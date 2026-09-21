Petr Gilar nechal Martina Vaculíka řídit Tatru Force s novým dvanáctiválcem. Jak do dopadlo?
Sérii reportáží vzniklých za dva natáčecí dny v Kopřivnici ukončíme praktickou ukázkou modelu Force s novým tatrováckým dvanáctiválcem na polygonu automobilky Tatra Trucks.
V osmikolce na reduktorech jsem si mohl krátce vyzkoušet nový motor Tatra R3D-930RE, tedy dvanáctiválec s elektronicky regulovaným řadovým vstřikovacím čerpadlem Motorpal a turbodmychadlem ČZ. Návrat dvanáctiválce byl v roce 2024 pro tatrováky velká událost, neboť před tím motor, který značku v modelech Tatra 111 či 813 proslavil, v nabídce chyběl. Dnes jde o nejvýkonnější motor, jaký je do tatrovek montován. S až 515 kW a 3200 Newtonmetry je silnější než Cummins (441 kW) i Caterpillar (447 kW). Emisní normu plní buď Euro 3, což stačí vojákům i hasičům, nebo Euro 5. Je schopný provozu na vysokosirné vojenské palivo F-34. Kvůli větší délce agregátu už vzadu na něm nezbylo místo pro olejový chladič, proto musí být umístěn na takzvaném kurníku za kabinou.
Zajímavostí je, že řada Tatra Force umožňuje dvě pozice agregátu v rámu. První nad přední nápravou, kdy motor je téměř celý ukrytý pod kabinou a neomezuje prostor pro náklad či nástavbu. Druhá za přední nápravou, kdy motor je i o kousek níže. Tato konfigurace má lepší rozložení hmot a jízdní vlastnosti, přináší prostornější kabinu, ale zkracuje místo pro náklad i nástavbu. K demonstraci nám Tatra vybrala vůz se znakem náprav 8x8 určený pro armádu jako tahač těžkých přívěsů. U něj není prostor pro náklad důležitý, naopak příznivé rozložení hmotnosti ano - takže jsme projížděli tu lepší variantu s motorem posunutým vzad.
Automatická převodovka v našem případě byla Alison - sedmistupňový planetový automat s hydrodynamickým měničem. U vozů pro civilní sektor se dnes takové převodovky nepoužívají, neboť mají málo převodových stupňů a velké ztráty, takže zvyšují spotřebu paliva. Naopak pro záchranáře a vojáky je taková převodovka skvělá, neboť je nenáročná na obsluhu a při opakovaných snahách o vyproštění uvízlého vozidla či jeho přetížení nedojde ke spálení spojky. Eviduji však podněty od hasičů, že vozidla vybavená alternativní automatickou převodovkou od ZF zdaleka tak dobře nefungují - velmi pomalu prý řadí a ve strmém kopci mají problém se vůbec rozjet. Až odevzdám do tiskárny knížku, neprodleně se na nějaké takové auto zajedu podívat a budu to s tatrováky řešit.
Velmi nerad po sobě kontroluji videa - protože se strašně nerad na sebe dívám a nerad se i poslouchám. Já si tuhle kariéru nevybral a ani nikdo u nás nedokáže vysvětlit, proč moje videa mají na youtube o tolik víc zobrazení než počiny kolegů, kteří perfektně mluví i vypadají. Tady mi však kontrola videa přinesla jedno překvapení - v jak velkých amplitudách se hýbou pod vozem kola na takzvané zkrutové dráze. Věty o tom, jak v tatře s nízkým těžištěm, páteřovým rámem a s výkyvnými polonápravami přejezd nerovnosti necítíte, jsem bral jako takovou řidičskou latinu. Věc, co si každý dost přibarví. Zcela upřímně však musím říci, že i s pětadvacetiletou zkušeností v testování automobilů bych podle klidu v kabině nikdy neodhadl, jaké drama se vlastně odehrává pod ní. Chápu řidiče, co třeba jezdí s náklaďáky na stavbách či zemních pracích a celý život vzpomínají na sice slabou, ale komfortní a v terénu stabilní Tatru 148.
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