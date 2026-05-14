Pět nejčastějších závad klimatizace: I zdánlivá prkotina váš může stát tisíce!
Léto je za dveřmi, teploty už běžně atakují 20 stupňů Celsia, a to je přesně ten čas, kdy řidič rád využije ve svém autě klimatizaci. I ta však má své rébusy, jejichž řešení může přijít dost draho.
Funkčnost klimatizace ve vozidle plně závisí na pravidelné údržbě. S tou také souvisí první a zdaleka nejčastější závada, kterou je postupná ztráta chladiva. Dokud bylo chladivo staršího typu, tedy R134a, stačilo klimatizační systém plnit i jednou za několik let. Tedy za předpokladu, že byl klimatizační okruh těsný.
V rámci evropské směrnice 2006/40/ES ale automobilky postupně přešly na novější typ chladiva R1234yf. To je sice málo hořlavé, leč vysoce vznětlivé, navíc při jeho spalování vzniká toxický fluorovodík. Kromě toho je také velmi těkavé. V praxi to znamená, že aby klimatizace s chladivem R1234yf chladila, jak má, vyžaduje její systém obecně řečeno častější plnění než systémy s R134a. Na to si dnes stěžují snad všechny servisy, s nimiž máme spolupráci.
Okruh klimatizace netěsní?
Za netěsností stojí obvykle stáří, ale jeho příčinou může být také mechanické poškození. Obecně problém představují drobné O-kroužky mezi jednotlivými částmi potrubí, které s léty ztvrdnou a ztrácejí své těsnicí vlastnosti. Pokud chladivo uniká, chladí klimatizace stále méně, až ji jednoho dne v lepším případě vůbec nezapnete, v horším nebude chladit.
Pokud v systému není chladivo, není tam ani olej pro mazání kompresoru, který se při plnění klimatizace do systému dodává s chladivem. Netěsnost okruhu klimatizace by se měla kontrolovat ještě před jejím plněním, a to zejména u starších aut. K tomu se používá kontrastní látka, kterou se systém naplní, případně dusík s tlakem 12 barů. Oprava netěsnosti je samozřejmě možná, ale je s tím dost práce a mnoha servisům se do toho nechce.
Mechanický hluk od kompresoru?
Pokud je chladiva v systému málo, klimatizaci sice zapnete, avšak bude méně chladit. To ale není jediný problém. Méně oleje v systému také způsobuje postupné opotřebení kompresoru. Ten začne být zprvu hlučný, až se může jednoho dne zadřít. Jeho výměna za nový díl je drahá, běžně v řádu desítek tisíc korun. Kompresor lze také repasovat, přičemž existuje několik stupňů. Pokud je hlučný, bývají na vině jeho valivá ložiska, která lze v některých případech vyměnit.
Někde se může stát, že se kompresor klimatizace vůbec nespustí, jelikož nedojde k připojení jeho pohonu od plochého řemene. K tomu se využívá elektromagneticky ovládaná třecí spojka. S léty může být spojka opotřebená, ale také mohou selhat cívky jejího elektromagnetického ovládání.
Do třetice může odejít také ložisko spojky kompresoru. I to se projevuje navenek hlučností. Vše uvedené lze ve specializovaném servisu opravit, přičemž spíše než značka auta a konkrétní model rozhoduje výrobce kompresoru (Denso, Sanden, Delphi, Panasonic atd.) a s tím jeho ochota dodávat na trh jednotlivé jeho součástky.
Vadný pohon příslušenství?
U mnoha moderních aut, zejména těch elektrifikovaných (hybridů, plug-in hybridů, elektromobilů), je kompresor klimatizace poháněn samostatným elektromotorem. U vozidel se spalovacími agregáty je ale stále běžný pohon pomocí plochého řemene nebo také řemene pohonu příslušenství. Pokud řemen praskne nebo třeba selže jeho napínák, dojde ke ztrátě pohonu kompresoru, a tedy i k výpadku klimatizace.
Jsou známy případy, kdy se prasklý řemen příslušenství dokonce zamotal do rozvodového řemene a došlo k, lidově řečeno, potkání motoru. Touto závadou trpěly některé starší pohonné jednotky, například Renault 2.2 dCi nebo PSA 2.5 TD.
Zápach a pocení skel?
Pokud zapnutí klimatizace doprovází nepříjemný zápach „zatuchliny“, bývá nejčastěji příčinou zanesený výparník. Jestliže se pravidelně nečistí a nedezinfikuje, bují v něm plísně, které onen zápach způsobují. Samozřejmě to má negativní vliv i na zdraví posádky.
Čistit výparník by se měl při každém servisu, kdy se mění olej v motoru a také kabinový filtr ventilační soustavy. A tedy nezávisle na plnění klimatizace a jejím servisu. Po jeho vyjmutí lze získat přístup k výparníku.
Klimatizace má za úkol nejen chladit kabinu, ale zároveň také snižovat vlhkost vzduchu v ní. Proto se používá při odmlžování skel. Jestliže je ale efekt jejího zapnutí přesně opačný, a tedy skla se naopak více mlží, bude pravděpodobnou příčinou mokrý kabinový filtr. K tomu u některých aut dochází za intenzivního deště v případě, že jsou ucpané odtokové kanály odvádějící vodu z místa pod takzvaným torpédem (plastem pod čelním sklem). Příčinou je vstup vzduchu do ventilační soustavy v těchto místech, kde dochází při jízdě k aerodynamickému přetlaku. Zejména u starších aut je vhodné je pravidelně čistit.
Někdy chladí, jindy topí?
Pokud klimatizace žije vlastním životem, může být příčinou regulace ventilačního systému. Ten obsahuje několik elektrických motorků, z nichž některé ovládají klapky, jejichž otevřením se mění poměr mísení studeného a teplého vzduchu (takzvaná klapka topení). Jiné obvykle v podobě šoupátka zase nastavují směr proudění vzduchu (sklo, tělo, nohy) a další zase uzavírá vstup vnějšího vzduchu (režim vnitřní cirkulace).
U systému s manuální klimatizací mohou být klapky a šoupátka ovládána táhly od páky nebo otočného ovladače. U samočinné klimatizace je to ale vždy elektricky. Přirozeně u dvouzónové klimatizace jsou klapky topení dvě, každá z jedné strany výměníku (radiátoru) topení.
Zdroj: Jalopnik, stránky autoklimatizace.cz, stránky motofocus.cz, technické školení na VW Passat B6, Wikipedia, starší autorské články