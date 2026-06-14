Peter Škoda ze společnosti Drivalia: Nejlepší auta prodáváme napřímo
Jak se projeví zdražování nových aut u českých řidičů? Přivede jich to víc k prodejcům ojetých vozů? K autům po operáku? Rozebíráme s Petrem Škodou.
Současná situace na trhu s ropou Čechy znejistěla. „Lidé i firmy, kteří se poohlížejí po zánovních vozech, více přemýšlejí. Třeba o tom, jaký vybrat pohon. Konkrétně jestli je při dnešních cenách paliv rozumnou volbou dieselový model,“ říká Peter Škoda. Ve společnosti Drivalia, která se specializuje na operativní leasing, je ředitelem pro prodej vozidel vrácených po skončení pronájmu.
Jak se projevilo letošní zdražení paliv v chování zákazníků?
Dost. Vypadá to, že jsme vstoupili do fáze jistého vyčkávání. Jde o přirozenou reakci. Osobně bych ale nákup příliš neodkládal. Je pravděpodobné, že v případě delšího konfliktu povede napjatý geopolitický vývoj k narušení výroby, a tedy ke zdražení, podobně jako se to stalo během covidové pandemie. A zdraží-li nová auta, promítne se to i do trhu s ojetými auty.
Myslíte si, že větší část lidí přejde k elektrickým modelům?
Zatím takový trend nemůžeme potvrdit. Typická česká rodina, živnostník či menší firma ani dnes neřeší otázku, jestli je lepší auto se spalovacím motorem, nebo elektromobil, ale jestli se více vyplatí benzin, nebo nafta. To neznamená, že naše elektrické vozy nenajdou kupce, naopak – z našeho pohledu je prodáváme za velmi dobré ceny, ale jejich podíl na celkových obchodech je stále malý. Je to i tím, že z firemních flotil se do prodeje dostávají teprve první kusy elektrických aut.
Jakými cestami nabízíte auta vrácená po operativním leasingu?
Největší část prochází elektronickými aukcemi, kterých se zúčastní až stovky prodejců z České republiky i ze zahraničí. Nedávno jsme spustili zcela novou aukční platformu, která jim poskytuje lepší přístup k potřebným informacím. Po kvalitních zánovních vozech z operativního leasingu, které mají transparentní servisní historii, je mezi řidiči velký zájem. Proto asi třetinu nejlepších aut nabízíme k přímému prodeji prostřednictvím platformy Future Drivalia. Její součástí je i náš nový showroom ve Vestci u Prahy.
Jaká vozidla do přímého prodeje vybíráte?
Každý automobil, který se nám vrátí po operativním leasingu, projde důkladnou prohlídkou, na jejímž základě vyhodnotíme technický stav vozidla a jeho prodejní potenciál. V přímém prodeji nabízíme výhradně auta, která jsou ve velmi dobré kondici, mají za sebou minimum pojistných událostí a mají rozumný kilometrový nájezd.
Kolik takových aut máte v nabídce?
Nabídku neustále aktualizujeme, každý den v ní zákazníci najdou v průměru tři sta až tři sta padesát vozidel. Všechna jsou k vidění v našem Future Store Drivalia ve Vestci. Většina zákazníků si ale svoje favority vytipuje předem na našem webu. I ten právě prošel výraznou modernizací. Kromě větší přehlednosti jsme se soustředili na zařazení nových prvků, jakými jsou srovnávač vybraných vozidel anebo kalkulace financování. Nejde přitom o nějaká orientační čísla, což je na internetu poměrně běžné, ale o přesné výpočty k danému autu. V rámci financování vozidel spolupracujeme s předními specialisty na úvěrové produkty. Podobně přistupujeme k pojištění.
Na pojištění ojetých aut přece není nic neobvyklého, ne?
To dnes zařídí většina bazarů. Jak se to vezme. Ono totiž není pojištění jako pojištění. U nás je samozřejmostí odpovědnost za skryté vady. Navíc nabízíme nadstandardní pojištění, které kryje technické závady stejně spolehlivě jako tovární záruka od výrobce. S naším partnerem, přední mezinárodní pojišťovnou Colonnade, kryjeme nečekané závady až po dobu tří let.
Jak se bude vyvíjet trh s ojetými automobily?
Reálným scénářem pro nejbližší období je zdražování nových aut. To přivede více zákazníků k prodejcům ojetých vozů, zvláště sektor zánovních vozidel, na který se orientujeme, by z toho mohl těžit. Obecně na trhu mobility ale bude pokračovat tendence od vlastnictví vozidel k nejrůznějším formám pronájmu. Pozorujeme to i v autopůjčovně, kterou Drivalia v Česku rozjela v loňském roce. Šest set aut je v neustálé permanenci. Využívají je hlavně přední asistenční služby a naši dlouhodobí firemní zákazníci, kteří pomocí autopůjčovny řeší svoje mimořádné nebo sezonní potřeby mobility.
Zdroj: Svět motorů