Petrolejář staví továrnu na pevný elektrolyt. Spolupracuje s Toyotou
Druhá největší ropná společnost v Japonsku staví továrnu, která má dodávat pevný elektrolyt do baterií elektromobilů Toyoty. Ta má s tímto dlouho slibovaným průlomem přijít v příštím či přespříštím roce.
Trakční baterie elektromobilu s pevným elektrolytem je další velkou metou ve vývoji tohoto typu pohonu, ovšem i když se některé čínské značky stihly pochlubit, že takové auto vyvinuly, zatím to nikdy nebyla tak úplně pravda. Asi nejblíž je podle nedávných zpráv automobilka Chery, japonská Toyota však podle čerstvých zpráv dostala do svého programu vývoje baterií s pevným elektrolytem velkou injekci.
Jde o továrnu, kterou začala stavět firma Idemitsu Kosan a která bude sloužit právě k výrobě baterií s pevným elektrolytem. Má v ní vznikat ten elektrolyt, a to v masovém objemu až několika stovek tun ročně.
Pokud máte blízko k ropnému průmyslu, jméno firmy Idemitsu Kosan vám jistě něco říká. Je to druhá největší petrolejářská společnost v Japonsku s tržbami ve výši 72,8 miliardy dolarů (1,5 bilionu korun) v roce 2023. (Pro srovnání, globálně největší petrolejářská společnost je Saudi Aramco, jejíž tržby za stejný rok tvořily 604,3 miliardy dolarů, tedy 12,45 bilionu korun.)
Idemitsu Kosan vlastní a provozuje ropné plošiny, těží a prodává ropu, vyrábí oleje a petrochemické produkty, a dokonce také provozuje vlastní síť benzinek. Vypadá jako ten poslední, který by měl zájem na rozmachu elektromobilů, ovšem s Toyotou na bateriích s pevným elektrolytem spolupracuje už delší dobu. Na svém webu uvádí, že chce být hlavním hráčem v energeticky a uhlíkově neutrálních řešeních.
Zmíněná továrna, která vzniká v prefektuře Čiba nedaleko Tokia, má být hotová na konci roku 2027. Toyota slibuje baterie s pevným elektrolytem už několik let. V roce 2023 uvedla, že právě v roce 2027 nebo 2028 přijde s první generací připravenou k sériové výrobě.
Auta s těmito bateriemi mají ujet tisíc kilometrů na jedno nabití a dobití z 10 na 80 % má zabrat 10 minut. Automobilka však údajně už nyní pracuje na druhé generaci těchto baterií, které mají nabídnout dojezd až 1200 km a čas nabíjení dále zkrátit.
zdroj: Reuters, Carscoops | foto: Toyota | video: Marek Bednář/Auto.cz