivých generacích různě přetvářely. U BMW řady 6 došlo k tak výraznému rozšíření modelové řady, že na tomto seznamu však nemohlo chybět. Krásné kupé generace E24 si díky svému ikonickému designu vysloužilo přezdívku „žralok“. Letos oslavilo padesátiny od svého představení a jeho popularita mezi sběrateli stále roste.
Po dlouhé pomlce vyplněné řadou 8 se označení „řada 6“ vrátilo v roce 2003 v podobě kupé i kabrioletu s výrazně tvarovanou zádí z pera Christophera Edwarda Bangleho. Třetí generace přinesla o poznání střídmější a velmi elegantní design, který slušel také další karosářské variantě v podobě čtyřdveřového Gran Coupé.
To by samo o sobě ještě nestačilo k umístění na tento seznam, ovšem v roce 2017 se v Mnichově rozhodli přejmenovat jednu karosářskou variantu třídy 5 a prodávat ji pod názvem BMW 6 Gran Turismo, a ta už si zmínku rozhodně zaslouží. Jde totiž o jakýsi liftback či fastback, který však stále myslí na prostor cestujících a celý vůz tak vypadá mohutně a od původního žraloka má daleko. Je to skvělé auto, ale prazvláštní šestka.
Strašák skalních fanoušků
A aby byl výčet kompletní, nesmíme zapomenout ani na všechny modely, pro které automobilky bez rozmyslu sáhly do šuplíku označeného jako „legendární modely“ a použily je na generické crossovery, SUV a elektromobily. Širokou praxi v tom mají americké automobilky.
Asi každý si při otázce „jaké auto by se mělo jmenovat jinak?“ vybaví Ford Mustang Mach-E, ale možná ještě větší problém si způsobil konkurenční Chevrolet, když legendární offroad Blazer dehonestoval užitím stejného označení pro kompaktní crossover. Nyní totiž automobilka nemá jak pojmenovat konkurenta úspěšného wrangleru či bronca.
Ford však ikonická jména používá na náhodné modely zcela běžně. Z dvoudveřového sporťáku jménem Puma je městský crossover, to samé platí i pro legendární model Capri. Ford Explorer byl vždy relativně velkým SUV do terénu, nyní toto označení náleží elektromobilu postavenému na bázi Volkswagenu ID.4.
Nakonec se připojila také automobilka Mitsubishi, jejíž model Eclipse byl dříve také kupé. A dnes? Ano, tipujete správně, napřed kompaktní crossover se spalovacím motorem, dnes dokonce pouze přeznačený čistě elektrický Renault Scénic.
Napadají vás také další případy, kdy automobilka jedno označení použila v průběhu času u diametrálně odlišných karosářských variant? A důležitá otázka na závěr: Není to vlastně úplně jedno?
Zdroj: Autorský článek, Archiv, Wikipedia