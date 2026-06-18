Pětina řidičů bez kamer nezaparkuje, mnozí ujedou od nehody. Muži se přeceňují
Moderní automobily jsou doslova prošpikovány asistenty, které nám mají usnadňovat život. Výsledek je však paradoxní. Nový průzkum ukazuje, že bez technologických berliček už pětina řidičů nedokáže ani zaparkovat. Co je však horší, s rostoucím komfortem jako by upadala lidská morálka. Pokud totiž dojde k drobnému karambolu, bezmála každý sedmý motorista z místa činu ujede.
Sednete do auta, zařadíte zpátečku a místo pohledu do zrcátek upřete zrak na velký displej uprostřed palubní desky. Pro miliony řidičů je to naprosto přirozený rituál. Jenže co se stane, když technika selže nebo musíte přesednout do staršího auta bez senzorů? Odpověď přináší rozsáhlá nizozemská studie, kterou pro inzertní portál Marktplaats vypracovala výzkumná agentura Markteffect na vzorku tisícovky motoristů.
Výsledky publikované magazínem AutoWeek odkrývají překvapivou realitu: celých dvacet procent řidičů otevřeně přiznává, že bez zadní kamery či pípajících asistentů už zkrátka nedokáže vůbec zaparkovat. Tento trend ukazuje na postupnou ztrátu základních řidičských dovedností a prostorového odhadu.
Elektronika má sice zbavit stresu, ale zároveň nás činí bezbrannými ve chvíli, kdy máme manévrovat postaru. Paradoxu nahrává i fakt, že moderní vozy se mezigeneračně neustále zvětšují a nafukují do šířky, zatímco rozměry parkovacích stání ve městech zůstávají často stejné jako před třiceti lety. Trefit se do úzké mezery se tak pro pětinu populace stává bez digitální pomoci neřešitelným úkolem.
Škrábance jako standard
Zatímco závislost na parkovacích senzorech se dá ještě omluvit lidskou pohodlností, druhá část nizozemského výzkumu odhaluje mnohem temnější stránku současné motoristické kultury. Týká se chování ve chvíli, kdy manévr jednoduše nevyjde a vy uslyšíte ten nepříjemný zvuk drceného plastu nebo škrábání laku o sousední vozidlo.
Celých 15 % dotázaných řidičů bez mučení přiznalo, že pokud při parkování poškodí cizí auto, klidně z místa neštěstí odjedou, aniž by se obtěžovali nechat za stěračem byť jen stručný vzkaz s telefonním číslem. V praxi to znamená, že zhruba každý sedmý řidič kolem vás postrádá elementární slušnost a odpovědnost za své činy.
Důvody pro tento zbabělý útěk přitom nejsou nijak sofistikované. Řidiči se nejčastěji obávají finančních dopadů. V pojišťovacím systému hraje klíčovou roli historie bezškodního průběhu. Přiznání i sebemenšího ťukance tak pro viníka znamená okamžitou ztrátu těžce nasbíraných bonusů a následné citelné zdražení povinného ručení na další roky.
Mnozí hříšníci si navíc své chování vnitřně omlouvají cynickým tvrzením, že odřené nárazníky k městskému životu prostě patří a nestojí za to kvůli nim ztrácet čas.
Propast mezi generacemi
Na silnicích tak sice máme historicky nejbezpečnější a nejinteligentnější automobily, které dokážou samy detekovat překážky nebo dokonce autonomně vmanévrovat do řady stojících vozidel, ale statistiky poškození na parkovištích nijak zásadně neklesají. Lidský faktor totiž zůstává stále stejný, ne-li horší. Není divu, že se mezi motoristy zvedá vlna nevole a volání po přísnějším postihu těch, kteří od drobných nehod utíkají.
Stále častějším fenoménem se proto stávají palubní kamery s takzvaným parkovacím režimem. Ty dokážou monitorovat okolí vozu i ve chvíli, kdy je motor vypnutý, a spolehlivě zaznamenat registrační značku neopatrného souseda, který se pokusil z místa činu zmizet. Tam, kde selhává morálka a řidičská čest, musí nastoupit neúprosný digitální svědek.
Výzkum jasně potvrdil také obrovský generační rozdíl. Zatímco starší řidiči, kteří skládali zkoušky v době, kdy vrcholem luxusu bylo pravé zpětné zrcátko, vnímají asistenty spíše jako příjemný bonus, pro nejmladší generaci (do 30 let) jde o naprostou nutnost. V této věkové kategorii byla závislost na kamerách zdaleka nejvyšší. Mladí řidiči často přiznávali, že klasickým zrcátkům, respektive vlastním očím, jednoduše nevěří.
Podélné parkování a mužské sebevědomí
Pokud jde o konkrétní manévry, jako absolutní král řidičského stresu z průzkumu jednoznačně vyšlo klasické podélné parkování do řady stojících vozidel. Výrazná část respondentů přiznala, že pokud vidí volné místo, kam je nutné zacouvat z boku, raději ho minou a jedou hledat dál. Ochotně si tak prodlouží cestu o několik minut nebo zaparkují o několik ulic dál od svého cíle, jen aby se vyhnuli tlaku a nervozitě z toho, že by je někdo při manévrování pozoroval.
Velká část řidičů také uvedla, že největší úzkost v nich vyvolává zajíždění do podzemních garáží a vícepodlažních parkovacích domů. Úzké nájezdy, ostré zatáčky lemované betonovými obrubníky a těsná stání vedle masivních SUV jsou pro řidiče psychologickou pastí. Právě v těchto prostorech skutečně dochází k největšímu počtu drobných odřenin.
Průzkum se dotkl i věčného tématu porovnávání mužů a žen, přičemž přinesl zajímavý psychologický rozpor. Muži v dotazníku vykazovali mnohem vyšší sebevědomí – drtivá většina z nich se bez váhání označila za skvělé nebo nadprůměrné řidiče, kteří mají vše pevně pod kontrolou. Když však došlo na tvrdá data ohledně reálných škrábanců a drobných nehod za poslední roky, rozdíl mezi muži a ženami se prakticky smazal. Muži zkrátka jen častěji přeceňují své skutečné schopnosti.
Zdroje: Autoweek