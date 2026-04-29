Pětina kontrol Inspekce silniční dopravy končí prohřeškem. Kdo a čím nejčastěji porušuje předpisy?
Na cestách již tři čtvrtě roku potkáváme vozidla Inspekce silniční dopravy INSID. Za tu dobu provedla inspekce zaměřená především na nákladní vozidla a autobusy přes 16.000 silničních kontrol a porušení předpisů odhalila u více než pětiny z nich.
INSID má pravomoc zastavovat vozidla, provádět technické kontroly, kontrolovat dodržování přestávek řidičů a odhalovat manipulace s tachografy. Právě porušování sociální legislativy patří mezi nejčastější prohřešky. „Naším cílem není omezovat poctivé dopravce, ale postihovat ty, kteří vědomě hazardují, ohrožují bezpečnost a ničí trh nekalou konkurencí,“ říká ředitelka INSID Lenka Ptáčková Melicharová.
Mezi nákladními vozidly patří mezi nejčastější prohřešky nedodržování zákona č. 361/2000 Sb. a mezinárodní úmluvy AETR (nařízení ES č. 561/2006), které určují maximální možnou dobu řízení, délku povinných přestávek a odpočinků řidičů nákladní dopravy.
Tím základním pravidlem je povinnost čerpat přestávku nejpozději po 4,5 hodinách jízdy. V praxi se však podle slov odborného poradce INSID Josefa Matěje inspektoři často setkávají s řidiči, kteří tento limit výrazně překračují.
Leckdy se snaží obcházet nastavené kontrolní systémy různým nekalým chováním, mj. například použitím karty jiného řidiče pro vlastní jízdu. „Nedodržování těchto pravidel přitom vede k únavě a nepozornosti, což je významným rizikovým faktorem při řízení,“ dodává Matěj.
Prioritou kontrol je také dohled nad hmotností a rozměry vozidel. Mezi vytipovanými soupravami došlo k pochybení u 67,81 % souprav. K takto vysoké úspěšnosti pomáhají inspektorům také data z vysokorychlostních vah. Na konci roku 2025 jich na českých dálnicích bylo instalováno už víc jak 30.
„Každá tuna navíc znamená vyšší náklady na opravy a kratší životnost silnic. Díky této technologii můžeme chránit investice do infrastruktury a přispívat k větší bezpečnosti všech řidičů,“ popisuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Výjimkou není ani porušování zákazu jízd o víkendech a svátcích, již zmiňovaná nepovolená manipulace s jednotkou tachografu či nelegální zásah do emisních systémů. Čistě na pokutách přitom vybral INSID za prvních 9 měsíců 5,55 milionu korun a přes 40 milionů korun vybrala inspekce na uložených kaucích.
Řidičům může inspekce také zakázat pokračovat v jízdě, což se stalo přibližně každému dvacátému řidiči. Nejčastějším důvodem bylo mezi 888 případy právě překročení maximální povolené hmotnosti.
Mezinárodní přesah
Mezi veřejností existují domněnky o tom, že řidiči původem z určitých zemí se přestupků dopouštějí častěji než jiní. INSID v rámci své tiskové zprávy uvádí, že nejčastěji porušují předpisy řidiči z Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska.
Podobně na tom je také stav vozidel, kterými Českou republiku křižují. K dopravcům s největším podílem technických závad patří dopravci z Rumunska, Bulharska a také Polska a Slovenska. Nutno podotknout, že kontrolováni jsou také čeští dopravci (poměrem téměř přesně 50:50 k zahraničním) a u českých dopravců bylo procento závadových kontrol dokonce vyšší než u dopravců zahraničních.
„Plně jsme se zapojili do mezinárodní spolupráce. Naši inspektoři jsou zváni na zahraniční akce a jejich odbornost je respektována i na evropské úrovni, což mě velmi těší,“ popisuje navázanou mezinárodní spolupráci Lenka Ptáčková Melicharová. INSID spolupracuje také na cílených akcích, ke kterým nyní přesouvá svou pozornost.
Úspěšně již proběhla akce zaměřená na kontrolu autobusů přijíždějících z jihovýchodní Evropy nebo kontrola pseudoveteránů v centru Prahy. Akce se v obou případech zaměřily na technický stav a v případě autobusů také dodržování přestávek a víkendového zákazu jízd, a to v koordinaci s Rakouskem.
Další akce se zaměří na kontrolu vedení záznamů a podvody s tachografy a už letos v květnu se do silničních kontrol na českých silnicích zapojí také specialisté z Německa a Polska.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR